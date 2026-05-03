Bugün çeyrek altın kaç TL? 03 Mayıs Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

3 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları araştırılıyor. Ons altın fiyatı 4.614,00 Dolar seviyesindedir. Yerli piyasalarda gram altın 6.702,45 TL, çeyrek altın ise 10.723,92 TL olarak işlem görmektedir. Yatırımcıların bu dalgalanmaları dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Altının geleceği, ekonomik verilerle şekillenecektir.

Altın Fiyatlarında Son Durum: 3 Mayıs 2026

3 Mayıs 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Ons altın fiyatı 4.614,00 Dolar seviyesinde işlem görmektedir. Bu rakam, dünya genelindeki altın talebi ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenir. Uzmanlar, ons fiyatlarının jeopolitik gelişmeler ve ekonomik verilerle şekilleneceğini vurguluyor.

Yerli piyasalarda gram altın alış fiyatı 6.702,45 TL, satış fiyatı ise 6.703,28 TL belirlenmiştir. Bu fiyatlar, yatırımcılar için dikkate alınması gereken önemli verilerdir. Gram altındaki hareketlilik, altın talebi ve piyasa koşullarını yansıtmaktadır.

Çeyrek altın alış fiyatı 10.723,92 TL, satış fiyatı 10.959,86 TL seviyesindedir. Çeyrek altın, düğün ve nişan gibi kutlamalarda hediye olarak tercih edilmektedir. Bu nedenle fiyat aralığı piyasa için oldukça önemlidir. Yarım altın ise alış fiyatı 21.380,82 TL, satış fiyatı 21.919,73 TL olarak kaydedilmiştir.

Cumhuriyet altını fiyatları 44.303 TL alış ve 44.973 TL satış seviyesindedir. Gremse altın alış fiyatı 107.897 TL, satış fiyatı ise 110.168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Ata altın alış fiyatı 44.457 TL, satış fiyatı 44.940 TL'dir. Ziynet altını alış fiyatı 42.895,69 TL, satış fiyatı ise 43.705,39 TL ile işlem görmektedir.

Ek olarak, 14 ayar bilezik gram fiyatı 3.639,76 TL alışta, 4.863,95 TL satışta kaydedilmiştir. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.675,22 TL, satış fiyatı 5.330 TL’dir. 22 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 6.058,86 TL, satış fiyatı 6.358,08 TL olarak belirlenmiştir. Bu bilezik türleri, takı ve mücevherat piyasasında önemli bir yere sahiptir.

Altın fiyatları, 3 Mayıs 2026'da çeşitli yatırım türleri açısından dalgalanma göstermektedir. Yatırımcıların bu fiyatları takip etmesi gerekir. Piyasa koşullarını iyi değerlendirmeli ve stratejilerini buna göre şekillendirmelidir. Altına olan talep ve piyasa dinamikleri, ilerleyen günlerde fiyatları etkilemeye devam edecektir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.702,45
6.703,28
% -0.19
23:59
Ons Altın / TL
208.369,05
208.588,14
% -0.19
23:59
Ons Altın / USD
4.613,72
4.614,29
% -0.18
23:59
Çeyrek Altın
10.723,92
10.959,86
% -0.19
23:59
Yarım Altın
21.380,82
21.919,73
% -0.19
23:59
Ziynet Altın
42.895,69
43.705,39
% -0.19
23:59
Cumhuriyet Altını
44.303,00
44.973,00
% -0.01
13:01
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

