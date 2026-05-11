Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Mayıs Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 11 Mayıs 2026 itibarıyla piyasalarda dalgalanma göstererek yatırımcıların ilgisini çekti. Ons altın fiyatı 4.677,55 Dolar seviyesine ulaşırken, gram altın alış ve satış fiyatları sırasıyla 6.824,52 TL ve 6.825,45 TL olarak belirlendi. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla çeyrek, yarım ve ziynet altın fiyatları artan talep nedeniyle dikkat çekiyor. Piyasalardaki bu hareketlilik, güvenli liman arayışında önemli bir etken haline geldi.

Altın fiyatları, 11 Mayıs 2026 itibarıyla dikkat çekici bir gün yaşadı. Piyasaların yönelimi, yatırımcıların ilgisiyle birlikte altın dikkat çekti. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.677,55 Dolar seviyesindeydi. Gram altın fiyatları ise yatırımcıların ilgi doğrultusunda hareketliydi.

Gram altın, alışta 6.824,52 TL, satışta ise 6.825,45 TL olarak işlem görmekte. Yatırımcılar gram altını güvenli bir liman olarak değerlendirmeye devam ediyor. Ancak piyasalardaki dalgalanmalar, gram altına olan talebi artırdı. Bu durum fiyatlar üzerinde belirgin bir etki yarattı.

Çeyrek altın fiyatları alışta 10.919,23 TL, satışta ise 11.159,62 TL seviyelerindeydi. Yarım altın fiyatları, alışta 21.770,22 TL, satışta 22.319,23 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 45.358 TL, satış fiyatı ise 46.042 TL olarak kaydedildi. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla altın takılara olan talebin artması bekleniyor.

Gremse altın, alış fiyatı 110.114 TL, satış fiyatı ise 111.398 TL olarak işlem görmekte. Ata altın fiyatları 45.371 TL alış, 45.686 TL satış seviyelerinde belirlendi. Ziynet altını, alışta 43.676,93 TL, satışta 44.501,96 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu altın çeşitleri, geleneksel yatırımcılar arasında sıklıkla tercih ediliyor.

Bilezik fiyatlarına bakarsak, 14 ayar bilezik gramının alış fiyatı 3.716,43 TL, satış fiyatı ise 4.940,25 TL’dir. 18 ayar bilezik gramı, 4.748,07 TL alış ve 5.500 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 6.183,44 TL, satışta 6.469,60 TL fiyatına sahip.

Serbest 0.995 has altın alışta 6.790,397 TL, satışta ise 6.791,327 TL'den işlem görmekte. Altın fiyatları, yüz yıl aşkın bir süredir yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Ekonomik belirsizliklerde sığınak arayanlar için önemli bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Piyasalardaki hareketli günler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Altın alım satımında dikkatli ve bilinçli davranmak büyük önem taşıyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.822,63
6.823,39
% -0.76
10:14
Ons Altın / TL
212.215,06
212.260,10
% -0.75
10:29
Ons Altın / USD
4.676,38
4.676,95
% -0.81
10:29
Çeyrek Altın
10.916,21
11.156,24
% -0.76
10:14
Yarım Altın
21.764,19
22.312,48
% -0.76
10:14
Ziynet Altın
43.664,84
44.488,50
% -0.76
10:14
Cumhuriyet Altını
45.358,00
46.042,00
% -0.43
13:06
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

