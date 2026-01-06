FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 06 Ocak Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 06 Ocak 2026 itibarıyla piyasalarda önemli değişimlere sahne oluyor. Ons altın, 4.464,89 Dolar seviyesindeyken, Türkiye'deki gram altın alış fiyatı 6.176,927 TL olarak belirlenmiş. Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını gibi değerli madenlerin fiyatları da yatırımcılar için dikkate değer durumda. Yatırımcılar, fiyat dalgalanmalarını ve piyasa trendlerini takip ederek stratejik alım-satım kararları alıyor.

Cansu Akalp

Altın fiyatları, 06 Ocak 2026 tarihi itibarıyla piyasalarda önemli bir seyir izliyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.464,89 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu değer, yatırımcılar için altın piyasasındaki trendleri görmek açısından kayda değer bir gösterge.

Türkiye piyasalarında gram altın fiyatları dikkat çekiyor. Gram altın alış fiyatı 6.176,927 TL, satış fiyatı ise 6.177,661 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyatlar, yerel yatırımcıların gram altın alım-satım kararlarını etkileyecek.

Çeyrek altın ve yarım altın gibi değerli madenler de yatırımcıların ilgisini çekiyor. Çeyrek altın alış fiyatı 9.883,08 TL, satış fiyatı ise 10.100,48 TL olarak kaydedilmiş. Yarım altın ise 19.704,40 TL alış ve 20.200,95 TL satış fiyatına sahip. Bu fiyatlar, bireysel yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Cumhuriyet altını da yatırımcıların radarında. Alış fiyatı 41.824 TL, satış fiyatı ise 42.456 TL olarak belirlenmiş. Gremse altın fiyatı da önemli. Alışta 102.814 TL, satışta ise 104.025 TL seviyesinde işlem görmekte. Ata altının fiyatı 42.363 TL alış, 42.758 TL satış olarak ifade ediliyor.

Ziynet altın fiyatları da yatırımcılar için önemli veriler sunuyor. Ziynet altının alış fiyatı 39.532,33 TL, satış fiyatı ise 40.278,35 TL olarak belirlenmiş. Ayrıca, farklı ayar ve gramajdaki bilezikler de fiyat listesine dahil edilmiş. 14 ayar bilezik gram fiyatı 3.494,05 TL alış ve 4.646,23 TL satış. 18 ayar bilezik gram fiyatı ise 4.439,34 TL alış ve 5.070 TL satış olarak kaydedilmiş. 22 ayar bilezik gram fiyatları da alışta 5.773,32 TL, satışta ise 6.039,88 TL olarak belirtiliyor.

Serbest piyasada 0.995 saf altın fiyatı 6.146,042 TL alış ve 6.146,773 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Bu bilgi, yatırımcıların altın alım satım kararlarında yardımcı olacaktır.

06 Ocak 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları, ulusal ve uluslararası ekonomik dinamiklerin etkisiyle dalgalanma göstermeye devam ediyor. Yatırımcıların bu süreçte güncel fiyatları takip etmeleri, alım-satım stratejilerini belirlemeleri açısından büyük önem taşıyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.182,10
6.182,87
% 0.58
10:33
Ons Altın / TL
192.143,47
192.226,96
% 0.51
10:48
Ons Altın / USD
4.464,58
4.465,14
% 0.46
10:48
Çeyrek Altın
9.891,36
10.109,00
% 0.58
10:33
Yarım Altın
19.720,89
20.217,99
% 0.58
10:33
Ziynet Altın
39.565,43
40.312,33
% 0.58
10:33
Cumhuriyet Altını
41.824,00
42.456,00
% -0.14
17:08
Altın güncel altın fiyatları
