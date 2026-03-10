FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Mart Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

10 Mart 2026'da altın piyasasında dalgalı fiyat hareketleri dikkat çekiyor. Ons altın 5.175,00 Dolar seviyesindeyken, gram altın alışta 7.333,882 TL, çeyrek altın ise 11.734,21 TL'den işlem görüyor. Yarım altın 23.395,08 TL, Cumhuriyet altını 48.766 TL seviyesinde satılıyor. Bilezik fiyatları 14 ayar için 4.068,86 TL'ye ulaşırken, yatırımcıların piyasa dinamiklerini dikkatlice takip etmesi önem taşıyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Mart Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın piyasasında, 10 Mart 2026 tarihinde dikkat çekici fiyat hareketleri gözlemleniyor. Saat 10.00 itibarıyla ons altın fiyatları 5.175,00 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Yeni yatırım kararları üzerinde belirleyici bir etki yaratabilir.

Gram altın fiyatları, alışta 7.333,882 TL, satışta ise 7.334,789 TL olarak belirlenmiştir. Özellikle gram altın, bireysel yatırımcılar arasında en yaygın tercih edilen altın çeşididir. Bu fiyat aralığı, piyasada meydana gelen dalgalanmalara nasıl yanıt verileceği konusunda önemli ipuçları sağlıyor.

Çeyrek altın, alış fiyatı olarak 11.734,21 TL, satış fiyatı ise 11.992,38 TL seviyesinde işlem görmekte. Çeyrek altın, genellikle hediyelik eşya olarak tercih edilmektedir. Bu fiyat seviyeleri, altın alım satımında alışveriş büyüklüğünü ve talebi etkileyecektir.

Yarım altın fiyatı, alışta 23.395,08 TL, satışta ise 23.984,76 TL olarak kaydedilmiştir. Cumhuriyet altını ise alışta 48.766 TL, satışta 49.503 TL seviyesinde bulunmaktadır.

Gremse altın fiyatları, alışta 120.310 TL, satışta 121.875 TL olarak belirlenmiştir. Gremse altını, genellikle daha büyük miktarlarda yatırım yapmak isteyenler için bir seçenektir. Ata altını fiyatı, alışta 49.609 TL, satışta 50.170 TL olarak işlem görüyor. Ziynet altını ise alışta 46.936,84 TL, satışta 47.822,82 TL seviyelerindedir.

Bilezik fiyatları dikkat çekicidir. 14 ayar bilezik gramı, alışta 4.068,86 TL, satışta 5.358,05 TL seviyesiyle işlem görmektedir. 18 ayar bilezik gramı, alışta 5.187,43 TL, satışta 6.002 TL olarak belirlenmiştir. 22 ayar bilezik gramı fiyatları alışta 6.756,15 TL, satışta ise 7.080,22 TL seviyelerine ulaşmıştır. Bu fiyatlar, altın bilezik trendinin çeşitli faktörlerin etkisiyle nasıl şekillendiğini gösteriyor.

Serbest piyasada 0.995 kalite has altın, alışta 7.297,213 TL, satışta 7.298,115 TL seviyesinde işlem görmekte. Tüm bu fiyatlar, altın yatırımlarının ve alım satımlarının geleceği hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Altın yatırımcılarının dikkatli ve bilinçli bir şekilde hareket etmeleri, piyasanın dinamik yapısını anlamalarına yardımcı olacaktır.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Brent petrolün varil fiyatı 90,44 dolardan işlem görüyor (10 Mart 2026)Brent petrolün varil fiyatı 90,44 dolardan işlem görüyor (10 Mart 2026)
Sanayi üretim endeksi ocakta aylık yüzde 2,8, yıllık yüzde 1,8 azaldıSanayi üretim endeksi ocakta aylık yüzde 2,8, yıllık yüzde 1,8 azaldı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.321,60
7.322,47
% 0.64
10:33
Ons Altın / TL
228.053,02
228.102,52
% 0.78
10:48
Ons Altın / USD
5.176,31
5.176,95
% 0.74
10:48
Çeyrek Altın
11.714,57
11.972,24
% 0.64
10:33
Yarım Altın
23.352,71
23.941,37
% 0.62
10:33
Ziynet Altın
46.858,27
47.742,49
% 0.64
10:33
Cumhuriyet Altını
48.766,00
49.503,00
% -1.54
16:43
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi"

Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu!

Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.