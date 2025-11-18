Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Kasım Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

18 Kasım 2025 tarihinde altın piyasası dikkatleri üzerine çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları, işlem gören seçenekler arası hareketlilik sunuyor. Bugünkü veriler, altın yatırımcıları için dikkatle değerlendirilmesi gereken bir tablo oluşturuyor.

Ons Altın fiyatı 4.008,70 Dolar seviyesinde. Gram altın fiyatları ise alışta 5.458,751 TL, satışta 5.459,513 TL olarak işlem görüyor. Bireysel yatırımcılar, gram altını en çok tercih edenler arasında bulunuyor. Bu nedenle fiyatlar, yatırımcıların beklentilerini şekillendirmekte önemli bir rol oynuyor.

Diğer altın türleri de piyasada geniş bir yelpazeye yayılmış durumda. Çeyrek altın alışta 8.734 TL, satışta 8.926,3 TL olarak işlem görüyor. Yarım altın fiyatları alışta 17.413,42 TL, satışta 17.852,61 TL'den işlem görüyor. Cumhuriyet altını, alış fiyatı 38.078 TL, satış fiyatı ise 38.653 TL olarak kaydedildi. Bu kıymetli altın çeşitleri, düğünler ve özel günlere olan taleplerle birlikte dalgalanmalara oldukça duyarlıdır.

Gram altın dışında en çok ilgi gören bir diğer tür, gremse altındır. Gremse altın alış fiyatı 91.633 TL, satış fiyatı ise 92.502 TL'den işlem görüyor. Ata altın ise alışta 37.780 TL, satışta 38.053 TL ile fiyat buluyor. Bu altın türleri, çeşitlendirme açısından yatırım portföylerine dahil edilmektedir.

Ziynet altını, alış fiyatı 34.936,01 TL, satış fiyatı ise 35.596,02 TL’den işlem görüyor. Özellikle hediyelik ve özel günlerde tercih ediliyor. Bu nedenle yatırım amaçlı alınan grubun dışındadır. Bilezik fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.109,52 TL, satışta 4.198,08 TL olarak belirlenmiş. 18 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 3.958,44 TL, satışta 4.650 TL. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 5.148,47 TL, satışta 5.384,88 TL seviyelerinde işlem görmekte.

Serbest 0.995 has altın fiyatları alışta 5.431,457 TL, satışta 5.432,215 TL'den işlem görüyor. Bugünkü fiyatlar, yatırımcıların piyasayı analiz etmesi için önemli bir referans noktası sunuyor. Altın, tarihsel olarak güvenli bir liman olarak görülüyor. Ayrıca enflasyon karşısında değerini korumasıyla yatırımcılar için tercih ediliyor. 2025 yılında bu eğilimin devam edeceği öngörülmektedir.