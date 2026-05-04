Bugün çeyrek altın kaç TL? 04 Mayıs Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

04 Mayıs 2026 tarihinde altın fiyatları önemli seviyelere ulaştı. Ons altın 4.587,54 Dolar olarak işlem görmekte. Gram altın 6666,844 TL alış fiyatıyla dikkat çekiyor. Çeyrek altın 10666,95 TL alış ve 10901,69 TL satış fiyatları arasında işlem görmekte. Bilezik fiyatları da yatırımcılar için ilgi çekici alternatifler sunuyor. Bu dönemde enflasyon ve piyasa belirsizlikleri, altının güvenli liman olarak tercih edilmesine neden oldu.

04 Mayıs 2026 tarihinde altın fiyatları dikkat çekici seviyelere ulaştı. Yatırımcılar, günün ilk saatlerinde kaydedilen verileri inceledi. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatları 4.587,54 Dolar olarak işlem görmekteydi. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve enflasyon endişeleri etkili oldu. Bu durum, altının güvenli liman olarak tercih edilmesine sebep oldu.

Gram altın, 6666.844 TL alış fiyatı ile 6667.701 TL satış fiyatı arasında işlem görüyor. Bu dalgalanma, yerel yatırımcılar için önemli bir gösterge sunmakta. Altın alım-satımları üzerinde etkili olmaktadır. Özellikle küçük yatırımcılar için bu fiyat aralığı dikkatle izlenmeli.

Çeyrek altın, 10666.95 TL alış ve 10901.69 TL satış fiyatları arasında işlem görüyor. Yatırımcılar için önemli bir seçenek oluşturuyor. Yarım altın fiyatları 21267.23 TL alış ve 21803.38 TL satış seviyelerinde belirlenmiştir. Cumhuriyet altını ise 44303 TL alış, 44973 TL satış fiyatı ile kaydedilmiştir. Bu fiyatlar, düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte talebi artırabilir.

Diğer altın türleri de dikkat çekiyor. Gremse altın, 107407 TL alış ve 109623 TL satış fiyatlarıyla işlem görmekte. Ata altın fiyatları ise alışta 44256 TL, satışta 44718 TL olarak belirlenmiştir. Ziynet altın, 42667.8 TL alış fiyatıyla 43473.41 TL satış arasında işlem görüyor. Geleneksel yatırımcılar için popülaritesi sürmekte.

Bilezik fiyatları da yatırımcıların ilgi alanında yer alıyor. 14 ayar bilezik gramı 3624.49 TL alış ve 4844.79 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. 18 ayar, 4649.86 TL alış ve 5330 TL satış fiyatlarıyla karşılaşıyor. 22 ayar bilezik gramı ise 6034.05 TL alış ve 6330.08 TL satış kaydediyor. Bu fiyatlar, altın takı almak isteyenler için alternatif fırsatlar sunmakta.

Serbest piyasa altın fiyatları da önemli bir değerlendirme noktası. 0.995 saflıkta altın alış fiyatı 6633.51 TL, satış fiyatı ise 6634.362 TL olarak belirlenmiş. Bu veriler, yatırımcıların piyasa gelişmelerini yakından takip etmeleri gerektiğine işaret ediyor.

04 Mayıs 2026 tarihindeki altın fiyatları, dalgalanmalarla yatırımcıların alım satım kararlarını şekillendirecek önemli bir veri sunuyor. Enflasyon, piyasa belirsizlikleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar birleşince, altın stratejik bir varlık olarak öne çıkacak.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.652,75
6.653,59
% -0.74
11:22
Ons Altın / TL
206.876,67
206.910,23
% -0.76
11:37
Ons Altın / USD
4.577,12
4.577,66
% -0.79
11:37
Çeyrek Altın
10.644,40
10.878,62
% -0.74
11:22
Yarım Altın
21.222,82
21.758,00
% -0.74
11:22
Ziynet Altın
42.577,59
43.381,41
% -0.74
11:22
Cumhuriyet Altını
44.303,00
44.973,00
% -0.01
13:01
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

