Bugün çeyrek altın kaç TL? 26 Şubat Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

26 Şubat 2026 itibarıyla altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Uluslararası piyasalarda ons altın 5.191,02 Dolar seviyesine ulaşmışken, gram altın 7.329,734 TL alış ile 7.330,524 TL satış fiyatları üzerinden işlem görüyor. Düğün ve bayram dönemlerinde talep artışı, çeyrek altın ve Cumhuriyet altınının fiyatlarında da belirgin değişikliklere neden oluyor. Altın piyasasındaki dalgalanmalar, yatırımcıların stratejilerini etkiliyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Altın fiyatları, 26 Şubat 2026 itibarıyla dikkat çekici bir seyir izliyor. Piyasalardaki dalgalanmaların etkisi hissediliyor. Saat 10:00'da güncellenen verilere göre, ons altın fiyatı uluslararası piyasalarda 5.191,02 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu durum, yatırımcıların güvenli liman arayışlarını sürdürdüğünü gösteriyor.

Gram altın fiyatı, yatırımcıların tercih ettiği türler arasında yer alıyor. Gram altın, 7.329,734 TL alış ve 7.330,524 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. Fiyat dalgalanmaları, yurtiçi piyasalardaki satın alma gücü ile enflasyon beklentileri ile ilişkilidir.

Diğer altın türlerine bakıldığında, çeyrek altın 11.727,57 TL alış ve 11.985,41 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Yarım altın ise 23.381,85 TL alış ve 23.970,81 TL satış fiyatlarına ulaşıyor. Cumhuriyet altını, 49.118 TL alış ve 49.863 TL satış fiyatlarıyla işlem görmekte. Bu fiyatlar, düğün sezonları ve bayramlarda talep artışı göstermektedir.

Gremse altın fiyatları da önemli bir seviyede. Alış fiyatı 119.880 TL, satış fiyatı ise 121.378 TL olarak belirlenmiş durumda. Ata altını, 49.395 TL alış ve 49.891 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor. Ziynet altını ise 46.910,30 TL alış ve 47.795,02 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor.

Bilezik gram fiyatları da önemli bir yer tutuyor. 14 ayar bilezik gramı, 4.053,98 TL alış ve 5.338,23 TL satış fiyatlarıyla işlem görmekte. 18 ayar bilezik gramı, 5.164,42 TL alış ve 5.845 TL satış fiyatına sahip. 22 ayar bilezik gramı 6.731,97 TL alış ve 7.051,26 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Serbest piyasada 0.995 oranındaki has altın fiyatları 7.293,085 TL alış ve 7.293,871 TL satış fiyatlarıyla işlem görmekte. Tüm bu veriler, altın piyasasındaki dalgalanmaların belirleyici olduğunu gösteriyor. Yatırımcıların altın alım satım kararlarını verirken fiyatları dikkate alması büyük önem taşıyor.

