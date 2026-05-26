Bugün çeyrek altın kaç TL? 26 Mayıs Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

26 Mayıs 2026 tarihindeki altın fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalar ve yerel talep koşullarını gözler önüne seriyor. Bugün ons altın fiyatı 4.531,35 Dolar olarak belirlenirken, gram altın 6.687,31 TL alış ve 6.688,14 TL satış seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını gibi unsurlar da önemli fiyatlarla dikkat çekiyor. Yatırımcılar, bu değerleri analiz ederek güncel piyasa koşullarını değerlendirme imkanı buluyor.

26 Mayıs 2026 tarihindeki altın fiyatları, piyasalardaki dalgalanmaları yansıtmaktadır. Ayrıca yerel talep koşullarını da göstermektedir. Saat 10:00 itibarıyla veriler, yatırımcıların dikkatini çeken ons altın ve gram altın fiyatlarını kapsamlı bir şekilde sunuyor.

Bugün itibarıyla ons altın fiyatı 4.531,35 Dolar olarak belirlendi. Bu rakam yatırımcılar için değerli bir referans noktasıdır. Küresel piyasalardaki gelişmeleri yansıtmaktadır. Ons altın fiyatları, ekonomik belirsizlikler ve enflasyon beklentilerine cevap olarak sürekli izlenmektedir.

Yerel piyasalarda gram altın fiyatları ise alış 6.687,31 TL, satış 6.688,14 TL aralığında işlem görmektedir. Yatırımcılar arasında gram altın, en çok tercih edilen seçeneklerden biridir. Ayrıca çeyrek altın alış fiyatı 10.699,69 TL, satış fiyatı 10.935,10 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altın, hediye verme ve yatırım aracı olarak sıkça tercih edilen bir türdür.

Yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarına bakalım. Yarım altının alış fiyatı 21.332,51 TL, satış fiyatı 21.870,20 TL'dir. Cumhuriyet altınının alış fiyatı ise 44.756 TL, satış fiyatı 45.432 TL seviyelerindedir. Bu değerler, özel günlerde hediye olarak verilen altınlar için kritik öneme sahiptir.

Gremse altın fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 108.249 TL, satış fiyatı 110.425 TL olarak listelenmiştir. Ata altın alış fiyatı 44.569 TL, satış fiyatı 45.274 TL olarak belirlenmiştir. Ziynet altın fiyatları ise 42.798,77 TL alış, 43.606,64 TL satış olarak kayıtlara geçmiştir.

Bilezik fiyatları da ilgi çekici bir seyir izliyor. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.651,93 TL, satış fiyatı 4.901,46 TL olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 4.671,56 TL, satış fiyatı 5.445 TL olarak kaydedilmiştir. 22 ayar bilezik gramı ise alış fiyatı 6.078,63 TL, satış fiyatı ise 6.412,91 TL seviyelerinde işlem görmektedir.

Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatları alış 6.653,871 TL, satış 6.654,694 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, altın türevleri ve spot piyasalardaki işlem hacmi üzerinde etkili olabilir.

26 Mayıs 2026 tarihli fiyat verileri, altın piyasasındaki hareketliliği gösteriyor. Yatırımcıların dikkat etmesi gereken eğilimler belirgin hale gelmektedir. Tüm bu bilgiler, altın yatırımcıları için güncel piyasa koşullarını değerlendirmede önemli bir rehberdir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.688,86
6.689,80
% -0.41
10:52
Ons Altın / TL
208.107,64
208.149,66
% -0.38
11:07
Ons Altın / USD
4.533,58
4.534,12
% -0.84
11:07
Çeyrek Altın
10.702,17
10.937,83
% -0.41
10:52
Yarım Altın
21.337,46
21.875,65
% -0.41
10:52
Ziynet Altın
42.808,69
43.617,51
% -0.41
10:52
Cumhuriyet Altını
44.756,00
45.432,00
% 1.56
16:37
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

