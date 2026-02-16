FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Şubat Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 16 Şubat 2026'da yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Ons altın fiyatı 4.994,77 dolar, gram altın ise 7.022,298 TL seviyelerinden işlem görmekte. Çeyrek altın 11.235,68 TL'den satılıyor. Sonuç olarak, yatırımcılar piyasanın dalgalanmalarını dikkatle takip ediyor.

Altın fiyatları, 16 Şubat 2026 tarihinde önemli verilere dayanıyor. Saat 10.00'da ons altın fiyatı 4.994,77 dolardan işlem görüyor. Günlük fiyat değişimleri, yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Gram altın fiyatları alışta 7.022,298 TL, satışta ise 7.023,296 TL olarak belirlendi.

Çeyrek altın fiyatı alışta 11.235,68 TL, satışta ise 11.483,09 TL olarak kaydedildi. Yarım altın ise alışta 22.401,13 TL, satışta 22.966,18 TL seviyelerinde işlem görüyor. Her iki altın türü de geleneksel yatırımlar arasında yer alıyor.

Cumhuriyet altını alışta 48.374 TL, satışta ise 49.109 TL ile işlem görmekte. Bu altın, yatırım ve birikim aracı olarak ilgi çekiyor. Gremse altının alış fiyatı 117.760 TL, satış fiyatı ise 119.088 TL olarak belirlendi. Gremse altın, yüksek gramajlı altın almak isteyenler için bir alternatif sunuyor.

Ata altının alış fiyatı 48.521 TL, satış fiyatı ise 48.840 TL olarak belirtilmiş. Ziynet altını ise alışta 44.942,71 TL, satışta 45.791,89 TL fiyatıyla işlem görmekte. Ziynet altınlar, yatırım ve kişisel kullanım için tercih edilen ürünlerdir.

Bilezik fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gramı alışta 3.980,70 TL, satışta 5.246,90 TL seviyesindedir. 18 ayar bilezik gramı 5.077,35 TL alış, 5.900 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 6.612,89 TL, satışta 6.917,78 TL olarak belirlenmiştir. Bu tür bilezikler, hediyelik ve kişisel kullanım için tercih ediliyor.

Serbest 0.995 has altın alış fiyatı 6.987,187 TL, satış fiyatı ise 6.988,18 TL olarak kaydedilmiştir. Yatırımcılar yüksek kaliteli altın alımında bu fiyatları tercih ediyor. Altın piyasası, alım satım hacminin büyük olduğu bir dönem geçiriyor. Yatırımcılar, fiyat dalgalanmalarını izleyerek kararlarını şekillendiriyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.029,03
7.029,88
% -0.65
10:44
Ons Altın / TL
218.856,81
218.945,81
% -0.53
10:59
Ons Altın / USD
5.006,71
5.007,36
% -0.51
10:59
Çeyrek Altın
11.246,45
11.493,85
% -0.65
10:44
Yarım Altın
22.422,62
22.987,70
% -0.65
10:44
Ziynet Altın
44.985,82
45.834,80
% -0.65
10:44
Cumhuriyet Altını
48.374,00
49.109,00
% -0.08
13:11
