Bugün çeyrek altın kaç TL? 20 Eylül Cumartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 20 Eylül 2025 itibarıyla uluslararası ve yerel piyasalarda dalgalanmaya devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla, ons altın fiyatı 3.685,71 Dolar seviyesinde işlem görmektedir. Jeopolitik risklerin artması, enflasyon endişeleri gibi faktörler fiyatları etkiliyor.

Gram altın fiyatları, alışta 4.902,475 TL, satışta 4.903,406 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, yerel alım satım yapan yatırımcılar için önemli bir göstergedir. Gram altın, bireysel yatırımcılar arasında en çok tercih edilen araçtır. Bu nedenle, fiyatlar yatırım kararlarında belirleyici rol oynar.

Çeyrek altın fiyatları, saat 10:00 itibarıyla alışta 7.843,96 TL, satışta 8.017,07 TL olarak kaydedilmiştir. Düğünlerde ve özel günlerde hediye olarak talep gören bir üründür. Bu fiyatlar, pazar dinamiklerine bağlı olarak sürekli değişim göstermektedir.

Yarım altın fiyatları ise alışta 15.638,90 TL, satışta 16.034,14 TL olarak kaydedilmiştir. Yatırım için ideal bir seçenek olarak görülmektedir. Bu durum, yatırımcıların birikimlerini değerlendirmeleri açısından önemli bir alternatif sunuyor.

Cumhuriyet altını, alışta 33.140 TL, satışta 33.641 TL olarak tespit edilmiştir. Hem hediyelik hem de yatırım aracı olarak ilgi görmektedir. Bu nedenle, fiyatlardaki dalgalanmalar dikkatle izlenmektedir.

Gremse altın fiyatları, alışta 81.169 TL, satışta 81.896 TL seviyesindedir. Altın talebinin yoğun olduğu dönemlerde önemli bir yatırım aracı olarak öne çıkmaktadır.

Ata altın için alış fiyatı 33.440 TL, satış fiyatı 33.715 TL olarak belirtilmiştir. Ziynet altını ise alışta 31.375,84 TL, satışta 31.970,21 TL olarak kaydedilmiştir. Ziynet altın, geleneksel değer taşıyan bir hediye seçeneği olarak tercih edilmektedir.

Bilezik fiyatları da açıklanmıştır. 14 ayar bilezik gramı, alışta 2.747,57 TL, satışta 3.773,84 TL seviyesindedir. 18 ayar bilezik gram fiyatı, alışta 3.500,41 TL, satışta 4.012 TL'dir. 22 ayar bilezik gramı, alışta 4.560,30 TL, satışta 4.799,84 TL olarak belirlenmiştir.

Serbest 0.995 has altın fiyatları, alışta 4.877,963 TL, satışta 4.878,889 TL olarak kaydedilmiştir. Altın, ekonomik belirsizlik zamanlarında güvenli liman olarak tercih edilmektedir. Yatırımcılar için önemli bir değer saklama aracı olma özelliğini sürdürmektedir.

Sonuç olarak, 20 Eylül 2025 itibarıyla altın fiyatları, yatırımcılar ve alıcılar için dikkatle takip edilmesi gereken dinamik bir piyasa yapısına sahiptir. Kısa vadeli dalgalanmaların yanı sıra, uzun vadede altın yatırımının getirebileceği avantajlar dikkat çekmektedir.