Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Mart Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın piyasasında, 10 Mart 2026 tarihinde dikkat çekici fiyat hareketleri gözlemleniyor. Saat 10.00 itibarıyla ons altın fiyatları 5.175,00 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Yeni yatırım kararları üzerinde belirleyici bir etki yaratabilir.

Gram altın fiyatları, alışta 7.333,882 TL, satışta ise 7.334,789 TL olarak belirlenmiştir. Özellikle gram altın, bireysel yatırımcılar arasında en yaygın tercih edilen altın çeşididir. Bu fiyat aralığı, piyasada meydana gelen dalgalanmalara nasıl yanıt verileceği konusunda önemli ipuçları sağlıyor.

Çeyrek altın, alış fiyatı olarak 11.734,21 TL, satış fiyatı ise 11.992,38 TL seviyesinde işlem görmekte. Çeyrek altın, genellikle hediyelik eşya olarak tercih edilmektedir. Bu fiyat seviyeleri, altın alım satımında alışveriş büyüklüğünü ve talebi etkileyecektir.

Yarım altın fiyatı, alışta 23.395,08 TL, satışta ise 23.984,76 TL olarak kaydedilmiştir. Cumhuriyet altını ise alışta 48.766 TL, satışta 49.503 TL seviyesinde bulunmaktadır.

Gremse altın fiyatları, alışta 120.310 TL, satışta 121.875 TL olarak belirlenmiştir. Gremse altını, genellikle daha büyük miktarlarda yatırım yapmak isteyenler için bir seçenektir. Ata altını fiyatı, alışta 49.609 TL, satışta 50.170 TL olarak işlem görüyor. Ziynet altını ise alışta 46.936,84 TL, satışta 47.822,82 TL seviyelerindedir.

Bilezik fiyatları dikkat çekicidir. 14 ayar bilezik gramı, alışta 4.068,86 TL, satışta 5.358,05 TL seviyesiyle işlem görmektedir. 18 ayar bilezik gramı, alışta 5.187,43 TL, satışta 6.002 TL olarak belirlenmiştir. 22 ayar bilezik gramı fiyatları alışta 6.756,15 TL, satışta ise 7.080,22 TL seviyelerine ulaşmıştır. Bu fiyatlar, altın bilezik trendinin çeşitli faktörlerin etkisiyle nasıl şekillendiğini gösteriyor.

Serbest piyasada 0.995 kalite has altın, alışta 7.297,213 TL, satışta 7.298,115 TL seviyesinde işlem görmekte. Tüm bu fiyatlar, altın yatırımlarının ve alım satımlarının geleceği hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Altın yatırımcılarının dikkatli ve bilinçli bir şekilde hareket etmeleri, piyasanın dinamik yapısını anlamalarına yardımcı olacaktır.