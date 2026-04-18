Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Nisan Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları 18 Nisan 2026: Günlük Değerlendirme

18 Nisan 2026'da altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çeken bir seviyede bulunmaktadır. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.829,99 dolar olarak belirlenmiştir. Bu fiyat, piyasalardaki dalgalanmalarla ve ekonomik gelişmelerle sürekli değişmektedir. Altın, güvenli liman özelliği nedeniyle tarihten bugüne kadar tercih edilmektedir. Özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde yatırımcıların ilk tercihi olmaktadır.

Gram altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bir gösterge haline gelmiştir. Bugün gram altının alış fiyatı 6.965,351 TL, satış fiyatı ise 6.966,26 TL olarak belirlenmiştir. Küçük yatırımcılar için gram altın, erişilebilir bir seçenek sunmaktadır. Bu nedenle piyasalardaki hareketliliği yakından takip eden bireysel yatırımcıların ilgi alanındadır.

Onsun TL karşısındaki değerine bakıldığında, alış fiyatı 216.426,26 TL, satış fiyatı ise 216.817,71 TL seviyelerine ulaşmıştır. Bu veriler, altının değer artışının yatırımcılar için önemli göstergeleri arasında yer almaktadır.

Yatırımcıların gözdesi olan çeyrek altın, bu sabah saat 10:00 itibarıyla 11.144,56 TL alış, 11.389,84 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir. Yarım altının alış fiyatı 22.219,47 TL, satış fiyatı ise 22.779,67 TL olarak dikkat çekmektedir. Cumhuriyet altını, yüksek alış fiyatı ile öne çıkmaktadır. Alış fiyatı 46.600 TL, satış fiyatı ise 47.294 TL olarak belirlenmiştir.

Ata altını için alış fiyatı 46.388 TL, satış fiyatı 46.905 TL'dir. Ziynet altının alış fiyatı 44.578,25 TL, satış fiyatı ise 45.420,02 TL olarak işlem görmektedir. Ayrıca altın bilezikleri de yatırımcıların ilgisini çekmektedir. 14 ayar bilezik gramı, alışta 3.801,75 TL, satışta 5.041,74 TL seviyelerinde işlem görmektedir. 18 ayar bilezik gramı 4.856,58 TL alış ve 5.525 TL satış fiyatlarındadır. 22 ayar bilezik gramı ise 6.322,10 TL alış, 6.617,94 TL satış seviyelerine ulaşmıştır.

Serbest piyasada 0.995 has altın, alış fiyatı 6.930,524 TL, satış fiyatı ise 6.931,429 TL olarak işlem görmektedir. Tüm bu fiyatlar, altın piyasasının dinamik yapısını ve yatırımcıların kararlarını etkileyen unsurları gözler önüne sermektedir. Altın fiyatlarının seyri, gelecek günlerde ekonomik gelişmelere ve piyasa trendlerine bağlı olarak şekillenecektir.