Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Ocak Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

15 Ocak 2026 sabah saat 10:00 itibarıyla altın fiyatlarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Altın, dünya genelinde güvenli bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Fiyatlar, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bugün, ons altın fiyatı 4.609,61 dolar olarak belirlenmiş. Bu rakam, altın piyasasının güçlü duruşunu yansıtıyor. Ayrıca, uluslararası yatırımcıların talebini de gösteriyor.

Türkiye'deki altın fiyatları TL bazında çeşitli seçenekler sunuyor. Gram altın alış fiyatı 6.401,57 TL, satış fiyatı ise 6.402,36 TL olarak işlem görüyor. Bu fiyatlar, yatırımcılar için dikkate değer bir fırsat sağlıyor. Bununla birlikte, ons altın fiyatı 199.042,79 TL alış ve 199.208,03 TL satış seviyelerinde.

Yatırımcılar için ons altın, piyasalardaki dalgalanmalara karşı koruma sunuyor. Türkiye'deki yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizlikler, yerel altın fiyatlarını etkiliyor. Çeyrek altın fiyatları ise alış 10.242,50 TL, satış 10.467,85 TL olarak kaydedilmiş. Altın yatırımcıları çeyrek altınları tercih ederek birikimlerini güvence altına alabiliyor.

Yarım altın alış fiyatı 20.420,99 TL, satış fiyatı ise 20.935,71 TL. Cumhuriyet altını ise alış 42.990 TL, satış 43.639 TL olarak belirlenmiş. Gremse altın için alış fiyatı 104.526 TL, satış 105.669 TL. Ata altın alış 43.068 TL, satış ise 43.369 TL olarak dikkat çekiyor.

Ziynet altını almak isteyenler için alış 40.970,02 TL, satış 41.743,37 TL. Daha spesifik yatırımlar düşünenler için bilezik fiyatları da önemli bir göstergedir. 14 ayar bilezik gramı alış 3.553,23 TL, satış 4.711,81 TL. 18 ayar bilezik gramı ise alış 4.506,87 TL, satış 5.210 TL.

Ayrıca, 22 ayar bilezik gramı alış 5.869,49 TL, satış 6.135,72 TL seviyelerinde. Son olarak, serbest 0.995 has altın alış fiyatı 6.369,56 TL, satış fiyatı ise 6.370,35 TL olarak belirlenmiş durumda. Tüm bu veriler, altın piyasasının ne denli hareketli olduğunu gösteriyor. Yatırımcıların piyasa şartlarını dikkate alarak alım satım stratejilerini belirlemeleri oldukça önemli.