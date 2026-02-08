Bugün çeyrek altın kaç TL? 08 Şubat Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

08 Şubat 2026 tarihi itibarıyla altın piyasalarında son durum araştırılıyor. Saat 10.00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.952,79 Dolar seviyesindedir. Bu değer, global piyasalardaki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle oluşan bir trende karşılık geliyor.

Gram altın fiyatları da dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Gram altın alış fiyatı 6.942,605 TL, satış fiyatı ise 6.943,53 TL olarak kaydedildi. Bu durum, yerel piyasalardaki arz talep dengesi ve döviz kurlarındaki değişimle bağlantılıdır. Yatırımcılar, gram altın alım-satım işlemlerinde dikkatli olmalı. Fiyatların dalgalı bir seyir izleyebileceği unutulmamalıdır.

Çeyrek altın fiyatları da dikkat çekiyor. Saat 10.00’da çeyrek altın alış fiyatı 11.108,17 TL, satış fiyatı ise 11.352,67 TL olarak belirlendi. Altın gram fiyatındaki artış, çeyrek altın gibi birleşik ürünlerin fiyatlarını etkiliyor.

Yarım altın piyasada dikkat çeken ürünlerden biridir. Yarım altın alış fiyatı 22.146,91 TL, satış fiyatı ise 22.705,34 TL seviyesini buluyor.

Cumhuriyet altını ülkemizde yaygın olarak tercih ediliyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 49.597 TL, satış fiyatı 49.607 TL olarak kayıtlara geçti. Bu ürünlerin değeri, hem yatırım hem de hediye amacıyla tercih edilme sebeplerindendir.

Gremse altın fiyatları alış fiyatı 119.063 TL, satış fiyatı ise 120.684 TL olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar için çeşitli alternatifler sunan gremse altın, gramajı ile dikkat çekiyor. Farklı yatırım yöntemleri arayanlar için bir seçenek oluşturuyor.

Ata altın fiyatı, alış fiyatı 49.095 TL, satış fiyatı 49.680 TL olarak belirlenmiştir. Ziynet altın alış fiyatı 44.432,67 TL, satış fiyatı ise 45.271,82 TL’dir. Bu ürünler, genellikle hediyelik amaçlı tercih edilen altınlar arasında yer alır ve piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenir.

Bilezik fiyatları da yatırımcıların merak ettiği konulardan biridir. 14 ayar bilezik gramı 4.025,75 TL alış ve 5.310,57 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. 18 ayar bilezik gramı ise 5.152,88 TL alış ve 6.120 TL satış fiyatıyla kaydedilmiştir. 22 ayar bilezik gramı da 6.686,10 TL alış ve 7.010,84 TL satış fiyatları seviyelerinde.

Serbest piyasada 0.995 saflıkta altın fiyatları önemli bir referans noktası oluşturuyor. Alış fiyatı 6.907,892 TL, satış fiyatı ise 6.908,812 TL olarak gözlemlenmiştir. Bu fiyatlar, altın alım-satım işlemlerinde dikkat edilmesi gereken parametrelerdir.

08 Şubat 2026 itibarıyla altın fiyatları, birçok faktörden etkilenerek dalgalı bir seyir izliyor. Yatırımcıların bu durumu dikkate alarak hareket etmeleri faydalı olabilir. Piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak fiyatların nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.