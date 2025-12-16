Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Aralık Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

16 Aralık 2025 tarihi, altın fiyatları için önemli bir gündür. Saat 10:00’da açıklanan fiyatlar, piyasalara genel bir bakış sunmaktadır. Altın, yatırımcılar için güvenli liman olarak kabul edilmektedir. Fiyat dalgalanmaları, dikkatle takip edilmektedir.

Dünya genelinde altın fiyatlarını belirleyen en önemli etken, ons altının fiyatıdır. Bugünkü ons altın fiyatı 4.290,11 Dolar'dır. Bu değer, uluslararası piyasalarda altının kıymetini yansıtır. Türkiye piyasası için de dolaylı referans noktası oluşturmaktadır. Dolar kurundaki dalgalanmalar, bu fiyatı etkileyen büyük bir faktördür.

Türkiye'de alım satımı yaygın olan çeşitli altın türlerinin fiyatları dikkate değerdir. Gram altın, alış fiyatı 5890,451 TL, satış fiyatı 5891,165 TL olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar için gram altın en fazla tercih edilen formdur. Fiyatlar, altın talebinin dinamiklerini göstermektedir. Aynı zamanda halkın alım gücü ve yatırım tercihlerindeki değişimi de ortaya koymaktadır.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 9424,72 TL, satışta 9632,05 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altının fiyatları, alışta 18790,54 TL, satışta 19264,11 TL'dir. Cumhuriyet altını, alış fiyatı 39558 TL, satış fiyatı 40158 TL olarak kaydedilmiştir. Bu değerler, hediye veya birikim aracı olarak kullanılan altın türlerini göstermektedir.

Gremse altın, yani 22 ayar altının alış fiyatı 94981 TL, satış fiyatı ise 96283 TL'dir. Ata altının alış fiyatı 39453 TL, satış fiyatı ise 39719 TL olarak saptanmıştır. Ziynet altınlarının alış fiyatı 37698,89 TL, satış fiyatı 38410,40 TL'dir. Bu çeşitler, düğün ve özel günlerde hediye edilmekte ve sıkça tercih edilmektedir.

Bilezik altın fiyatları yatırımcılar için önemli bir seçenek oluşturmaktadır. 14 ayar bilezik gramı, alışta 3249,87 TL, satışta 4361,19 TL, 18 ayar bilezik gramı ise alışta 4121,30 TL, satışta 4786 TL olarak kaydedilmiştir. 22 ayar bilezik gramı, alış fiyatı 5376,54 TL, satış fiyatı 5623,28 TL olarak belirlenmiştir.

Serbest piyasada işlem gören 0.995 has altın için güncel alış fiyatı 5860,999 TL, satış fiyatı ise 5861,709 TL olarak saptanmıştır. Bu fiyatlar, yatırımcıların altın üzerinde yapacakları işlemler için belirleyici olmaktadır. Altın, gelecekteki ekonomik belirsizliklerde değer koruma aracı olarak önemli kalmaya devam edecektir. Piyasalardaki dalgalanmalar, yakından takip edilmektedir.