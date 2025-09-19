Bugün çeyrek altın kaç TL? 19 Eylül Cuma 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar...

19 Eylül 2025 tarihinde Türkiye'de altın fiyatları güncellendi. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 3.646,78 dolar seviyesine ulaştı. Bu durum, yatırımcıların dikkatini çekti. İç piyasada altın fiyatlarının geniş bir yelpazede hareket ettiği görülüyor.

Gram altın alış fiyatı 4.853,67 TL. Satış fiyatı ise 4.854,17 TL olarak belirlendi. Bu durum gram altın almak isteyen yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Piyasa dalgalanmaları ise fiyatları etkiliyor. Gram altın, Türk yatırımcılar için cazip bir yatırım aracı olma niteliğini koruyor.

Çeyrek altın fiyatları alışta 7.765,88 TL, satışta ise 7.936,56 TL olarak güncellendi. Düğün ve özel günler için en çok tercih edilen seçeneklerden biridir. Bu nedenle fiyat artışları alışveriş hacmini artırabilir. Yarım altın alış fiyatı 15.483,22 TL, satış fiyatı 15.873,12 TL olarak belirlendi. Yarım altın, yatırımcılar ve hediye seçenekleri için dikkate değer bir üründür.

Cumhuriyet altını, tarihi ve kültürel önemi ile sıkça tercih ediliyor. Alış fiyatı 32.937 TL. Satış fiyatı ise 33.435 TL'den işlem görüyor. Yatırımcılar, geçmişten gelen bir mirası geleceğe taşımak için bu altın türünü seçiyor.

Gremse altının fiyatları da yükselişte. Alış fiyatı 80.222 TL, satış fiyatı 80.994 TL olarak belirtiliyor. Yüksek gramajı ile dikkat çekerken, yatırımcılar için önemli bir seçenek sunuyor.



Ata altının fiyatları alışta 33.050 TL. Satışta ise 33.344 TL olarak güncellendi. Ata altın, genellikle yatırım amacıyla tercih edilen bir altın türü.

Ziynet altını, yaygın bir hediye seçeneği olarak fiyat değişimleri gösterdi. Alış fiyatı 31.063,51 TL, satış fiyatı ise 31.649,16 TL olarak belirlendi. Bilezik fiyatları da önemli değişiklikler gösterdi.

14 ayar bilezik gramının alış fiyatı 2.714,82 TL, satış fiyatı ise 3.737,75 TL. 18 ayar bilezik gramı alışta 3.468,05 TL, satışta 4.012 TL. 22 ayar bilezik gramının fiyatları alışta 4.507,08 TL, satışta ise 4.747,10 TL olarak güncellendi.



Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatları alışta 4.829,40 TL, satışta ise 4.829,89 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatlar, kaliteli altın arayan yatırımcılar için cazip görünüyor.

Genel olarak, 19 Eylül 2025 tarihinde piyasada altın fiyatlarında önemli bir değişim gözlemleniyor. Yatırımcılar, altın alım satımlarında dikkatli değerlendirmeler yapmalı. Piyasa koşullarını sürekli takip etmek büyük önem taşıyor.