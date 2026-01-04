FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 04 Ocak Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

4 Ocak 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları dikkat çekici değişimler gösteriyor. Bugün ons altın 4.331,46 Dolar seviyelerinde işlem görmekte. Gram altın alış fiyatı ise 5.991,093 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın fiyatı 9.585,75 TL alış ve 9.796,73 TL satış seviyelerinde. Yatırımcılar için gram bazında 14 ayar bilezik fiyatları 3.462,43 TL alış ve 4.613,62 TL satış olarak kaydedildi. Piyasalardaki dalgalanmalar, altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 04 Ocak Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatlarının Güncel Durumu

4 Ocak 2026 tarihinde, saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları merak ediliyor. Altın, yatırımcıların güvenli limanı olarak öne çıkmaya devam ediyor. Bugün, ons altının fiyatı 4.331,46 Dolar seviyelerinde işlem görmekte. Bu durum, global piyasaların dalgalı yapısının altında yatan nedenleri ortaya koyuyor.

Gram altın fiyatları yatırımcılar için kritik öneme sahiptir. Bugün, gram altının alış fiyatı 5.991,093 TL olarak belirlenmiştir. Satış fiyatı ise 5.991,881 TL'dir. Bu fiyatlar, yatırımcıların alım satım kararlarında etkili olan önemli veriler sunmaktadır.

Altın çeşitleri arasında öne çıkan çeyrek altının fiyatı 9.585,75 TL alış ve 9.796,73 TL satış seviyesindedir. Yarım altın ise 19.111,59 TL alış fiyatı ile işlem görmekte. Satış fiyatı ise 19.593,45 TL olarak belirlenmiştir. Cumhuriyet altını, 41.883 TL alış ve 42.516 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekmektedir.

Gram bazında altın olarak bilinen bileziklerin fiyatları da yatırımcıların ilgi alanındadır. 14 ayar bilezik gram fiyatı 3.462,43 TL alış ve 4.613,62 TL satış seviyesindedir. 18 ayar bilezik gram fiyatı 4.401,62 TL alış ve 5.070 TL satış olarak belirlenmiştir. 22 ayar bilezikler ise 5.721,95 TL alış ve 5.992,21 TL satış fiyatlarıyla işlem görmektedir.

Serbest 0.995 has altın fiyatları 5.961,138 TL alış ve 5.961,922 TL satış olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, altın piyasasının güncel durumunu gösteriyor. Piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik koşullar, altın fiyatlarının yönünü belirlemede etkili olmaya devam edecek. Yatırımcıların doğru analizlerle hareket etmesi, bu süreçte kritik bir öneme sahip olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 2025'te rekor kırdıTürk lirasıyla dış ticaret hacmi 2025'te rekor kırdı
Kakao fiyatlarında tüm zamanların en hızlı yıllık düşüşüKakao fiyatlarında tüm zamanların en hızlı yıllık düşüşü

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.991,09
5.991,88
% 0.43
23:59
Ons Altın / TL
186.318,27
186.393,90
% 0.53
23:59
Ons Altın / USD
4.331,18
4.331,75
% 0.27
23:59
Çeyrek Altın
9.585,75
9.796,73
% 0.43
23:59
Yarım Altın
19.111,59
19.593,45
% 0.43
23:59
Ziynet Altın
38.343,00
39.067,06
% 0.43
23:59
Cumhuriyet Altını
41.883,00
42.516,00
% 0.6
13:03
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.