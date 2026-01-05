Bugün çeyrek altın kaç TL? 05 Ocak Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları Yükseliş Göstermeye Devam Ediyor

5 Ocak 2026'da altın fiyatlarında önemli bir hareketlilik var. Saat 10:00'da ons altın fiyatı 4.420,49 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Türkiye pazarındaki gram altın fiyatı alışta 6.115,875 TL, satışta ise 6.116,664 TL olarak kaydedildi. Piyasa dinamikleri ve uluslararası etmenler göz önünde bulundurulmalı. Gram altındaki bu fiyatlar, yatırımcılar için önemli bir rehberlik potansiyeli barındırıyor.

Günlük işlemlerde ons altın fiyatı, alışta 190.213,06 TL, satışta ise 190.261,46 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu değerler, global piyasalardaki altın talebi ile döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisini taşıyor. Yatırımcıların, ons altın alım satımı yaparken dikkatli analizler yapması gerekiyor.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 9.785,40 TL, satışta 10.000,75 TL seviyelerinden işlem görüyor. Yarım altın alış fiyatı 19.509,64 TL, satış fiyatı ise 20.001,49 TL şeklinde. Cumhuriyet altını ise alışta 41.883 TL, satışta 42.516 TL’den alıcı buluyor. Bu değerler, iç piyasa koşulları ile yatırımcıların satın alma gücünü yansıtmayı sağlıyor.

Gremse altın fiyatları, alışta 102.885 TL, satışta 104.381 TL seviyelerinde bulunuyor. Ata altın fiyatı alışta 42.392 TL, satışta 42.809 TL’den işlem görüyor. Ziynet altının alış fiyatı 39.141,60 TL, satış fiyatı ise 39.880,65 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlar, düğün ve özel günlerde altın alım talebinin artması ile yükselmektedir.

Bilezik fiyatları da ilgi çekiyor. 14 ayar bilezik gramı, alışta 3.496,52 TL, satışta 4.660,44 TL olarak işlem görmekte. 18 ayar bilezik gramı ise alışta 4.442,75 TL, satışta 5.070 TL seviyelerinde kaydedilmiştir. 22 ayar bilezik gramı fiyatları, alışta 5.777,34 TL, satışta 6.060,65 TL'den işlem görüyor. Bu rakamlar, takı alımında tüketiciler için belirleyici oluyor.

Serbest piyasada 0.995 has altın alış fiyatı 6.085,296 TL, satış fiyatı ise 6.086,081 TL olarak tespit edildi. Tüm bu veriler, yatırımcılar ve altın alıcıları için piyasa dinamiklerini anlamada önemli bilgiler sunuyor.

Güncel altın fiyatlarının yükselişi, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Piyasalardaki dalgalanmaların devam etmesi muhtemel görünüyor. Yatırımcıların, dünya ekonomik gelişmelerini takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. Analizler doğrultusunda strateji geliştirmeleri gerekiyor.