Bugün çeyrek altın kaç TL? 01 Haziran Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

01 Haziran 2026 sabahı altın fiyatları, piyasalarda dikkat çekici rakamlarla işlem görüyor. Uluslararası piyasalarda ons altın 4.502,63 Dolar seviyesinde. Türkiye'deki gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları da sırasıyla 6.649,972 TL ve 10.872,70 TL seviyelerinden alıcı buluyor. Yatırımcılar, fiyatlardaki dalgalanmaların etkisiyle altın alım-satım kararlarını dikkatle değerlendiriyor.

Altın Fiyatları Piyasalardaki Güncel Durum

01 Haziran 2026 sabahı altın fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Saat 10:00’da uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 4.502,63 Dolar seviyesindeydi. Türkiye'deki altın türlerinin alış ve satış fiyatları dikkat çekici rakamlara ulaşmış durumda. Bu veriler, yatırımcıların karar almalarında önemli bir rol oynamaktadır.

Gram altın fiyatları, alış fiyatı 6.649,071 TL, satış fiyatı 6.649,972 TL. Bu seviyeler, yatırımcıların gram altına olan talebinin değişebileceğini göstermektedir. Son günlerdeki ekonomik gelişmeler, altın fiyatlarına etki eden faktörlerin başında geliyor.

Çeyrek altın fiyatları ise yerel piyasalarda yüksek seviyelerde. Alış fiyatı 10.638,51 TL, satış fiyatı 10.872,70 TL olarak kaydedilmiştir. Yatırımcıların çeyrek altına ilgisi, tarihi ve pratik kullanım avantajları nedeniyle artmaktadır.

Yarım altın fiyatları da yükseliş göstermiş durumda. Alış fiyatı 21.210,54 TL, satış fiyatı 21.745,41 TL. Bu fiyatlar, yarım altın almak isteyenler için önemli bir gösterge oluşturmaktadır. Cumhuriyet altını alış fiyatı 44.504 TL, satış fiyatı ise 45.176 TL. Cumhuriyet altını yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor.

Gremse altın fiyatları da dikkate alınması gereken bir diğer kalem. Alış fiyatı 107.635 TL, satış fiyatı 109.205 TL seviyelerinde. Bu fiyat, gremse altın almayı düşünenler için önem taşımaktadır. Ata altını fiyatları ise alışta 44.316 TL, satışta 44.774 TL olarak belirlenmiştir.

Ziynet altını, kadınların ve özel günlerin vazgeçilmezi oluyor. Bugün alış fiyatı 42.554,05 TL, satış fiyatı ise 43.357,82 TL. Bilezik fiyatları da çeşitli; 14 ayar bilezik gramı 3.630,71 TL alış, 4.852,81 TL satış fiyatlarıyla işlem görmekte. 18 ayar bilezik gram fiyatı ise 4.634,93 TL alış, 5.445 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatları alışta 6.615,826 TL, satışta ise 6.616,722 TL seviyelerinde. Bu rakamlar, yatırımcıların altına olan güvenini ve ilgisini gösteriyor.

Altın fiyatları, ekonomik gidişat ve piyasa beklentilerinden etkilenmeye devam ediyor. Yatırımcıların altınla ilgili alım-satım kararlarını bu tür verilere göre şekillendirmeleri büyük önem taşımaktadır.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı
Emekli için kritik rakam: Tek tek belli oldu

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.640,13
6.641,03
% -0.7
10:57
Ons Altın / TL
206.443,62
206.507,10
% -0.75
11:12
Ons Altın / USD
4.496,83
4.497,38
% -0.92
11:12
Çeyrek Altın
10.624,21
10.858,09
% -0.7
10:57
Yarım Altın
21.182,02
21.716,17
% -0.7
10:57
Ziynet Altın
42.496,84
43.299,53
% -0.7
10:57
Cumhuriyet Altını
44.504,00
45.176,00
% -0.56
12:18
Tedaviyi reddedip kaçtı, dere yatağına düşüp ağaçta asılı kaldı

Pezeşkiyan istifa etti iddiası! Açıklama geldi

Victor Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt geldi!

Alemin Kıralı'nın Oben'i ve Aslan'ı yıllar sonra buluştu!

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Akaryakıta çifte indirim!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

