FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 05 Ocak Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 5 Ocak 2026'da dikkat çekici bir yükseliş gösteriyor. Ons altın fiyatı 4.420,49 Dolar seviyesine ulaşırken, Türkiye'de gram altın 6.116 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatları 10.000 TL, yarım altın 20.001 TL ve Cumhuriyet altını ise 42.516 TL seviyelerinde belirlendi. Yatırımcıların piyasa dinamiklerini göz önünde bulundurarak dikkatli analizler yapmaları gerektiği vurgulanıyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 05 Ocak Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Cansu Akalp

Altın Fiyatları Yükseliş Göstermeye Devam Ediyor

5 Ocak 2026'da altın fiyatlarında önemli bir hareketlilik var. Saat 10:00'da ons altın fiyatı 4.420,49 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Türkiye pazarındaki gram altın fiyatı alışta 6.115,875 TL, satışta ise 6.116,664 TL olarak kaydedildi. Piyasa dinamikleri ve uluslararası etmenler göz önünde bulundurulmalı. Gram altındaki bu fiyatlar, yatırımcılar için önemli bir rehberlik potansiyeli barındırıyor.

Günlük işlemlerde ons altın fiyatı, alışta 190.213,06 TL, satışta ise 190.261,46 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu değerler, global piyasalardaki altın talebi ile döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisini taşıyor. Yatırımcıların, ons altın alım satımı yaparken dikkatli analizler yapması gerekiyor.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 9.785,40 TL, satışta 10.000,75 TL seviyelerinden işlem görüyor. Yarım altın alış fiyatı 19.509,64 TL, satış fiyatı ise 20.001,49 TL şeklinde. Cumhuriyet altını ise alışta 41.883 TL, satışta 42.516 TL’den alıcı buluyor. Bu değerler, iç piyasa koşulları ile yatırımcıların satın alma gücünü yansıtmayı sağlıyor.

Gremse altın fiyatları, alışta 102.885 TL, satışta 104.381 TL seviyelerinde bulunuyor. Ata altın fiyatı alışta 42.392 TL, satışta 42.809 TL’den işlem görüyor. Ziynet altının alış fiyatı 39.141,60 TL, satış fiyatı ise 39.880,65 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlar, düğün ve özel günlerde altın alım talebinin artması ile yükselmektedir.

Bilezik fiyatları da ilgi çekiyor. 14 ayar bilezik gramı, alışta 3.496,52 TL, satışta 4.660,44 TL olarak işlem görmekte. 18 ayar bilezik gramı ise alışta 4.442,75 TL, satışta 5.070 TL seviyelerinde kaydedilmiştir. 22 ayar bilezik gramı fiyatları, alışta 5.777,34 TL, satışta 6.060,65 TL'den işlem görüyor. Bu rakamlar, takı alımında tüketiciler için belirleyici oluyor.

Serbest piyasada 0.995 has altın alış fiyatı 6.085,296 TL, satış fiyatı ise 6.086,081 TL olarak tespit edildi. Tüm bu veriler, yatırımcılar ve altın alıcıları için piyasa dinamiklerini anlamada önemli bilgiler sunuyor.

Güncel altın fiyatlarının yükselişi, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Piyasalardaki dalgalanmaların devam etmesi muhtemel görünüyor. Yatırımcıların, dünya ekonomik gelişmelerini takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. Analizler doğrultusunda strateji geliştirmeleri gerekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BOJ Başkanı Ueda, faiz oranlarında yeni artışlara işaret ettiBOJ Başkanı Ueda, faiz oranlarında yeni artışlara işaret etti
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı 'Dezenflasyon genele yayıldı'Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı 'Dezenflasyon genele yayıldı'

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.134,56
6.135,31
% 2.39
12:32
Ons Altın / TL
190.868,01
190.945,78
% 2.44
12:47
Ons Altın / USD
4.434,78
4.435,34
% 2.39
12:47
Çeyrek Altın
9.815,30
10.031,23
% 2.39
12:32
Yarım Altın
19.568,63
20.061,91
% 2.39
12:32
Ziynet Altın
39.259,94
40.001,12
% 2.39
12:32
Cumhuriyet Altını
42.146,00
42.783,00
% 0.63
12:09
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Ümit Özat'tan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile ilgili çok konuşulacak 'bahis' iddiası!

Ümit Özat'tan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile ilgili çok konuşulacak 'bahis' iddiası!

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.