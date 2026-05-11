Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Mayıs Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 11 Mayıs 2026 itibarıyla dikkat çekici bir gün yaşadı. Piyasaların yönelimi, yatırımcıların ilgisiyle birlikte altın dikkat çekti. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.677,55 Dolar seviyesindeydi. Gram altın fiyatları ise yatırımcıların ilgi doğrultusunda hareketliydi.

Gram altın, alışta 6.824,52 TL, satışta ise 6.825,45 TL olarak işlem görmekte. Yatırımcılar gram altını güvenli bir liman olarak değerlendirmeye devam ediyor. Ancak piyasalardaki dalgalanmalar, gram altına olan talebi artırdı. Bu durum fiyatlar üzerinde belirgin bir etki yarattı.

Çeyrek altın fiyatları alışta 10.919,23 TL, satışta ise 11.159,62 TL seviyelerindeydi. Yarım altın fiyatları, alışta 21.770,22 TL, satışta 22.319,23 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 45.358 TL, satış fiyatı ise 46.042 TL olarak kaydedildi. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla altın takılara olan talebin artması bekleniyor.

Gremse altın, alış fiyatı 110.114 TL, satış fiyatı ise 111.398 TL olarak işlem görmekte. Ata altın fiyatları 45.371 TL alış, 45.686 TL satış seviyelerinde belirlendi. Ziynet altını, alışta 43.676,93 TL, satışta 44.501,96 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu altın çeşitleri, geleneksel yatırımcılar arasında sıklıkla tercih ediliyor.

Bilezik fiyatlarına bakarsak, 14 ayar bilezik gramının alış fiyatı 3.716,43 TL, satış fiyatı ise 4.940,25 TL’dir. 18 ayar bilezik gramı, 4.748,07 TL alış ve 5.500 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 6.183,44 TL, satışta 6.469,60 TL fiyatına sahip.

Serbest 0.995 has altın alışta 6.790,397 TL, satışta ise 6.791,327 TL'den işlem görmekte. Altın fiyatları, yüz yıl aşkın bir süredir yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Ekonomik belirsizliklerde sığınak arayanlar için önemli bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Piyasalardaki hareketli günler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Altın alım satımında dikkatli ve bilinçli davranmak büyük önem taşıyor.