Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Aralık Çarşamba 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

17 Aralık 2025'te serbest piyasada altın fiyatları dikkat çekici seviyelerde belirlendi. Ons altın 4.328,85 Dolar olurken, gram altın 5.944,775 TL alış ve 5.945,558 TL satış fiyatlarıyla işlem gördü. Yatırımcıların tercihi olan çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını gibi ziynet türleri de piyasalarda önemli yer tuttu. Ekonomik belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendiriyor.

Cansu Akalp

17 Aralık 2025 tarihinde, saat 10:00'da altın fiyatları, serbest piyasada belirgin şekilde şekillendi. Altın, güvenli liman olarak görüldüğü için yatırımcıların tercihi olmaya devam ediyor. Bu tarihte, ons altın fiyatı 4.328,85 Dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram altın, alış fiyatı 5.944,775 TL, satış fiyatı ise 5.945,558 TL olarak belirlendi. Küçük yatırımcılar için gram altın, erişilebilir fiyat aralıkları sunuyor. Fiyatları, döviz kurlarındaki dalgalanmalara ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

Çeyrek altın, alış fiyatı 9.511,64 TL, satış fiyatı ise 9.720,99 TL'den işlem gördü. Yatırımcıların sık tercih ettiği yarım altın, 18.963,83 TL alış ve 19.441,97 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekti. Cumhuriyet altını ise 39.468 TL alış ve 40.068 TL satış fiyatlarıyla piyasada yer aldı. Bu ziynet altınlar, özellikle özel günlerde hediye olarak tercih ediliyor.

Gremse altın, büyük miktarlarda altın almak isteyenler için uygun bir alternatif sunuyor. Alış fiyatı 95.379 TL, satış fiyatı ise 97.017 TL olarak belirlendi. Ata altın, 39.791 TL alış ve 40.022 TL satış fiyatlarıyla işlem gördü. Diğer bir ziynet altın çeşidi 38.046,56 TL alış ve 38.765,04 TL satış fiyatlarıyla yatırımcıların radarında.

Bilezikler de altın yatırımı açısından önemli bir yere sahip. 14 ayar bilezik gram fiyatı 3.278,26 TL alış ve 4.390,64 TL satış fiyatıyla işlem gördü. 18 ayar bilezik gram fiyatı 4.165,61 TL alış, 4.786 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor. 22 ayar bilezik gram fiyatı 5.422,66 TL alış ve 5.666,32 TL satış fiyatlarıyla belirginleşti.

Serbest piyasada 0.995 ayar has altın, 5.915,051 TL alış ve 5.915,83 TL satış fiyatlarıyla işlem gördü. Altın fiyatları, ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların güvenli liman arayışını yansıtıyor. Yatırımcıların, piyasa dinamiklerini ve fiyat değişimlerini yakından takip etmeleri önemli bir gereklilik olarak ortaya çıkıyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.936,26
5.937,05
% 0.46
10:21
Ons Altın / TL
184.669,90
184.742,68
% 0.49
10:36
Ons Altın / USD
4.323,03
4.323,59
% 0.43
10:36
Çeyrek Altın
9.498,02
9.707,07
% 0.46
10:21
Yarım Altın
18.936,63
19.413,96
% 0.46
10:21
Ziynet Altın
37.991,99
38.709,17
% 0.46
10:21
Cumhuriyet Altını
39.468,00
40.068,00
% -0.22
17:02
