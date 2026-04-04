Bugün çeyrek altın kaç TL? 04 Nisan Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın piyasasında 04 Nisan 2026 tarihinde önemli hareketlilik yaşanıyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatları uluslararası piyasalarda 4.677,06 Dolar seviyesindedir. Bu durum, yatırımcılar için dikkat çekici bir referans noktası oluşturuyor. Altın alım satımında potansiyel fırsatlardan söz ediliyor.

Türkiye'de altının gram fiyatı, alışta 6.703,008 TL, satışta ise 6.704,427 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu fiyatlar, yerel piyasa dinamiklerinin yanı sıra küresel ekonomik gelişmelerden etkileniyor. Gram altın, özellikle küçük yatırımcılar için önemli bir yatırım aracı olmaya devam etmekte.

Saat 10:00’da çeyrek altın fiyatları alışta 10.724,81 TL, satışta ise 10.961,74 TL olarak belirlenmiştir. Çeyrek altın, klasik bir yatırım aracı olmasının yanı sıra hediyelik olarak da tercih edilmektedir. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, çeyrek altın başta olmak üzere tüm altın çeşitlerini etkiliyor. Bu durum, yatırımcıların kararlarını doğrudan etkilemektedir.

Yarım altın, alışta 21.382,60 TL, satışta ise 21.923,48 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu fiyatlar, yatırımcılar ve özel günlerde hediye tercih edenler için dikkat çekici. Yarım altın, yüksek değerliliği dolayısıyla önemli bir yatırım aracı sunmaktadır.

Cumhuriyet altını fiyatları alışta 45.174 TL, satışta ise 45.857 TL seviyesindedir. Cumhuriyet altınının tarihi ve kültürel değeri, onu cazip kılıyor. Ekonomik belirsizlikler döneminde güvenli bir liman olarak değerlendiriliyor. Altın, böyle dönemlerde tercih edilen bir yatırım aracı haline gelmektedir.

Gremse altın fiyatları alışta 110.567 TL, satışta 113.153 TL olarak belirlenmiştir. Gremse altın, yatırımcılar için çeşitlilik sunuyor ve yüksek gramajı ile dikkat çekiyor. Ata altını, alışta 45.724 TL, satışta 46.765 TL ile yatırımcılar için cazip bir seçenek. Ziynet altının fiyatı ise alışta 42.899,25 TL, satışta ise 43.712,86 TL’dir. Ziynet altınlar, geleneksel olarak önemli günlerde hediye edileceği için sıkça tercih edilmektedir.

Bilezik fiyatlarına bakıldığında, 14 ayar bilezik gram alışta 3.720,32 TL, satışta 4.942,13 TL. 18 ayar bilezik gram fiyatları alışta 4.768,06 TL, satışta ise 5.360 TL olarak kaydedilmiştir. 22 ayar bilezik gram fiyatları alışta 6.189,78 TL, satışta 6.472,34 TL seviyesindedir. Bu fiyatlar, bireysel yatırımcılar ve hediyelik eşya alımları için önemli bir kılavuz oluşturuyor.

Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatları alışta 6.669,493 TL, satışta 6.670,905 TL olarak belirlenmiştir. Tüm bu fiyat verileri, yatırımcıların altın piyasasındaki fırsatları değerlendirebilmesi açısından önemlidir. Altın, tarihsel olarak değerini koruyan bir yatırım aracı olarak varlığını sürdürmektedir.