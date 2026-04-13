Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Nisan Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

13 Nisan 2026 itibarıyla altın fiyatları, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Saat 10:00 itibarıyla Ons Altın fiyatı 4.724,87 Dolar seviyesinde belirlendi. Bu fiyat, dünya genelindeki ekonomik dalgalanmaların altın üzerindeki etkisini yansıtıyor. Ayrıca diğer altın türlerinin de fiyatlarını etkileyen bir referans noktası oluşturuyor.

Gram Altın'ın alış fiyatı 6.793,603 TL, satış fiyatı ise 6.794,408 TL olarak belirlendi. Bu fiyat aralığı, yüksek enflasyon ve belirsiz ekonomik koşullar açısından önemli bir gösterge. Gram Altın fiyatının izlenmesi, yatırımcıların alım-satım kararlarını etkiliyor.

Çeyrek Altın ise alış fiyatı 10.869,76 TL, satış fiyatı 11.108,86 TL'den işlem görüyor. Yatırımcılar, çeyrek altını çoğunlukla düğünlerde ve özel günlerde hediye olarak tercih ediyor. Bu nedenle çeyrek altın fiyatları pazar dinamiklerini belirleyen unsurlar arasında. Yarım Altın'ın alış fiyatı 21.671,59 TL, satış fiyatı 22.217,71 TL olarak kaydedildi.

Cumhuriyet Altını, yatırımcılar arasında popülerliğini koruyor. Bugünkü veriler ışığında Cumhuriyet Altını’nın alış fiyatı 45.415 TL, satış fiyatı ise 46.100 TL seviyesinde işlem görmekte. Bu fiyat, uzun vadeli yatırım stratejileri geliştirenler için önemli bir belirleyici.

Diğer altın türleri arasında Gremse Altın’ın alış fiyatı 110.637 TL, satış fiyatı ise 113.652 TL'ye ulaşıyor. Ata Altın’ın alış fiyatı 45.446 TL, satış fiyatı ise 46.043 TL’dir. Ziynet Altın’ın alış fiyatı 43.479,06 TL, satış fiyatı ise 44.299,54 TL seviyesindedir. Bu çeşitlilik, yatırımcılara farklı seçenekler sunarak piyasada esneklik sağlıyor.

Bilezik fiyatları da dikkat çekiyor. 14 Ayar Bilezik Gram’ı alış fiyatı 3.722,73 TL, satış fiyatı ise 4.948,27 TL olarak belirlendi. 18 Ayar Bilezik Gram’ın alış fiyatı 4.761,01 TL, satış fiyatı ise 5.525 TL'ye ulaştı. 22 Ayar Bilezik Gramı için alış fiyatı 6.193,68 TL, satış fiyatı 6.481,32 TL şeklindedir.

Serbest piyasa koşullarında 0.995 Has Altın’ın alış fiyatı 6.759,635 TL, satış fiyatı ise 6.760,436 TL olarak kaydedildi. Fiyatların bu şekilde seyretmesi, yatırımcıların altın almaya yönelmesinde önemli bir etken oluyor.

Tüm bu veriler ışığında, altın yatırımı önemli bir dönemden geçiyor. Altın, ani ekonomik değişimlere karşı koyma gücüyle güvenli bir liman olmayı sürdürüyor. Yatırımcıların rakamları ve gelişmeleri sürekli takip etmesi, doğru yatırım kararları vermeleri açısından kritik bir öneme sahip.