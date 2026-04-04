Kapat
Bugün çeyrek altın kaç TL? 04 Nisan Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın piyasasında 04 Nisan 2026 tarihi itibarıyla önemli dalgalanmalar yaşanıyor. Dünya genelindeki ons altın fiyatları 4.677,06 Dolar seviyesine yükselirken, Türkiye'de gram altın fiyatı 6.703,008 TL'den işlem görmektedir. Çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve bileziklerin fiyatları da yatırımcılar için fırsatlar sunuyor. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde altın, güvenli bir yatırım aracı olarak dikkat çekmektedir.

Cansu Çamcı

Altın piyasasında 04 Nisan 2026 tarihinde önemli hareketlilik yaşanıyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatları uluslararası piyasalarda 4.677,06 Dolar seviyesindedir. Bu durum, yatırımcılar için dikkat çekici bir referans noktası oluşturuyor. Altın alım satımında potansiyel fırsatlardan söz ediliyor.

Türkiye'de altının gram fiyatı, alışta 6.703,008 TL, satışta ise 6.704,427 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu fiyatlar, yerel piyasa dinamiklerinin yanı sıra küresel ekonomik gelişmelerden etkileniyor. Gram altın, özellikle küçük yatırımcılar için önemli bir yatırım aracı olmaya devam etmekte.

Saat 10:00’da çeyrek altın fiyatları alışta 10.724,81 TL, satışta ise 10.961,74 TL olarak belirlenmiştir. Çeyrek altın, klasik bir yatırım aracı olmasının yanı sıra hediyelik olarak da tercih edilmektedir. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, çeyrek altın başta olmak üzere tüm altın çeşitlerini etkiliyor. Bu durum, yatırımcıların kararlarını doğrudan etkilemektedir.

Yarım altın, alışta 21.382,60 TL, satışta ise 21.923,48 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu fiyatlar, yatırımcılar ve özel günlerde hediye tercih edenler için dikkat çekici. Yarım altın, yüksek değerliliği dolayısıyla önemli bir yatırım aracı sunmaktadır.

Cumhuriyet altını fiyatları alışta 45.174 TL, satışta ise 45.857 TL seviyesindedir. Cumhuriyet altınının tarihi ve kültürel değeri, onu cazip kılıyor. Ekonomik belirsizlikler döneminde güvenli bir liman olarak değerlendiriliyor. Altın, böyle dönemlerde tercih edilen bir yatırım aracı haline gelmektedir.

Gremse altın fiyatları alışta 110.567 TL, satışta 113.153 TL olarak belirlenmiştir. Gremse altın, yatırımcılar için çeşitlilik sunuyor ve yüksek gramajı ile dikkat çekiyor. Ata altını, alışta 45.724 TL, satışta 46.765 TL ile yatırımcılar için cazip bir seçenek. Ziynet altının fiyatı ise alışta 42.899,25 TL, satışta ise 43.712,86 TL’dir. Ziynet altınlar, geleneksel olarak önemli günlerde hediye edileceği için sıkça tercih edilmektedir.

Bilezik fiyatlarına bakıldığında, 14 ayar bilezik gram alışta 3.720,32 TL, satışta 4.942,13 TL. 18 ayar bilezik gram fiyatları alışta 4.768,06 TL, satışta ise 5.360 TL olarak kaydedilmiştir. 22 ayar bilezik gram fiyatları alışta 6.189,78 TL, satışta 6.472,34 TL seviyesindedir. Bu fiyatlar, bireysel yatırımcılar ve hediyelik eşya alımları için önemli bir kılavuz oluşturuyor.

Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatları alışta 6.669,493 TL, satışta 6.670,905 TL olarak belirlenmiştir. Tüm bu fiyat verileri, yatırımcıların altın piyasasındaki fırsatları değerlendirebilmesi açısından önemlidir. Altın, tarihsel olarak değerini koruyan bir yatırım aracı olarak varlığını sürdürmektedir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.691,15
6.692,28
% -0.18
16:45
Ons Altın / TL
208.822,19
208.909,29
% 0.24
17:01
Ons Altın / USD
4.684,16
4.684,80
% 0.16
17:01
Çeyrek Altın
10.705,83
10.941,87
% -0.18
16:45
Yarım Altın
21.344,75
21.883,75
% -0.18
16:45
Ziynet Altın
42.823,33
43.633,65
% -0.18
16:45
Cumhuriyet Altını
44.813,00
45.490,00
% -0.82
16:16
Bu işte bir iş var.Çorumda 12.400 liradan satılıyor,Bir aydır hiç düşmedi,nasıl oluyor?
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

