Bugün çeyrek altın kaç TL? 02 Mart Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın piyasasında 02 Mart 2026 tarihi itibarıyla çarpıcı fiyat hareketleri gözlemleniyor. Altının ons fiyatı 5.387,76 Dolar seviyesine yükseldi. Gram altın alış fiyatı 7.618,308 TL, satış fiyatı ise 7.619,425 TL olarak belirlendi. Çeyrek altının fiyatı ise 12.189,29 TL alış ve 12.457,76 TL satış seviyeleriyle işlem görüyor. Yatırımcılar için bu durum, değer saklama ve kazanç sağlama açısından önemli fırsatlar sunuyor.

Cansu Çamcı

Altın piyasasında, 02 Mart 2026 tarihinde dikkat çekici fiyat hareketleri gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla, altının ons fiyatı 5.387,76 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Yükselen fiyatlar, altın alım satımına olan ilgiyi artırmaktadır.

Gram altın fiyatlarına baktığımızda, alış fiyatı 7.618,308 TL, satış fiyatı ise 7.619,425 TL. Bu durumda, gram altın yatırımcılar için uygun alım fırsatları sunmaktadır. Büyük boyutlardaki altın ürünleri için de fiyatlar dikkat çekiyor.

Çeyrek altın fiyatları; alış 12.189,29 TL, satış 12.457,76 TL. Yarım altın ise 24.302,40 TL alış ve 24.915,52 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. Cumhuriyet altının alış fiyatı 51.947 TL, satış fiyatı 52.732 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyat aralıkları, özel günlerde yapılacak alımlar için yatırım amaçlı alımları canlandırabilir.

Gremse altın alış fiyatı 125.815 TL, satış fiyatı ise 129.700 TL. Ata altın dahil, alış fiyatı 51.841 TL, satış fiyatı 53.312 TL seviyelerindedir. Ziynet altınlar, birikim değerlendirmenin yanı sıra değer saklamak için tercih edilebilir. Ziynet altın alış fiyatı 48.757,17 TL, satış fiyatı ise 49.678,65 TL olarak kaydedilmiştir.

Bilezik altın fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekmektedir. 14 Ayar bilezik gram fiyatı; alış 4.259,16 TL, satış 5.670,11 TL olarak belirlenmiştir. 18 Ayar bilezik gram fiyatı ise, alış 5.445,26 TL, satış 6.350 TL'dir. 22 Ayar bilezik gram fiyatı 7.065,39 TL alış, 7.536,31 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir.

Serbest 0.995 has altın fiyatları; alış 7.580,216 TL, satış 7.581,328 TL'den işlem görmektedir. Kamu ve bireysel yatırımcılar için altın, her zaman koruyucu bir değer olmuştur. Bu fiyat dalgalanmaları, yatırım kararlarını etkileyecektir. Altın piyasasındaki gelişmeler, önümüzdeki günlerde hangi yönde şekilleneceğine dair ipuçları verebilir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.633,25
7.634,85
% 2.68
10:10
Ons Altın / TL
238.081,92
238.210,87
% 2.97
10:25
Ons Altın / USD
5.415,79
5.416,37
% 2.89
10:25
Çeyrek Altın
12.213,20
12.482,98
% 2.68
10:10
Yarım Altın
24.350,57
24.964,21
% 2.67
10:10
Ziynet Altın
48.853,82
49.775,73
% 2.67
10:10
Cumhuriyet Altını
51.947,00
52.732,00
% 5.44
13:38
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
En Çok Aranan Haberler

