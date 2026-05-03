Bugün çeyrek altın kaç TL? 03 Mayıs Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatlarında Son Durum: 3 Mayıs 2026

3 Mayıs 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Ons altın fiyatı 4.614,00 Dolar seviyesinde işlem görmektedir. Bu rakam, dünya genelindeki altın talebi ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenir. Uzmanlar, ons fiyatlarının jeopolitik gelişmeler ve ekonomik verilerle şekilleneceğini vurguluyor.

Yerli piyasalarda gram altın alış fiyatı 6.702,45 TL, satış fiyatı ise 6.703,28 TL belirlenmiştir. Bu fiyatlar, yatırımcılar için dikkate alınması gereken önemli verilerdir. Gram altındaki hareketlilik, altın talebi ve piyasa koşullarını yansıtmaktadır.

Çeyrek altın alış fiyatı 10.723,92 TL, satış fiyatı 10.959,86 TL seviyesindedir. Çeyrek altın, düğün ve nişan gibi kutlamalarda hediye olarak tercih edilmektedir. Bu nedenle fiyat aralığı piyasa için oldukça önemlidir. Yarım altın ise alış fiyatı 21.380,82 TL, satış fiyatı 21.919,73 TL olarak kaydedilmiştir.

Cumhuriyet altını fiyatları 44.303 TL alış ve 44.973 TL satış seviyesindedir. Gremse altın alış fiyatı 107.897 TL, satış fiyatı ise 110.168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Ata altın alış fiyatı 44.457 TL, satış fiyatı 44.940 TL'dir. Ziynet altını alış fiyatı 42.895,69 TL, satış fiyatı ise 43.705,39 TL ile işlem görmektedir.

Ek olarak, 14 ayar bilezik gram fiyatı 3.639,76 TL alışta, 4.863,95 TL satışta kaydedilmiştir. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.675,22 TL, satış fiyatı 5.330 TL’dir. 22 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 6.058,86 TL, satış fiyatı 6.358,08 TL olarak belirlenmiştir. Bu bilezik türleri, takı ve mücevherat piyasasında önemli bir yere sahiptir.

Altın fiyatları, 3 Mayıs 2026'da çeşitli yatırım türleri açısından dalgalanma göstermektedir. Yatırımcıların bu fiyatları takip etmesi gerekir. Piyasa koşullarını iyi değerlendirmeli ve stratejilerini buna göre şekillendirmelidir. Altına olan talep ve piyasa dinamikleri, ilerleyen günlerde fiyatları etkilemeye devam edecektir.