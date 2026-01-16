FİNANS


Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Ocak Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın piyasasında 16 Ocak 2026 itibarıyla önemli hareketlilik gözlemleniyor. Yatırımcılar, ons altın fiyatının 4.598,38 Dolar seviyesinde işlem görmesiyle dikkat kesilmiş durumda. Gram altın ise 6.397,652 TL alış ve 6.398,529 TL satış fiyatlarıyla değerlendiriliyor. Diğer altın türleri, hediyelik talep ve uzun vadeli yatırımlar için fırsatlar sunuyor. Yatırımcıların, piyasa dalgalanmalarını dikkatle takip etmesi gerekiyor.

Ezgi Sivritepe

16 Ocak 2026 tarihi itibarıyla, altın piyasası hareketleniyor. Yatırımcılar bu durumu dikkatle izliyor. Saat 10:00’da altın fiyatları önemli seviyelerde işlem görmekte. Ons altın fiyatı 4.598,38 Dolar seviyesinde. Bu durum, dünya genelindeki piyasalardaki dalgalanmaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Gram altın, alış fiyatı 6.397,652 TL ile satış fiyatı 6.398,529 TL ile işlemde. Bu fiyat, yerel piyasalarda altının ne denli önemli bir yatırım aracı olduğunu gösteriyor. Gram altındaki hareketlilik döviz kurlarına bağlı. Yatırımcıların yönelimleri bu faktörle etkileniyor.

Çeyrek altın, alış fiyatı 10.236,24 TL ve satış fiyatı 10.461,59 TL ile dikkat çekiyor. Bu fiyat aralığı, küçük birikimler için önemli bir fırsat sağlıyor. Yarım altın ise alış fiyatı 20.408,51 TL ve satış fiyatı 20.923,19 TL olarak belirlenmiş. Bu durum, hediyelik altın talebinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 42.820 TL ve satış fiyatı 43.469 TL seviyelerinde işlem görmekte. Yatırımcılar bu tür altınları genellikle uzun vadeli yatırım için tercih ediyor. Gremse altın, alış fiyatı 104.664 TL ve satış fiyatı 105.989 TL ile işlemde. Bu da önemli bir yatırım aracı olma özelliğini koruyor.

Ata altının alış fiyatı 43.126 TL, satış fiyatı ise 43.501 TL olarak belirlenmiş. Ziynet altını da, alış fiyatı 40.944,97 TL ve satış fiyatı 41.718,41 TL ile takip ediliyor. Bu fiyatlar, hediyelik arayışındakilere alternatif seçenekler sunuyor. Ayrıca, yatırımcılar için değerlendirilmesi gereken fırsatlar yaratıyor.

Bilezikler de yatırımcıların ilgi alanında. 14 Ayar bilezik gram fiyatları, alışta 3.558,03 TL, satışta ise 4.724,56 TL. 18 Ayar bilezik gram fiyatı, alışta 4.520,10 TL, satışta 5.210,00 TL üzerinden işlem görüyor. 22 Ayar bilezik gram fiyatları ise, alışta 5.877,29 TL, satışta 6.154,36 TL seviyelerinde.

Tüm bu verilere göre, altın piyasasında belirsizlikler sürüyor. Yatırımcılar dikkatle bu dinamikleri takip etmeli. Hem yerel hem de uluslararası piyasalardaki gelişmelere akıllı tepkiler vermek gerekiyor. Böylece, altın hala güvenli bir liman arayışında olanlar için cazibesini koruyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.416,22
6.417,02
% 0.35
10:36
Ons Altın / TL
199.396,68
199.447,18
% 0.28
10:51
Ons Altın / USD
4.607,67
4.608,25
% 0.05
10:51
Çeyrek Altın
10.265,96
10.491,82
% 0.35
10:36
Yarım Altın
20.465,53
20.981,37
% 0.34
10:36
Ziynet Altın
41.059,38
41.834,41
% 0.34
10:36
Cumhuriyet Altını
42.820,00
43.469,00
% -0.39
17:07
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları


