Bugün çeyrek altın kaç TL? 02 Mart Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın piyasasında, 02 Mart 2026 tarihinde dikkat çekici fiyat hareketleri gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla, altının ons fiyatı 5.387,76 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Yükselen fiyatlar, altın alım satımına olan ilgiyi artırmaktadır.

Gram altın fiyatlarına baktığımızda, alış fiyatı 7.618,308 TL, satış fiyatı ise 7.619,425 TL. Bu durumda, gram altın yatırımcılar için uygun alım fırsatları sunmaktadır. Büyük boyutlardaki altın ürünleri için de fiyatlar dikkat çekiyor.

Çeyrek altın fiyatları; alış 12.189,29 TL, satış 12.457,76 TL. Yarım altın ise 24.302,40 TL alış ve 24.915,52 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. Cumhuriyet altının alış fiyatı 51.947 TL, satış fiyatı 52.732 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyat aralıkları, özel günlerde yapılacak alımlar için yatırım amaçlı alımları canlandırabilir.

Gremse altın alış fiyatı 125.815 TL, satış fiyatı ise 129.700 TL. Ata altın dahil, alış fiyatı 51.841 TL, satış fiyatı 53.312 TL seviyelerindedir. Ziynet altınlar, birikim değerlendirmenin yanı sıra değer saklamak için tercih edilebilir. Ziynet altın alış fiyatı 48.757,17 TL, satış fiyatı ise 49.678,65 TL olarak kaydedilmiştir.

Bilezik altın fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekmektedir. 14 Ayar bilezik gram fiyatı; alış 4.259,16 TL, satış 5.670,11 TL olarak belirlenmiştir. 18 Ayar bilezik gram fiyatı ise, alış 5.445,26 TL, satış 6.350 TL'dir. 22 Ayar bilezik gram fiyatı 7.065,39 TL alış, 7.536,31 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir.

Serbest 0.995 has altın fiyatları; alış 7.580,216 TL, satış 7.581,328 TL'den işlem görmektedir. Kamu ve bireysel yatırımcılar için altın, her zaman koruyucu bir değer olmuştur. Bu fiyat dalgalanmaları, yatırım kararlarını etkileyecektir. Altın piyasasındaki gelişmeler, önümüzdeki günlerde hangi yönde şekilleneceğine dair ipuçları verebilir.