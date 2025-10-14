FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Ekim Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

14 Ekim 2025 tarihi itibarıyla global ve Türkiye'de altın piyasaları önemli fiyat değişimleri gösteriyor. Ons altın fiyatı 4.111,47 dolar seviyesine yükselirken, gram altın Türkiye'de 5.523,921 TL alış fiyatı ile dikkat çekiyor. Çeyrek, yarım ve cumhuriyet altınının yükselen fiyatları, yatırımcıların güvenli liman arayışında arttığını gösteriyor. Piyasalardaki bu dalgalanmalar, yatırımcı stratejilerini etkilemeye devam edecek.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Ekim Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Ezgi Sivritepe

14 Ekim 2025 tarihi itibarıyla global altın piyasalarında önemli fiyatlamalar gözlemleniyor. Saat 10:00’da belirlenen fiyatlar yatırımcılar için kritik veriler arasında yer alıyor. Özellikle ons altın fiyatı 4.111,47 dolar seviyesine yükseldi. Bu durum, değerli metalin uluslararası piyasalardaki gücünü gösteriyor. Yatırımcıların altını güvenli liman olarak gördüğü günlerde alım satım kararları etkileniyor.

Gram altın fiyatı Türkiye'de alışta 5.523,921 TL, satışta ise 5.524,714 TL olarak belirlenmiştir. Yüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yerel halkın altın alımındaki ilgisini artırıyor. Bu fiyatların yatırımcılar üzerindeki etkisini kestirmek önemlidir. 2025’in bu döneminde tüketici ve yatırımcıların altın stratejileri, fiyatların seyrini etkileyebilir.

Çeyrek altın fiyatı, alışta 8.838,27 TL, satışta ise 9.032,91 TL olarak belirlenmiştir. Düğünler ve özel günlerde sıkça alınan çeyrek altın, Türkiye'de yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Düğün sezonunun başlaması ile bu fiyatların artışı, çeyrek altın talebini artırıyor. Yarım altın ise 17.621,31 TL alış ve 18.065,81 TL satışla işlem görüyor. Bu ürünler, kıymetli metal talebinin yaygınlığını gösteriyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Ekim Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Cumhuriyet altınının alış fiyatı 37.540 TL, satış fiyatı ise 38.107 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, yatırımcıların güvenli liman arayışında cumhuriyet altınını tercih ettiklerini gösteriyor. Gremse altın, alışta 91.554 TL, satışta 92.604 TL olarak işlem görmekte.

Ata altın alış fiyatı 37.747 TL, satış fiyatı ise 38.238 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Ziynet altını alış fiyatı 35.353,09 TL, satış fiyatı ise 36.021,14 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, hediyelik altınların piyasadaki değerini gösteriyor.

Bilezik fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gramı 3.106,77 TL’den satılmakta. 18 ayar bilezik gramı 3.954,15 TL alış, 4.590 TL satış fiyatları ile işlem görmekte. 22 ayar bilezik gramı, 5.144 TL alış ve 5.390,87 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Serbest 0.995 has altın alış fiyatı 5.496,301 TL, satış fiyatı ise 5.497,09 TL olarak belirlenmiştir.

Bugün belirlenen altın fiyatları, yatırımcıların portföylerini yönetirken dikkat etmeleri gereken önemli faktörler arasında yer alıyor. Önümüzdeki günlerde, global ekonomik gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisi merakla bekleniyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Ekim Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bugün benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?Bugün benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
'Asgari ücret 30 bin TL üzerine çıkabilir' Merak edilen rakamı 'Böyle bir şey olursa...' diyerek açıkladı'Asgari ücret 30 bin TL üzerine çıkabilir' Merak edilen rakamı 'Böyle bir şey olursa...' diyerek açıkladı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.566,00
5.566,69
% 0.76
11:19
Ons Altın / TL
173.130,04
173.197,74
% 0.78
11:34
Ons Altın / USD
4.139,51
4.140,02
% 0.72
11:34
Çeyrek Altın
8.905,60
9.101,53
% 0.76
11:19
Yarım Altın
17.755,55
18.203,07
% 0.76
11:19
Ziynet Altın
35.622,42
36.294,81
% 0.76
11:19
Cumhuriyet Altını
37.540,00
38.107,00
% 0.51
17:04
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.