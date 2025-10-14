Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Ekim Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

14 Ekim 2025 tarihi itibarıyla global altın piyasalarında önemli fiyatlamalar gözlemleniyor. Saat 10:00’da belirlenen fiyatlar yatırımcılar için kritik veriler arasında yer alıyor. Özellikle ons altın fiyatı 4.111,47 dolar seviyesine yükseldi. Bu durum, değerli metalin uluslararası piyasalardaki gücünü gösteriyor. Yatırımcıların altını güvenli liman olarak gördüğü günlerde alım satım kararları etkileniyor.

Gram altın fiyatı Türkiye'de alışta 5.523,921 TL, satışta ise 5.524,714 TL olarak belirlenmiştir. Yüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yerel halkın altın alımındaki ilgisini artırıyor. Bu fiyatların yatırımcılar üzerindeki etkisini kestirmek önemlidir. 2025’in bu döneminde tüketici ve yatırımcıların altın stratejileri, fiyatların seyrini etkileyebilir.

Çeyrek altın fiyatı, alışta 8.838,27 TL, satışta ise 9.032,91 TL olarak belirlenmiştir. Düğünler ve özel günlerde sıkça alınan çeyrek altın, Türkiye'de yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Düğün sezonunun başlaması ile bu fiyatların artışı, çeyrek altın talebini artırıyor. Yarım altın ise 17.621,31 TL alış ve 18.065,81 TL satışla işlem görüyor. Bu ürünler, kıymetli metal talebinin yaygınlığını gösteriyor.

Cumhuriyet altınının alış fiyatı 37.540 TL, satış fiyatı ise 38.107 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, yatırımcıların güvenli liman arayışında cumhuriyet altınını tercih ettiklerini gösteriyor. Gremse altın, alışta 91.554 TL, satışta 92.604 TL olarak işlem görmekte.

Ata altın alış fiyatı 37.747 TL, satış fiyatı ise 38.238 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Ziynet altını alış fiyatı 35.353,09 TL, satış fiyatı ise 36.021,14 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, hediyelik altınların piyasadaki değerini gösteriyor.

Bilezik fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gramı 3.106,77 TL’den satılmakta. 18 ayar bilezik gramı 3.954,15 TL alış, 4.590 TL satış fiyatları ile işlem görmekte. 22 ayar bilezik gramı, 5.144 TL alış ve 5.390,87 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Serbest 0.995 has altın alış fiyatı 5.496,301 TL, satış fiyatı ise 5.497,09 TL olarak belirlenmiştir.

Bugün belirlenen altın fiyatları, yatırımcıların portföylerini yönetirken dikkat etmeleri gereken önemli faktörler arasında yer alıyor. Önümüzdeki günlerde, global ekonomik gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisi merakla bekleniyor.