Bugün çeyrek altın kaç TL? 06 Mart Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

06 Mart 2026 tarihinde, altın piyasaları yatırımcıların dikkatini çeken önemli fiyatlarla işlem görüyor. Ons altın fiyatı 5.116,67 dolara ulaşırken, gram altın alış fiyatı 7.249,998 TL olarak belirlenmiştir. Çeyrek ve yarım altın gibi değerli metaller de yatırımcılar arasında popülerliğini koruyor. Piyasalardaki fiyat değişimleri, ekonomik koşuların etkisiyle yatırım kararlarını şekillendiriyor. Bu nedenle, güncel altın fiyatları kritik bir önem taşıyor.

Cansu Çamcı

Altın piyasaları, 06 Mart 2026 tarihinde yatırımcılar için dikkat çeken bir değerlemeye sahip. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 5.116,67 dolardan işlem görmektedir. Bu rakam, altın alım satımının önemli bir göstergesidir. Aynı zamanda piyasa dinamiklerinin bir yansımasıdır.

Gram altın fiyatları Türk Lirası cinsinden değişken bir seyir izliyor. Gram altının alış fiyatı 7.249,998 TL, satış fiyatı ise 7.250,947 TL olarak belirlenmiştir. Özellikle bireysel yatırımcılar için gram altın rağbet gören bir yatırım aracıdır. Bu nedenle söz konusu fiyatlar, günlük yatırımlar üzerinde önemli bir etki yaratabilir.

Piyasalardaki ons altın alış ve satış fiyatları, satış noktalarını belirlemek açısından önem taşımaktadır. Ons altın alış fiyatı 225.460,93 TL, satış fiyatı ise 225.613,77 TL olarak geçmektedir. Bu veriler, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların yerel piyasalara yansımasını göstermektedir.

Çeyrek altın, yatırımcılar arasında popüler bir seçenek olmayı sürdürüyor. Çeyrek altın alış fiyatı 11.600 TL, satış fiyatı ise 11.855,3 TL olarak işlem görmektedir. Bu fiyatlar, hediye kültürü ve birikim aracı olarak değerlendirildiği için önemli bir referans noktası oluşturuyor.

Yarım altın fiyatları 23.127,49 TL alış ve 23.710,6 TL satış olarak belirlenmiştir. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 49.158 TL, satış fiyatı ise 49.904 TL olmaktadır. Bu değerler, piyasa talebi ve tasarruf sahiplerinin tercihlerini etkilemektedir.

Gremse altın, yatırımcılar için alternatif bir seçenek sunmaktadır. Alış fiyatı 119.398 TL, satış fiyatı ise 121.245 TL olarak belirlenmiştir. Ata altın için alış fiyatı 49.233 TL, satış fiyatı 49.836 TL olarak işlem görmektedir. Ziynet altını ise 46.399,99 TL alış, 47.276,17 TL satış fiyatlarıyla değerlendirilmektedir.

Altın bilezikleri piyasası da önemli. 14 ayar bilezik gram fiyatı 4.037,34 TL alış ve 5.332,94 TL satış olarak kaydedilmiştir. 18 ayar bilezik gram fiyatı da 5.149,98 TL alış ve 6.002 TL satış olarak belirlenmiştir. 22 ayar bilezik gram fiyatları ise 6.704,93 TL alış, 7.043,53 TL satış olarak geçmektedir.

Son olarak, serbest 0.995 has altın alım satımında alış fiyatı 7.213,748 TL, satış fiyatı ise 7.214,692 TL olarak işlem görmektedir. Bu fiyatlar, yatırımcıların altın alım satımında hareket edecekleri noktaları anlamalarına yardımcı olmaktadır.

Altın piyasaları, 06 Mart 2026 tarihi itibarıyla dinamik bir seyir izliyor. Mali dalgalanmalar ve global ekonomik koşullar, bu durumu etkiliyor. Yatırımcılar için söz konusu fiyatlar, gelecekteki alım satım kararlarını şekillendiren önemli göstergeler olarak öne çıkmaktadır.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.242,44
7.243,39
% 0.86
10:15
Ons Altın / TL
225.376,75
225.457,65
% 0.92
10:30
Ons Altın / USD
5.113,97
5.114,68
% 0.73
10:30
Çeyrek Altın
11.587,91
11.842,94
% 0.86
10:15
Yarım Altın
23.103,39
23.685,89
% 0.86
10:15
Ziynet Altın
46.351,62
47.226,90
% 0.86
10:15
Cumhuriyet Altını
49.158,00
49.904,00
% -0.99
16:41
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
