Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Şubat Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

21 Şubat 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları uluslararası piyasalardaki belirsizlikler ve enflasyon kaygıları nedeniyle dalgalanma göstermektedir. Güncel veriler, ons altın fiyatını 5.097,13 Dolar olarak belirtirken, gram altın alış fiyatı 7.182,08 TL, çeyrek altın 11.491,33 TL, yarım altın ise 22.910,84 TL seviyesindedir. Yatırımcılar için bu fiyatlar, güvenli yatırım aracı olarak altına olan ilgiyi artırmaktadır.

Cansu Çamcı

Altın Fiyatları 21 Şubat 2026: Piyasalardaki Dalgalanmalar ve Fiyatlandırmalar

21 Şubat 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları dalgalanmalar yaşamaktadır. Küresel piyasalardaki belirsizlikler artmaktadır. Enflasyon kaygıları, yatırımcıların altına yönelmesine neden oluyor. Güncel verilere göre ons altın fiyatı 5.097,13 Dolardır. Gram altın fiyatı ise alışta 7.182,08 TL, satışta 7.183,04 TL olarak belirlenmiştir.

Piyasalardaki bir başka önemli unsur çeyrek ve yarım altın fiyatlarıdır. Çeyrek altının alış fiyatı 11.491,33 TL’dir. Satış fiyatı ise 11.744,27 TL olarak kaydedilmiştir. Yarım altın alış fiyatı 22.910,84 TL’dir. Satış fiyatı da 23.488,54 TL seviyelerindedir. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 48.644 TL’dir. Satış fiyatı ise 49.379 TL’den işlem görmektedir. Bu veriler, altın yatırımına yönelenler için önemli göstergelerdir.

Gremse ve Ata altın fiyatları dikkat çekicidir. Gremse altının alış fiyatı 120.271 TL’dir. Satış fiyatı 121.828 TL olarak belirlenmiştir. Ata altının alış fiyatı ise 49.571 TL’dir. Satış fiyatı 50.076 TL’dir. Bu fiyatlar, yatırımcıların güvenli yatırım arayışında altına olan ilgisini göstermektedir.

Ziynet altın fiyatları da piyasada önemli bir yere sahiptir. Ziynet altının alış fiyatı 45.965,32 TL’dir. Satış fiyatı 46.833,42 TL seviyelerinde gerçekleşmektedir. Tüm bu fiyatlar, geleneksel altın alım satımı yapanlar için referans noktası oluşturmaktadır.

Gram bazında altın bilezik fiyatları da önemlidir. 14 ayar bilezik gramının alış fiyatı 4.067,52 TL, satış fiyatı ise 5.356,16 TL’dir. 18 ayar bilezik gramı alışta 5.196,36 TL, satışta 5.845 TL’dir. 22 ayar bilezik gram fiyatı 6.753,98 TL alış, 7.077,46 TL satış olarak kaydedilmiştir.

Altın fiyatları 21 Şubat 2026 itibarıyla dalgalı bir seyir izliyor. Yatırımcılar için çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Piyasalardaki gelişmeler ışığında altın alım satım kararları dikkatle alınmalıdır. Piyasa koşullarına göre hareket edilmelidir. Altın, güvenli bir değer saklama aracı olma özelliğini korumaktadır.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.182,08
7.183,04
% 2.07
23:59
Ons Altın / TL
223.357,47
223.474,07
% 2.08
23:59
Ons Altın / USD
5.096,79
5.097,47
% 1.9
23:59
Çeyrek Altın
11.491,33
11.744,27
% 2.07
23:59
Yarım Altın
22.910,84
23.488,54
% 2.07
23:59
Ziynet Altın
45.965,32
46.833,42
% 2.07
23:59
Cumhuriyet Altını
48.644,00
49.379,00
% 0.51
16:42
Altın güncel altın fiyatları
