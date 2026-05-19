Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısında rekor artış

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, nisan ayı itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 84,7 artarak 423 bin 793'e yükseldi.

Begüm Özkaynak

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de nisan ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 17 milyon 697 bin 89 olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türlerine göre karbon emisyonu daha az, enerji verimliliği sağlayan ve sessiz çalışarak gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olan elektrikli araçların sayısı, şarj istasyonlarının da artmasıyla beraber önemli artış gösterdi.

Söz konusu artışta, Türkiye'nin otomobili Togg'un piyasaya girmesi ve kullanıcı tercihlerinin bu yöne kayması da etkili oldu.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SAYISI 423 BİNİ GEÇTİ

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2015'te 565 iken 2024'te 183 bin 776'ya, 2025 itibarıyla da 370 bin 591'e ulaştı.

Nisan 2025'te 229 bin 397 olarak kayıtlara geçen elektrikli otomobil sayısı, geçen ay itibarıyla yüzde 84,7 artışla 423 bin 793 olarak hesaplandı.

Elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 2,4 olarak kaydedildi.

HİBRİT OTOMOBİLLERE YOĞUN İLGİ

Hibrit türdeki otomobil sayısı da ilk kez 2011 yılında 23 olarak kayıtlara geçti.

Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı, 2019'da 13 bin 877'ye çıkarken 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te 391 bin 296 olarak hesaplandı. Bu sayı, nisan ayı itibarıyla 800 bin 402'ye çıktı.

Hibrit türdeki otomobillerin toplam içindeki payı, 2025'te yüzde 4 iken geçen ay itibarıyla yüzde 4,5 oldu.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

