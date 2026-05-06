Bugün çeyrek altın kaç TL? 06 Mayıs Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatlarında 06 Mayıs 2026 itibarıyla dikkat çeken hareketler gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı, 4.666,16 Dolar olarak belirlendi. Bu fiyat, piyasalardaki genel altın talebi ve döviz kurlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Altın, yatırımcıların güvenli limanı olarak değerlendiriliyor. Ons fiyatlarının yanı sıra yerel piyasalardaki fiyatlar da önemlidir.

Gram altın fiyatları alışta 6.785,016 TL, satışta 6.785,757 TL seviyelerinde. Türkiye’de yaygın kullanılan bir yatırım aracı olarak gram altın, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ons altının yerel para birimindeki etkisi, gram altın fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor.

Çeyrek altın fiyatları alışta 10.856,03 TL, satışta 11.094,71 TL olarak işlem görüyor. Çeyrek altın, yatırımcılar için kolay erişilebilir bir seçenek sunuyor. Hediye kültüründeki yeri de onu sık tercih edilen bir yatırım aracı haline getiriyor. Bu nedenle çeyrek altın fiyatlarının izlenmesi, yatırımcılar açısından önemli bir gösterge oluyor.

Yarım altın fiyatları alışta 21.644,20 TL, satışta 22.189,43 TL olarak kaydedildi. Yarım altın, özellikle düğünler gibi özel günlerde hediye olarak tercih ediliyor. Piyasalardaki dalgalanmalara karşı duyarlılığı dikkat çekiyor. Cumhuriyet altını ise alışta 44.127 TL, satışta 44.787 TL fiyatıyla işlem görmekte. Cumhuriyet altını, uzun vadeli yatırım aracı olarak büyük ilgi görüyor.

Gremse altın alım fiyatı 109.562 TL, satış fiyatı ise 111.166 TL olarak belirlendi. Ata altın fiyatı alışta 45.144 TL, satışta 45.486 TL seviyelerinde işlem görmekte. Ziynet altını ise 43.424,10 TL alış ve 44.243,14 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Değerli madenler, yatırımcılara değer saklama imkanı ve likidite avantajı sunuyor.

Bilezik fiyatlarına da göz atmak gerekiyor. 14 ayar bilezik gramı 3.697,33 TL alış ve 4.917,46 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. 18 ayar bilezik gramı alışta 4.727,98 TL, satışta 5.330 TL seviyesine sahip. 22 ayar bilezik gramı ise 6.152,41 TL alış ve 6.436,29 TL satış fiyatı aralığında işlem görmekte. Bilezikler, hem yatırım amaçlı hem de takı olarak ilgi çekiyor.

06 Mayıs 2026 tarihli altın fiyatları, yatırımcılar için olumlu bir görünüm sergiliyor. Ancak piyasa koşullarına göre değişiklik göstereceği unutulmamalı. Altın alım-satım işlemleri gerçekleştirilirken, güncel fiyatları takip etmek büyük önem taşıyor. Bilinçli yatırım kararları almak, yatırımcılar için hayati bir konu.