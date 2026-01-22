Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Ocak Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları: 22 Ocak 2026 Günlük Analiz

22 Ocak 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları dikkat çekici seviyelerde seyretmektedir. Piyasalardaki dalgalanmalar bu durumu etkilemektedir. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 4.825,66 dolar olarak işlem görmektedir. Bu durum, yatırımcıların altına olan ilgisini koruduğunu göstermektedir.

Gram altın fiyatları, alış fiyatı 6.718,45 TL ve satış fiyatı 6.719,26 TL olarak belirlenmiştir. Gram altın, Türkiye'deki yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Ayrıca, günlük altın fiyatlarının şekillenmesinde büyük bir etkisi vardır. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, gram altın fiyatında değişkenlik yaratmaktadır.

Çeyrek altın fiyatı, alışta 10.749,52 TL ve satışta 10.985,99 TL'den işlem görmektedir. Çeyrek altın, küçük yatırım tutarları ile birikim yapmak isteyenler için geleneksel bir seçenek sunmaktadır. Yarım altın ise alış fiyatı 21.431,86 TL ve satış fiyatı 21.971,97 TL olarak kaydedilmiştir. Yarım altın, hediye verme geleneğinde sıkça tercih edilmektedir.

Cumhuriyet altını fiyatları, 45.852 TL alış ve 46.540 TL satış seviyelerindedir. Bu altın çeşidi, yüksek yatırım amacıyla tercih edilmektedir. Gremse altın fiyatları ise alışta 110.741 TL ve satışta 112.090 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, yatırımcıların tercihlerini etkilemektedir.

Ata altın ve ziynet altını gibi diğer çeşitler de dikkat çekici durumdadır. Ata altın, alış fiyatı 45.629 TL ve satış fiyatı 45.970 TL'dir. Ziynet altını ise alışta 42.998,08 TL, satışta 43.809,56 TL seviyelerindedir. Bu altınların fiyatları, hediye verme gelenekleriyle pekişmektedir.

Bilezik altın çeşitlerinde de dikkat çekici fiyatlar gözlemlenmektedir. 14 ayar bilezik gramı, alış fiyatı 3.768,07 TL ve satış fiyatı 4.967,85 TL'dir. 18 ayar bilezik gramı ise 4.783,88 TL alış ve 5.505 TL satış fiyatlarına sahiptir. 22 ayar bilezik gram fiyatı, 6.218,61 TL alış ve 6.509,94 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekmektedir.

Serbest 0.995 has altın, alış fiyatı 6.684,858 TL ve satış fiyatı 6.685,662 TL olarak işlem görmektedir. Bu fiyatlar, uluslararası piyasalardaki gelişmelerden etkilenmektedir. Yatırımcıların alım satım kararlarını şekillendiren önemli verilerdir.

22 Ocak 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları, piyasa dinamikleri ve döviz kurlarının etkisi altında şekillenmektedir. Yatırımcılar bu durumları göz önünde bulundurarak altın yatırımlarını değerlendirmeye devam etmektedir.