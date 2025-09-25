FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Eylül Perşembe 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Eylül Perşembe 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Eylül Perşembe 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Ezgi Sivritepe

25 Eylül 2025 itibarıyla altın fiyatları dikkat çekici seviyelere ulaşmış durumda. Global ekonomik gelişmeler ve piyasa dalgalanmaları etkili oluyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 3.741,64 Dolar seviyelerinde işlem görmekte. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir göstergeyi oluşturuyor. Altın, güvenli liman tercihi olarak öne çıkarken, fiyatlardaki dalgalanmalar dikkatle takip ediliyor.

Gram altın fiyatları alışta 4986,657 Dolar, satışta ise 4987,15 Dolar olarak belirlenmiş. Yerel piyasalarda bu seviyeler yüksek bir rağbet görmekte. Gram altın, küçük yatırımcıların en çok tercih ettiği araçlardan biri olmayı sürdürüyor. Düğün ve özel günlerde hediye olarak sıkça tercih ediliyor. Ayrıca bir tasarruf aracı olarak da değerlendirilmektedir.

Çeyrek altın, alış fiyatı 7978,65 Dolar, satış fiyatı 8153,99 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu fiyatlar, küçük yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin ilgisini çekiyor. Yatırımcıların çeyrek altına ilgisi, belirsizlik dönemlerinde artmış durumda.

Yarım altın ise alışta 15907,44 Dolar, satışta ise 16307,98 Dolar seviyeleriyle işlem görmekte. Yarım altın, düğünlerde ve özel etkinliklerde sıkça tercih edilen bir hediye seçeneği oluyor. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 34144 Dolar, satış fiyatı ise 34660 Dolar olarak kaydediliyor. Bu durum, büyük yatırımlar yapmak isteyen bireyler için cazip bir alternatif oluşturuyor.

Gremse altın, alış fiyatı 82741 Dolar, satış fiyatı ise 83410 Dolar olarak belirlenmiş. Bu fiyatlar, koleksiyon yapan yatırımcılar için önem arz ediyor. Ata altını ise alış fiyatı 34088 Dolar, satış fiyatı 34339 Dolar seviyelerinde işlem görmekte. Yatırımcılar, ata altını değerli bir varlık olarak görmekte. Gelecekteki potansiyel kazanımlara yöneliyorlar.

Ziynet altın ise alışta 31914,6 Dolar, satışta 32516,22 Dolar olarak belirtilmekte. Yatırımcılar, ziynet altını hediye alternatifleri arasında değerlendiriyor. 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar bilezik fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gramı alışta 2801,95 Dolar, satışta 3834,4 Dolar. 18 ayar bilezik gramı alışta 3576,06 Dolar, satışta 4145 Dolar. 22 ayar bilezik gramı alışta 4648,66 Dolar, satışta ise 4888,36 Dolar seviyelerinde işlem görmektedir.

Serbest 0.995 has altın piyasasında alış fiyatı 4961,724 Dolar, satış fiyatı ise 4962,214 Dolar seviyelerinde yer almakta. Bu fiyatlar, yatırımcıların altın piyasasında dikkatli analizler yapmasını gerektiriyor. Altın alım satım işlemlerinin ve yatırım stratejilerinin sürekli güncellenmesi zorunlu hale geliyor. Altın, yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.003,87
5.004,47
% 0.51
10:45
Ons Altın / TL
155.633,02
155.658,40
% 0.48
11:00
Ons Altın / USD
3.752,45
3.752,89
% 0.43
11:00
Çeyrek Altın
8.006,19
8.182,30
% 0.51
10:45
Yarım Altın
15.962,34
16.364,61
% 0.51
10:45
Ziynet Altın
32.020,22
32.624,34
% 0.5
10:45
Cumhuriyet Altını
34.144,00
34.660,00
% -0.66
17:06
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

