Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Nisan Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın piyasası, 13 Nisan 2026 itibarıyla yatırımcıların odağında. Ons Altın fiyatı 4.724,87 Dolar seviyelerinde işlem görürken, Gram Altın 6.793,603 TL'den alıcı buluyor. Çeyrek Altın fiyatı 10.869,76 TL ile 11.108,86 TL arasında değişiyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

13 Nisan 2026 itibarıyla altın fiyatları, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Saat 10:00 itibarıyla Ons Altın fiyatı 4.724,87 Dolar seviyesinde belirlendi. Bu fiyat, dünya genelindeki ekonomik dalgalanmaların altın üzerindeki etkisini yansıtıyor. Ayrıca diğer altın türlerinin de fiyatlarını etkileyen bir referans noktası oluşturuyor.

Gram Altın'ın alış fiyatı 6.793,603 TL, satış fiyatı ise 6.794,408 TL olarak belirlendi. Bu fiyat aralığı, yüksek enflasyon ve belirsiz ekonomik koşullar açısından önemli bir gösterge. Gram Altın fiyatının izlenmesi, yatırımcıların alım-satım kararlarını etkiliyor.

Çeyrek Altın ise alış fiyatı 10.869,76 TL, satış fiyatı 11.108,86 TL'den işlem görüyor. Yatırımcılar, çeyrek altını çoğunlukla düğünlerde ve özel günlerde hediye olarak tercih ediyor. Bu nedenle çeyrek altın fiyatları pazar dinamiklerini belirleyen unsurlar arasında. Yarım Altın'ın alış fiyatı 21.671,59 TL, satış fiyatı 22.217,71 TL olarak kaydedildi.

Cumhuriyet Altını, yatırımcılar arasında popülerliğini koruyor. Bugünkü veriler ışığında Cumhuriyet Altını’nın alış fiyatı 45.415 TL, satış fiyatı ise 46.100 TL seviyesinde işlem görmekte. Bu fiyat, uzun vadeli yatırım stratejileri geliştirenler için önemli bir belirleyici.

Diğer altın türleri arasında Gremse Altın’ın alış fiyatı 110.637 TL, satış fiyatı ise 113.652 TL'ye ulaşıyor. Ata Altın’ın alış fiyatı 45.446 TL, satış fiyatı ise 46.043 TL’dir. Ziynet Altın’ın alış fiyatı 43.479,06 TL, satış fiyatı ise 44.299,54 TL seviyesindedir. Bu çeşitlilik, yatırımcılara farklı seçenekler sunarak piyasada esneklik sağlıyor.

Bilezik fiyatları da dikkat çekiyor. 14 Ayar Bilezik Gram’ı alış fiyatı 3.722,73 TL, satış fiyatı ise 4.948,27 TL olarak belirlendi. 18 Ayar Bilezik Gram’ın alış fiyatı 4.761,01 TL, satış fiyatı ise 5.525 TL'ye ulaştı. 22 Ayar Bilezik Gramı için alış fiyatı 6.193,68 TL, satış fiyatı 6.481,32 TL şeklindedir.

Serbest piyasa koşullarında 0.995 Has Altın’ın alış fiyatı 6.759,635 TL, satış fiyatı ise 6.760,436 TL olarak kaydedildi. Fiyatların bu şekilde seyretmesi, yatırımcıların altın almaya yönelmesinde önemli bir etken oluyor.

Tüm bu veriler ışığında, altın yatırımı önemli bir dönemden geçiyor. Altın, ani ekonomik değişimlere karşı koyma gücüyle güvenli bir liman olmayı sürdürüyor. Yatırımcıların rakamları ve gelişmeleri sürekli takip etmesi, doğru yatırım kararları vermeleri açısından kritik bir öneme sahip.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.792,63
6.793,38
% -0.28
09:57
Ons Altın / TL
211.298,76
211.407,95
% -0.25
10:12
Ons Altın / USD
4.725,72
4.726,27
% -0.49
10:12
Çeyrek Altın
10.868,21
11.107,17
% -0.28
09:57
Yarım Altın
21.668,49
22.214,35
% -0.28
09:57
Ziynet Altın
43.472,84
44.292,82
% -0.28
09:57
Cumhuriyet Altını
45.415,00
46.100,00
% -0.38
13:02
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

