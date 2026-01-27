FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 27 Ocak Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

27 Ocak 2026 itibarıyla altın fiyatları güncel bir analiz sunuyor. Ons altın 5.087,08 Dolar seviyesine ulaştı. Gram altın alış fiyatı 7.092,943 TL, çeyrek altın ise 11.348,71 TL'den işlem görüyor. Enflasyon endişeleri, yatırımcıların altına yönelmesine yol açıyor. Yüksek fiyatlar, bireysel yatırımcıların ilgisini artırıyor.

Altın Fiyatları 27 Ocak 2026: Günlük Durum Analizi

27 Ocak 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları dikkat çekici seviyelere ulaştı. Saat 10.00 itibarıyla ons altın 5.087,08 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu durum, yatırımcıların altına olan talebinin sürdüğünü gösteriyor.

Gram altın fiyatları ise alışta 7.092,943 TL, satışta 7.093,822 TL olarak kaydedildi. Yüksek fiyat seviyeleri, piyasalardaki belirsizlikleri yansıtıyor. Enflasyon endişeleri, yatırımcıları altına yönlendiriyor. Gram altındaki bu artış, bireysel yatırımcıların alım ilgisini artırıyor. Türkiye’deki altın piyasasında hareketliliğe neden oluyor.

Çeyrek altın fiyatları alışta 11.348,71 TL, satışta 11.598,40 TL olarak belirlendi. Yarım altın fiyatı ise 22.626,49 TL alış ve 23.196,80 TL satış seviyesine ulaştı. Cumhuriyet altını fiyatları alışta 48.280 TL, satışta 49.009 TL olarak kaydedildi.

Gremse altın fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 117.910 TL, satış fiyatı 119.356 TL seviyesinde. Ata altın fiyatları alışta 48.583 TL, satışta 48.950 TL’den işlem görmekte. Ziynet altın fiyatları ise 45.394,84 TL alış ve 46.251,72 TL satış olarak kaydedildi.

Bilezik fiyatları da güncel veriler arasında önemli bir yer tutuyor. 14 Ayar bilezik gramı alışta 4.015,90 TL, satışta 5.257,58 TL’den işlem görmekte. 18 Ayar bilezik gramı 5.103,67 TL alış ve 5.830 TL satış seviyelerine ulaştı. 22 Ayar bilezik gram fiyatı ise 6.621,34 TL alış ve 6.933,39 TL satış olarak belirlendi.

Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatları da önemli bir ivme kazanmış durumda. Alış fiyatı 7.057,478 TL, satış fiyatı 7.058,353 TL seviyesine ulaştı.

Altın piyasası, dalgalanmalarla dinamik bir yapıya sahip. Yatırımcıların dikkatli ve bilinçli adımlar atarak, altın yatırımlarını çeşitlendirmeleri önemlidir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.108,96
7.109,91
% 0.91
10:40
Ons Altın / TL
220.837,10
220.941,23
% 0.8
10:55
Ons Altın / USD
5.090,16
5.090,80
% 0.7
10:55
Çeyrek Altın
11.374,34
11.624,70
% 0.91
10:40
Yarım Altın
22.677,59
23.249,41
% 0.91
10:40
Ziynet Altın
45.497,36
46.356,16
% 0.91
10:40
Cumhuriyet Altını
48.280,00
49.009,00
% 2.8
17:10
