Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Mayıs Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

15 Mayıs 2026 tarihinde altın fiyatları önemli bir dalgalanma yaşadı. Küresel ekonomideki gelişmeler ve enflasyon endişeleri, yatırımcıların altına yönelmesine sebep oldu. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 4.567,19 dolar olurken, Türkiye'de gram altın fiyatı 6686,913 TL alış ve 6687,836 TL satış seviyelerinde işlem gördü. Çeyrek altın 10.699,06 TL, Cumhuriyet altını ise 45.066 TL olarak değerlendirildi. Yatırımcılar, altındaki bu hareketliliğe dikkat çekiyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Altın Fiyatları 15 Mayıs 2026: Piyasalar Dalgalanıyor

Bugün, 15 Mayıs 2026 saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları önemli bir hareketlilik gösterdi. Küresel ekonomik gelişmeler ve enflasyon kaygıları, yatırımcıların dikkatini tekrar altına yönlendirdi. Uluslararası piyasalardaki ons altın fiyatı 4.567,19 dolar olarak belirlendi. Yerel piyasalarda gram altın, 6686,913 TL alış ve 6687,836 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor.

Gram altının yanı sıra, ons altın Türkiye'de de takip ediliyor. Alış fiyatı 207.956,57 TL, satış fiyatı ise 208.044,63 TL olarak kaydedildi. Ons altın ile gram altın fiyatları arasındaki denge, yatırımcıların farklı alternatifler üzerinden pozisyon almasına olanak tanıyor.

Çeyrek altın fiyatları da dikkat çekiyor. Bugün için çeyrek altın, 10.699,06 TL alış ve 10.934,61 TL satış fiyatıyla güncellendi. Yarım altının alış fiyatı 21.331,25 TL, satış fiyatı ise 21.869,22 TL seviyelerinde. Cumhuriyet altını, yatırımcıların ilgisini çeken bir diğer seçenek olarak, 45.066 TL alış ve 45.750 TL satış fiyatlarıyla önemli bir yer tutuyor.

Gremse altın da ilgi görüyor. Alış fiyatı 107.475 TL, satış fiyatı ise 108.922 TL ile işlem görüyor. Yatırımcılar, ata altın ve ziynet altın gibi alternatiflere yönelmekte. Ata altın, alış fiyatı 44.250 TL ve satış fiyatı 44.658 TL ile bulunuyor. Ziynet altın ise 42.796,24 TL alış ve 43.604,69 TL satış fiyatlarıyla belirlenmiştir.

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Ayrıca, bilezik fiyatları da dikkat çekmektedir. 14 ayar bilezik gram fiyatı 3.625,17 TL alış ve 4.841,52 TL satışla takip ediliyor. 18 ayar bilezik gram fiyatı 4.624,22 TL alış ve 5.380 TL satış ile işlem görmekte. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise 6.035,16 TL alış ve 6.325,3 TL satış seviyelerinde bulunmaktadır.

15 Mayıs 2026'da altın fiyatlarında gözlemlenen artışlar, yatırımcılar ve ekonomi uzmanları tarafından dikkatle izleniyor. Enflasyon, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının para politikaları, altın fiyatları üzerinde belirleyici unsurlar olmaya devam ediyor. Altın, tarihsel olarak güvenli bir liman olarak görülüyor. Bu dönemdeki dalgalanmalar, yatırımcıların stratejilerini tekrar gözden geçirmesine neden olabilir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.714,30
6.715,22
% -1.16
10:15
Ons Altın / TL
208.613,65
208.709,25
% -1.25
10:30
Ons Altın / USD
4.581,17
4.581,74
% -1.49
10:30
Çeyrek Altın
10.742,87
10.979,38
% -1.16
10:15
Yarım Altın
21.418,60
21.958,77
% -1.16
10:15
Ziynet Altın
42.971,49
43.783,23
% -1.16
10:15
Cumhuriyet Altını
45.066,00
45.750,00
% -0.15
17:02
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

