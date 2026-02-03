FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 03 Şubat Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

3 Şubat 2026 tarihinde altın fiyatları uluslararası piyasalarda merak uyandırıyor. Ons altın fiyatı 4.882,95 dolar seviyesinde bulunuyor. Türkiye’de gram altın alış fiyatı 6.820,38 TL iken, çeyrek altın 10.912,61 TL’den satılmakta. Yarım altın, Cumhuriyet altını gibi değerli yatırımlar, piyasada dikkat çekiyor. Altın talebinin yüksek olduğu bu dönemde, yatırımcıların dalgalanmalara karşı temkinli olması önem taşımakta. Kurlar ve piyasa dinamikleri, fiyatları etkileyen kritik unsurlar.

Altın Fiyatları: 3 Şubat 2026 Durumu

3 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 itibarıyla altın fiyatları dikkat çekiyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı 4.882,95 dolarda bulunuyor. Türkiye’deki altın fiyatları döviz kurlarındaki dalgalanmalara göre farklılık gösteriyor.

Gram altın alış fiyatı 6.820,383 TL. Satış fiyatı ise 6.821,879 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyat seviyeleri iç piyasada altın talebinin yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Çeyrek altın alış fiyatı 10.912,61 TL. Satış fiyatı 11.153,77 TL olarak kaydedilmiş. Yarım altın fiyatları ise alışta 21.757,02 TL, satışta 22.307,54 TL seviyesini bulmuş.

Cumhuriyet altını, alışta 47.206 TL ve satışta 47.919 TL üzerinden işlem görüyor. Gremse altın alış fiyatları 116.508 TL. Satış fiyatları ise 119.924 TL olarak belirlenmiş. Ata altının durumu da ilgi çekiyor. Alış fiyatı 48.006 TL, satış fiyatı 49.220 TL olarak kaydedilmiş. Ziynet altın ise 43.650,45 TL alış ve 44.478,65 TL satış fiyatı ile dikkat çekiyor.

Bilezik altın fiyatları da yatırımcılar için önemli. 14 ayar bilezik gramı 3.967,42 TL alışla işlem görüyor. Satış fiyatı ise 5.280,26 TL. 18 ayar bilezik gramı 5.062,58 TL alış, 5.620 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor. 22 ayar bilezik gramı 6.542,57 TL alış ve 6.966,54 TL satış fiyatına sahip.

Serbest piyasada 0.995 has altın fiyatları alışta 6.786,281 TL. Satışta ise 6.787,77 TL olarak gözlemleniyor. Tüm bu bilgiler, altın yatırımcılarının kararlarını etkileyen önemli göstergelerdir. Piyasalardaki dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. 2026 yılının bu döneminde, altın fiyatlarının geleceği global ekonomik faktörlere bağlıdır.

