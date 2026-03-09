Bugün çeyrek altın kaç TL? 09 Mart Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatlarında Güncel Durum: 09 Mart 2026

09 Mart 2026 tarihi itibarıyla altın piyasalarında önemli hareketlilik gözlemleniyor. Saat 10:00'da, ons altın fiyatı 5.100,85 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu rakam, uluslararası piyasalardaki talep ve arz dengesiyle oluşuyor. Ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler de bu durumu etkiliyor.

Gram altın fiyatları, 7.229,093 TL alış ve 7.230,17 TL satış seviyelerinde işlem görmekte. Gram altın, yatırımcılar için güvenli liman olarak değerlendiriliyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve enflasyon artışı, gram altının cazibesini artırıyor.

Çeyrek altın fiyatı, 11.566,55 TL alış ve 11.821,33 TL satış olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar, çeyrek altını hem hediyelik eşya hem de birikim aracı olarak kullanıyor. Yarım altın fiyatları ise 23.060,81 TL alış ve 23.642,66 TL satış ile dikkat çekiyor. Cumhuriyet altını, 49.538 TL alış ve 50.278 TL satış fiyatlarıyla işlem görmekte.

Gremse altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bir gösterge haline geldi. Alış fiyatı 119.091 TL, satış fiyatı 120.504 TL'den işlem görmekte. Büyük gramajlı altınlar, büyük yatırımlar yapmak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Ata altın fiyatları, 49.107 TL alış ve 49.606 TL satış seviyelerinde yer almakta.

Ziynet altınları, geleneksel olarak yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Alış fiyatı 46.266,20 TL iken, satış fiyatı 47.140,71 TL seviyesindedir. Bilezik fiyatları da altın piyasasında önemli hale gelmiştir. 14 ayar bilezik gramı 4.026,73 TL alış, 5.303,36 TL satış fiyatlarıyla işlem görmektedir. 18 ayar bilezik gram fiyatı ise 5.131,68 TL alış, 6.002 TL satış olarak belirlenmiştir. 22 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 6.687,68 TL, satış fiyatı 7.000,30 TL’dir.

Serbest 0.995 has altın fiyatları da dikkat çekmektedir. Alış fiyatı 7.192,948 TL, satış fiyatı ise 7.194,019 TL olarak kaydedilmiştir. Altın fiyatları, yatırımcıların ve ekonomi uzmanlarının dikkatle izlediği bir piyasa unsuru olmaya devam etmektedir. Bu güncel fiyatlar, uluslararası piyasalardaki gelişmelerle yerel ekonomik durumla doğrudan bağlantılıdır.