Bugün çeyrek altın kaç TL? 04 Mayıs Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

04 Mayıs 2026 tarihinde altın fiyatları dikkat çekici seviyelere ulaştı. Yatırımcılar, günün ilk saatlerinde kaydedilen verileri inceledi. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatları 4.587,54 Dolar olarak işlem görmekteydi. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve enflasyon endişeleri etkili oldu. Bu durum, altının güvenli liman olarak tercih edilmesine sebep oldu.

Gram altın, 6666.844 TL alış fiyatı ile 6667.701 TL satış fiyatı arasında işlem görüyor. Bu dalgalanma, yerel yatırımcılar için önemli bir gösterge sunmakta. Altın alım-satımları üzerinde etkili olmaktadır. Özellikle küçük yatırımcılar için bu fiyat aralığı dikkatle izlenmeli.

Çeyrek altın, 10666.95 TL alış ve 10901.69 TL satış fiyatları arasında işlem görüyor. Yatırımcılar için önemli bir seçenek oluşturuyor. Yarım altın fiyatları 21267.23 TL alış ve 21803.38 TL satış seviyelerinde belirlenmiştir. Cumhuriyet altını ise 44303 TL alış, 44973 TL satış fiyatı ile kaydedilmiştir. Bu fiyatlar, düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte talebi artırabilir.

Diğer altın türleri de dikkat çekiyor. Gremse altın, 107407 TL alış ve 109623 TL satış fiyatlarıyla işlem görmekte. Ata altın fiyatları ise alışta 44256 TL, satışta 44718 TL olarak belirlenmiştir. Ziynet altın, 42667.8 TL alış fiyatıyla 43473.41 TL satış arasında işlem görüyor. Geleneksel yatırımcılar için popülaritesi sürmekte.

Bilezik fiyatları da yatırımcıların ilgi alanında yer alıyor. 14 ayar bilezik gramı 3624.49 TL alış ve 4844.79 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. 18 ayar, 4649.86 TL alış ve 5330 TL satış fiyatlarıyla karşılaşıyor. 22 ayar bilezik gramı ise 6034.05 TL alış ve 6330.08 TL satış kaydediyor. Bu fiyatlar, altın takı almak isteyenler için alternatif fırsatlar sunmakta.

Serbest piyasa altın fiyatları da önemli bir değerlendirme noktası. 0.995 saflıkta altın alış fiyatı 6633.51 TL, satış fiyatı ise 6634.362 TL olarak belirlenmiş. Bu veriler, yatırımcıların piyasa gelişmelerini yakından takip etmeleri gerektiğine işaret ediyor.

04 Mayıs 2026 tarihindeki altın fiyatları, dalgalanmalarla yatırımcıların alım satım kararlarını şekillendirecek önemli bir veri sunuyor. Enflasyon, piyasa belirsizlikleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar birleşince, altın stratejik bir varlık olarak öne çıkacak.