FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Ocak Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

15 Ocak 2026 itibarıyla altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Dünya genelinde güvenli bir yatırım aracı olarak öne çıkan altın, ons bazında 4.609,61 dolar değerinde işlem görüyor. Türkiye'de gram altın fiyatı 6.401,57 TL'den başlarken, çeyrek altın 10.242,50 TL'den satılıyor. Yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizlikler, yerel altın fiyatlarını etkiliyor ve yatırımcılar için fırsatlar sunuyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Ocak Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Ezgi Sivritepe

15 Ocak 2026 sabah saat 10:00 itibarıyla altın fiyatlarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Altın, dünya genelinde güvenli bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Fiyatlar, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bugün, ons altın fiyatı 4.609,61 dolar olarak belirlenmiş. Bu rakam, altın piyasasının güçlü duruşunu yansıtıyor. Ayrıca, uluslararası yatırımcıların talebini de gösteriyor.

Türkiye'deki altın fiyatları TL bazında çeşitli seçenekler sunuyor. Gram altın alış fiyatı 6.401,57 TL, satış fiyatı ise 6.402,36 TL olarak işlem görüyor. Bu fiyatlar, yatırımcılar için dikkate değer bir fırsat sağlıyor. Bununla birlikte, ons altın fiyatı 199.042,79 TL alış ve 199.208,03 TL satış seviyelerinde.

Yatırımcılar için ons altın, piyasalardaki dalgalanmalara karşı koruma sunuyor. Türkiye'deki yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizlikler, yerel altın fiyatlarını etkiliyor. Çeyrek altın fiyatları ise alış 10.242,50 TL, satış 10.467,85 TL olarak kaydedilmiş. Altın yatırımcıları çeyrek altınları tercih ederek birikimlerini güvence altına alabiliyor.

Yarım altın alış fiyatı 20.420,99 TL, satış fiyatı ise 20.935,71 TL. Cumhuriyet altını ise alış 42.990 TL, satış 43.639 TL olarak belirlenmiş. Gremse altın için alış fiyatı 104.526 TL, satış 105.669 TL. Ata altın alış 43.068 TL, satış ise 43.369 TL olarak dikkat çekiyor.

Ziynet altını almak isteyenler için alış 40.970,02 TL, satış 41.743,37 TL. Daha spesifik yatırımlar düşünenler için bilezik fiyatları da önemli bir göstergedir. 14 ayar bilezik gramı alış 3.553,23 TL, satış 4.711,81 TL. 18 ayar bilezik gramı ise alış 4.506,87 TL, satış 5.210 TL.

Ayrıca, 22 ayar bilezik gramı alış 5.869,49 TL, satış 6.135,72 TL seviyelerinde. Son olarak, serbest 0.995 has altın alış fiyatı 6.369,56 TL, satış fiyatı ise 6.370,35 TL olarak belirlenmiş durumda. Tüm bu veriler, altın piyasasının ne denli hareketli olduğunu gösteriyor. Yatırımcıların piyasa şartlarını dikkate alarak alım satım stratejilerini belirlemeleri oldukça önemli.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 15 Ocak Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Chery Adnan Otomotiv, Trabzon’da otomotiv sektörüne güç katıyorChery Adnan Otomotiv, Trabzon’da otomotiv sektörüne güç katıyor
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan faiz ve enflasyon mesajı 'İki ay' vurgusuMerkez Bankası Başkanı Karahan'dan faiz ve enflasyon mesajı 'İki ay' vurgusu

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.399,38
6.400,25
% -0.48
10:11
Ons Altın / TL
199.096,81
199.143,52
% -0.44
10:26
Ons Altın / USD
4.609,64
4.610,22
% -0.49
10:26
Çeyrek Altın
10.239,00
10.464,41
% -0.48
10:11
Yarım Altın
20.414,01
20.928,82
% -0.48
10:11
Ziynet Altın
40.956,01
41.729,64
% -0.48
10:11
Cumhuriyet Altını
42.990,00
43.639,00
% 0.63
17:01
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.