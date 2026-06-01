Bugün çeyrek altın kaç TL? 01 Haziran Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları Piyasalardaki Güncel Durum

01 Haziran 2026 sabahı altın fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Saat 10:00’da uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 4.502,63 Dolar seviyesindeydi. Türkiye'deki altın türlerinin alış ve satış fiyatları dikkat çekici rakamlara ulaşmış durumda. Bu veriler, yatırımcıların karar almalarında önemli bir rol oynamaktadır.

Gram altın fiyatları, alış fiyatı 6.649,071 TL, satış fiyatı 6.649,972 TL. Bu seviyeler, yatırımcıların gram altına olan talebinin değişebileceğini göstermektedir. Son günlerdeki ekonomik gelişmeler, altın fiyatlarına etki eden faktörlerin başında geliyor.

Çeyrek altın fiyatları ise yerel piyasalarda yüksek seviyelerde. Alış fiyatı 10.638,51 TL, satış fiyatı 10.872,70 TL olarak kaydedilmiştir. Yatırımcıların çeyrek altına ilgisi, tarihi ve pratik kullanım avantajları nedeniyle artmaktadır.

Yarım altın fiyatları da yükseliş göstermiş durumda. Alış fiyatı 21.210,54 TL, satış fiyatı 21.745,41 TL. Bu fiyatlar, yarım altın almak isteyenler için önemli bir gösterge oluşturmaktadır. Cumhuriyet altını alış fiyatı 44.504 TL, satış fiyatı ise 45.176 TL. Cumhuriyet altını yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor.

Gremse altın fiyatları da dikkate alınması gereken bir diğer kalem. Alış fiyatı 107.635 TL, satış fiyatı 109.205 TL seviyelerinde. Bu fiyat, gremse altın almayı düşünenler için önem taşımaktadır. Ata altını fiyatları ise alışta 44.316 TL, satışta 44.774 TL olarak belirlenmiştir.

Ziynet altını, kadınların ve özel günlerin vazgeçilmezi oluyor. Bugün alış fiyatı 42.554,05 TL, satış fiyatı ise 43.357,82 TL. Bilezik fiyatları da çeşitli; 14 ayar bilezik gramı 3.630,71 TL alış, 4.852,81 TL satış fiyatlarıyla işlem görmekte. 18 ayar bilezik gram fiyatı ise 4.634,93 TL alış, 5.445 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatları alışta 6.615,826 TL, satışta ise 6.616,722 TL seviyelerinde. Bu rakamlar, yatırımcıların altına olan güvenini ve ilgisini gösteriyor.

Altın fiyatları, ekonomik gidişat ve piyasa beklentilerinden etkilenmeye devam ediyor. Yatırımcıların altınla ilgili alım-satım kararlarını bu tür verilere göre şekillendirmeleri büyük önem taşımaktadır.