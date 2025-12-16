FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Aralık Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

16 Aralık 2025 tarihinde altın fiyatları yatırımcılar için dikkat çekici gelişmeler sunuyor. Günlük veriler, ons altın fiyatının 4.290,11 Dolar olduğunu göstermekte. Türkiye’de gram altın alış fiyatı 5890,451 TL, çeyrek altın fiyatı ise alışta 9424,72 TL olarak belirlenmiş durumda. Altın çeşitleri, yatırım tercihleri ve piyasa dinamikleri açısından önemli bir referans oluşturuyor. Dolar kurundaki dalgalanmalar fiyatları etkilemeye devam ediyor.

Ezgi Sivritepe

16 Aralık 2025 tarihi, altın fiyatları için önemli bir gündür. Saat 10:00’da açıklanan fiyatlar, piyasalara genel bir bakış sunmaktadır. Altın, yatırımcılar için güvenli liman olarak kabul edilmektedir. Fiyat dalgalanmaları, dikkatle takip edilmektedir.

Dünya genelinde altın fiyatlarını belirleyen en önemli etken, ons altının fiyatıdır. Bugünkü ons altın fiyatı 4.290,11 Dolar'dır. Bu değer, uluslararası piyasalarda altının kıymetini yansıtır. Türkiye piyasası için de dolaylı referans noktası oluşturmaktadır. Dolar kurundaki dalgalanmalar, bu fiyatı etkileyen büyük bir faktördür.

Türkiye'de alım satımı yaygın olan çeşitli altın türlerinin fiyatları dikkate değerdir. Gram altın, alış fiyatı 5890,451 TL, satış fiyatı 5891,165 TL olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar için gram altın en fazla tercih edilen formdur. Fiyatlar, altın talebinin dinamiklerini göstermektedir. Aynı zamanda halkın alım gücü ve yatırım tercihlerindeki değişimi de ortaya koymaktadır.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 9424,72 TL, satışta 9632,05 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altının fiyatları, alışta 18790,54 TL, satışta 19264,11 TL'dir. Cumhuriyet altını, alış fiyatı 39558 TL, satış fiyatı 40158 TL olarak kaydedilmiştir. Bu değerler, hediye veya birikim aracı olarak kullanılan altın türlerini göstermektedir.

Gremse altın, yani 22 ayar altının alış fiyatı 94981 TL, satış fiyatı ise 96283 TL'dir. Ata altının alış fiyatı 39453 TL, satış fiyatı ise 39719 TL olarak saptanmıştır. Ziynet altınlarının alış fiyatı 37698,89 TL, satış fiyatı 38410,40 TL'dir. Bu çeşitler, düğün ve özel günlerde hediye edilmekte ve sıkça tercih edilmektedir.

Bilezik altın fiyatları yatırımcılar için önemli bir seçenek oluşturmaktadır. 14 ayar bilezik gramı, alışta 3249,87 TL, satışta 4361,19 TL, 18 ayar bilezik gramı ise alışta 4121,30 TL, satışta 4786 TL olarak kaydedilmiştir. 22 ayar bilezik gramı, alış fiyatı 5376,54 TL, satış fiyatı 5623,28 TL olarak belirlenmiştir.

Serbest piyasada işlem gören 0.995 has altın için güncel alış fiyatı 5860,999 TL, satış fiyatı ise 5861,709 TL olarak saptanmıştır. Bu fiyatlar, yatırımcıların altın üzerinde yapacakları işlemler için belirleyici olmaktadır. Altın, gelecekteki ekonomik belirsizliklerde değer koruma aracı olarak önemli kalmaya devam edecektir. Piyasalardaki dalgalanmalar, yakından takip edilmektedir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.882,54
5.883,28
% -0.44
10:48
Ons Altın / TL
183.120,81
183.176,89
% -0.34
11:03
Ons Altın / USD
4.288,89
4.289,46
% -0.36
11:03
Çeyrek Altın
9.412,06
9.619,16
% -0.44
10:48
Yarım Altın
18.765,29
19.238,32
% -0.44
10:48
Ziynet Altın
37.648,23
38.358,97
% -0.44
10:48
Cumhuriyet Altını
39.558,00
40.158,00
% 0.61
17:01
Altın güncel altın fiyatları
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

