Bugün çeyrek altın kaç TL? 04 Ocak Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatlarının Güncel Durumu

4 Ocak 2026 tarihinde, saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları merak ediliyor. Altın, yatırımcıların güvenli limanı olarak öne çıkmaya devam ediyor. Bugün, ons altının fiyatı 4.331,46 Dolar seviyelerinde işlem görmekte. Bu durum, global piyasaların dalgalı yapısının altında yatan nedenleri ortaya koyuyor.

Gram altın fiyatları yatırımcılar için kritik öneme sahiptir. Bugün, gram altının alış fiyatı 5.991,093 TL olarak belirlenmiştir. Satış fiyatı ise 5.991,881 TL'dir. Bu fiyatlar, yatırımcıların alım satım kararlarında etkili olan önemli veriler sunmaktadır.

Altın çeşitleri arasında öne çıkan çeyrek altının fiyatı 9.585,75 TL alış ve 9.796,73 TL satış seviyesindedir. Yarım altın ise 19.111,59 TL alış fiyatı ile işlem görmekte. Satış fiyatı ise 19.593,45 TL olarak belirlenmiştir. Cumhuriyet altını, 41.883 TL alış ve 42.516 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekmektedir.

Gram bazında altın olarak bilinen bileziklerin fiyatları da yatırımcıların ilgi alanındadır. 14 ayar bilezik gram fiyatı 3.462,43 TL alış ve 4.613,62 TL satış seviyesindedir. 18 ayar bilezik gram fiyatı 4.401,62 TL alış ve 5.070 TL satış olarak belirlenmiştir. 22 ayar bilezikler ise 5.721,95 TL alış ve 5.992,21 TL satış fiyatlarıyla işlem görmektedir.

Serbest 0.995 has altın fiyatları 5.961,138 TL alış ve 5.961,922 TL satış olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, altın piyasasının güncel durumunu gösteriyor. Piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik koşullar, altın fiyatlarının yönünü belirlemede etkili olmaya devam edecek. Yatırımcıların doğru analizlerle hareket etmesi, bu süreçte kritik bir öneme sahip olacaktır.