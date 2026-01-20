Bugün çeyrek altın kaç TL? 20 Ocak Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, yatırımcılar ve piyasa analistleri için önemli bir gösterge sunuyor. 20 Ocak 2026 tarihindeki verilere göre, ons altın fiyatı 4.713,44 dolar. Bu durum, altın piyasasının genel eğilimini yansıtmakta. Uluslararası yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Gram altın fiyatları, alışta 6.557,711 TL, satışta ise 6.558,546 TL olarak kaydedilmiştir. Gram altın, yerel yatırımcılar arasında popüler bir yatırım aracı. Yükselen fiyatlar, enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar talebi artırıyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 10.492,34 TL, satış fiyatı ise 10.723,22 TL. Geleneksel bir yatırım aracı olarak çeyrek altın, düğünlerde tercih ediliyor. Yarım altın alış fiyatı 20.919,10 TL, satış fiyatı ise 21.446,45 TL olarak belirlenmiş. Orta ölçekli bir seçenek sunuyor.

Cumhuriyet altını, alışta 43.621 TL, satışta ise 44.274 TL. Uzun vadeli tasarruflar için bir alternatif. Gremse altın fiyatları da dikkat çekici. Alış fiyatı 107.175 TL, satış fiyatı ise 108.315 TL. Ata altın alış fiyatı 44.160 TL, satış fiyatı 44.422 TL olarak işlem görüyor.

Ziynet altının alış fiyatı 41.969,35 TL, satış fiyatı ise 42.761,72 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyatlar, altın piyasasındaki dinamiklerin önemli bir yansıması. Bilezik fiyatları da ilginç; 14 ayar gram bilezik 3.644,80 TL alış, 4.817,31 TL satış. 18 ayar gram bilezik, 4.620,51 TL alış, 5.315 TL satış olarak kaydedilmiştir.

22 ayar bilezik gramı, alış fiyatı 6.018,31 TL, satış fiyatı 6.289,92 TL. Altın fiyatlarındaki bu yönelim, yatırımcıları etkileyen önemli bir faktör. Yılın başından itibaren oluşan değişim yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ekonomik göstergeler ve jeopolitik gelişmeler, fiyatları etkileyen başlıca unsurlar. Piyasanın nasıl şekilleneceği izlenmelidir.