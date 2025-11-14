Bugün çeyrek altın kaç TL? 14 Kasım Cuma 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

14 Kasım 2025 tarihi sabah saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları, uluslararası piyasalarda dalgalanmalara neden olan önemli veriler eşliğinde şekilleniyor. Özellikle ons altın fiyatlarının yüksek seyri, dikkat çekiyor. Bu dönem, altın alım-satımı yapan yatırımcılar için kritik bir zaman dilimi.

Ons altın fiyatları 4.173,85 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu değer, dünya genelinde ekonomik gelişmelere ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara duyarlıdır. Yani ons altın fiyatlarının yükselmesi, yerel piyasaları doğrudan etkilemektedir.

Türk lirası cinsinden altın fiyatları dikkat çekici bir tablo oluşturuyor. Gram altın alış fiyatı 5.679,795 TL, satış fiyatı ise 5.680,544 TL seviyesinde. Bu veriler, gram altın alım-satımı yapan yatırımcılara referans fiyatı sağlıyor. Aynı zamanda piyasa dinamiklerini de gözler önüne seriyor.

Çeyrek altın fiyatları alışta 9.087,67 TL, satışta ise 9.287,69 TL seviyesinde. Yarım altın için bu rakamlar, alışta 18.118,55 TL, satışta ise 18.575,38 TL olarak kaydediliyor. Cumhuriyet altını alışta 39.403 TL, satışta ise 39.999 TL ile dikkat çekiyor. Bu fiyat hareketleri analistlerin altın yatırımına olan bakış açılarını etkiliyor.

Diğer altın türlerine bakıldığında, çeşitli altınların alış ve satış fiyatları yatırımcıları düşündürüyor. Ata altın alışta 39.163 TL, satışta 39.478 TL. Ziynet altını ise 36.350,69 TL alış ve 37.037,15 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Bilezik fiyatlarında, 14 ayar bilezik gramı 3.225,56 TL alış ve 4.336,56 TL satış. 18 ayar bilezik gramı 4.102,03 TL alış ve 4.785 TL satış fiyatlarına ulaşıyor. 22 ayar bilezik gramı ise 5.337,03 TL alış ve 5.587,28 TL satış fiyatıyla belirlenmiş.

Serbest piyasalarda işlem gören 0.995 has altın fiyatları, alışta 5.651,396 TL, satışta ise 5.652,141 TL seviyesinde sabit kalıyor. Bu veriler ışığında altın fiyatlarındaki artış ve dalgalanmalar, yatırımcılara büyük fırsatlar sunuyor. Aynı zamanda risk unsurlarını da beraberinde getiriyor.

Sonuç olarak, 14 Kasım 2025’te altın fiyatları, uluslararası piyasalardaki hareketlerden etkileniyor. Bununla birlikte yerel yatırımcıların davranışları da fiyatları şekillendiriyor. Yatırımcıların dikkatli ve tedbirli bir yaklaşım benimsemesi önemlidir.