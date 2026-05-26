Bugün çeyrek altın kaç TL? 26 Mayıs Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

26 Mayıs 2026 tarihindeki altın fiyatları, piyasalardaki dalgalanmaları yansıtmaktadır. Ayrıca yerel talep koşullarını da göstermektedir. Saat 10:00 itibarıyla veriler, yatırımcıların dikkatini çeken ons altın ve gram altın fiyatlarını kapsamlı bir şekilde sunuyor.

Bugün itibarıyla ons altın fiyatı 4.531,35 Dolar olarak belirlendi. Bu rakam yatırımcılar için değerli bir referans noktasıdır. Küresel piyasalardaki gelişmeleri yansıtmaktadır. Ons altın fiyatları, ekonomik belirsizlikler ve enflasyon beklentilerine cevap olarak sürekli izlenmektedir.

Yerel piyasalarda gram altın fiyatları ise alış 6.687,31 TL, satış 6.688,14 TL aralığında işlem görmektedir. Yatırımcılar arasında gram altın, en çok tercih edilen seçeneklerden biridir. Ayrıca çeyrek altın alış fiyatı 10.699,69 TL, satış fiyatı 10.935,10 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altın, hediye verme ve yatırım aracı olarak sıkça tercih edilen bir türdür.

Yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarına bakalım. Yarım altının alış fiyatı 21.332,51 TL, satış fiyatı 21.870,20 TL'dir. Cumhuriyet altınının alış fiyatı ise 44.756 TL, satış fiyatı 45.432 TL seviyelerindedir. Bu değerler, özel günlerde hediye olarak verilen altınlar için kritik öneme sahiptir.

Gremse altın fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 108.249 TL, satış fiyatı 110.425 TL olarak listelenmiştir. Ata altın alış fiyatı 44.569 TL, satış fiyatı 45.274 TL olarak belirlenmiştir. Ziynet altın fiyatları ise 42.798,77 TL alış, 43.606,64 TL satış olarak kayıtlara geçmiştir.

Bilezik fiyatları da ilgi çekici bir seyir izliyor. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.651,93 TL, satış fiyatı 4.901,46 TL olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 4.671,56 TL, satış fiyatı 5.445 TL olarak kaydedilmiştir. 22 ayar bilezik gramı ise alış fiyatı 6.078,63 TL, satış fiyatı ise 6.412,91 TL seviyelerinde işlem görmektedir.

Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatları alış 6.653,871 TL, satış 6.654,694 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, altın türevleri ve spot piyasalardaki işlem hacmi üzerinde etkili olabilir.

26 Mayıs 2026 tarihli fiyat verileri, altın piyasasındaki hareketliliği gösteriyor. Yatırımcıların dikkat etmesi gereken eğilimler belirgin hale gelmektedir. Tüm bu bilgiler, altın yatırımcıları için güncel piyasa koşullarını değerlendirmede önemli bir rehberdir.