Bugün çeyrek altın kaç TL? 06 Mayıs Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları 06 Mayıs 2026 tarihinde dikkat çekici değerler sergiliyor. Ons altın fiyatı 4.666,16 Dolar olurken, gram altın 6.785,757 TL seviyelerinde işlem görmekte. Çeyrek altın fiyatları alışta 10.856,03 TL, yarım altın ise 21.644,20 TL alım fiyatına sahip. Ayrıca bilezik fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bu veriler, piyasalardaki dalgalanmaları ve yatırım tercihlerinin değişkenliğini gözler önüne seriyor.

Altın fiyatlarında 06 Mayıs 2026 itibarıyla dikkat çeken hareketler gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı, 4.666,16 Dolar olarak belirlendi. Bu fiyat, piyasalardaki genel altın talebi ve döviz kurlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Altın, yatırımcıların güvenli limanı olarak değerlendiriliyor. Ons fiyatlarının yanı sıra yerel piyasalardaki fiyatlar da önemlidir.

Gram altın fiyatları alışta 6.785,016 TL, satışta 6.785,757 TL seviyelerinde. Türkiye’de yaygın kullanılan bir yatırım aracı olarak gram altın, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ons altının yerel para birimindeki etkisi, gram altın fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor.

Çeyrek altın fiyatları alışta 10.856,03 TL, satışta 11.094,71 TL olarak işlem görüyor. Çeyrek altın, yatırımcılar için kolay erişilebilir bir seçenek sunuyor. Hediye kültüründeki yeri de onu sık tercih edilen bir yatırım aracı haline getiriyor. Bu nedenle çeyrek altın fiyatlarının izlenmesi, yatırımcılar açısından önemli bir gösterge oluyor.

Yarım altın fiyatları alışta 21.644,20 TL, satışta 22.189,43 TL olarak kaydedildi. Yarım altın, özellikle düğünler gibi özel günlerde hediye olarak tercih ediliyor. Piyasalardaki dalgalanmalara karşı duyarlılığı dikkat çekiyor. Cumhuriyet altını ise alışta 44.127 TL, satışta 44.787 TL fiyatıyla işlem görmekte. Cumhuriyet altını, uzun vadeli yatırım aracı olarak büyük ilgi görüyor.

Gremse altın alım fiyatı 109.562 TL, satış fiyatı ise 111.166 TL olarak belirlendi. Ata altın fiyatı alışta 45.144 TL, satışta 45.486 TL seviyelerinde işlem görmekte. Ziynet altını ise 43.424,10 TL alış ve 44.243,14 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Değerli madenler, yatırımcılara değer saklama imkanı ve likidite avantajı sunuyor.

Bilezik fiyatlarına da göz atmak gerekiyor. 14 ayar bilezik gramı 3.697,33 TL alış ve 4.917,46 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. 18 ayar bilezik gramı alışta 4.727,98 TL, satışta 5.330 TL seviyesine sahip. 22 ayar bilezik gramı ise 6.152,41 TL alış ve 6.436,29 TL satış fiyatı aralığında işlem görmekte. Bilezikler, hem yatırım amaçlı hem de takı olarak ilgi çekiyor.

06 Mayıs 2026 tarihli altın fiyatları, yatırımcılar için olumlu bir görünüm sergiliyor. Ancak piyasa koşullarına göre değişiklik göstereceği unutulmamalı. Altın alım-satım işlemleri gerçekleştirilirken, güncel fiyatları takip etmek büyük önem taşıyor. Bilinçli yatırım kararları almak, yatırımcılar için hayati bir konu.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.784,37
6.785,30
% 2.41
10:33
Ons Altın / TL
211.411,38
211.489,07
% 2.6
10:48
Ons Altın / USD
4.674,43
4.674,99
% 2.59
10:48
Çeyrek Altın
10.854,99
11.093,96
% 2.41
10:33
Yarım Altın
21.642,20
22.188,00
% 2.41
10:33
Ziynet Altın
43.420,10
44.240,29
% 2.41
10:33
Cumhuriyet Altını
44.127,00
44.787,00
% 0.59
17:00
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

