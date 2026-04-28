Bugün çeyrek altın kaç TL? 28 Nisan Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

28 Nisan 2026 tarihinde altın fiyatları önemli seviyelerde bulunuyor. Güncel verilere göre, ons altın 4.627,94 dolar düzeyine ulaşırken, gram altın fiyatı 6.704,088 TL olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar açısından gram altın, döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle öne çıkmaktadır. Çeyrek altın 10.726,54 TL, yarım altın ise 21.386,04 TL düzeyinde işlem görmektedir. Küresel belirsizlikler, altın talebini artırarak fiyatları etkilemektedir.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
28 Nisan 2026 Altın Fiyatları Üzerine Güncel Değerlendirme

28 Nisan 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları dikkat çekici seviyelerde işlem görmektedir. Güncel veriler, altın piyasasındaki marjların ve fiyatların değişkenliğini gözler önüne sermektedir. Bu durum, yatırımcılar ve piyasa analistleri için önemli bir gösterge teşkil etmektedir.

Bugün ons altın fiyatı, altın fiyatları açısından en dikkat çekici göstergedir. 1 ons altının değeri 4.627,94 dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu durum, uluslararası piyasalardaki belirsizliklerin ve enflasyon endişelerinin artan altın talebine işaret ettiğini göstermektedir. Merkez bankalarının politikaları bu fiyatları etkilemektedir. Küresel ekonomik durgunluk beklentileri de ons altın fiyatlarını etkileyen başlıca faktörler arasında yer alır.

Türkiye'de altın fiyatları döviz kurlarına karşı oldukça hassastır. Gram altının alış fiyatı 6.704,088 TL, satış fiyatı ise 6.704,971 TL'dir. Altın yatırımcıları için gram altın önemli bir tercihtir. Türk lirasının değer kaybı nedeniyle gram altın fiyatları sürekli olarak yükselmektedir.

Çeyrek altın fiyatları alışta 10.726,54 TL, satışta 10.962,63 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altın, alışta 21.386,04 TL, satışta ise 21.925,26 TL seviyesindedir. Cumhuriyet altını için alış fiyatı 44.812 TL, satış fiyatı 45.490 TL'dir. Bu fiyatlar, yatırımcılar için tasarruf değerlendirme ve birikim koruma yöntemleri arasında önem taşımaktadır.

Gremse altın fiyatları alışta 107.979 TL, satışta 109.938 TL olarak belirlenmiştir. Ata altın alış fiyatı 44.545 TL, satış fiyatı 44.913 TL'dir. Ziynet altın fiyatları ise alışta 42.906,16 TL, satışta 43.716,41 TL seviyesindedir. Bu fiyatlar, düğün sezonu ve özel günlerde tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.

Altın bilezikleri de yatırımcıların ilgisini çekmektedir. 14 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 3.641,60 TL, satış fiyatı 4.854,13 TL'dir. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.650,80 TL, satış fiyatı ise 5.400 TL olarak belirlenmiştir. 22 ayar bilezik gramının alış fiyatı 6.061,85 TL, satış fiyatı 6.343,73 TL'dir. Bu değerler, altın bileziklerin hem yatırım aracı hem de hediye tercihi olarak popülerliğini artırdığını göstermektedir.

Serbest piyasada 0.995 has altın fiyatları alışta 6.670,568 TL, satışta ise 6.671,446 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, yatırımcıların altın alım satım kararlarını etkilemektedir.

Sonuç olarak, genel değerlendirme yapıldığında altın fiyatları dalgalanmalar göstermeye devam etmektedir. Küresel ekonomik koşullar ve yerel piyasa dinamikleri bu dalgalanmaları etkilemektedir. Yatırımcıların fiyatların gidişatını ve olası değişimlerini dikkatle takip etmeleri gerekmektedir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.702,32
6.703,24
% -1.14
11:30
Ons Altın / TL
208.483,79
208.515,93
% -1.11
11:45
Ons Altın / USD
4.627,31
4.627,92
% -1.17
11:45
Çeyrek Altın
10.723,72
10.959,79
% -1.14
11:30
Yarım Altın
21.380,41
21.919,58
% -1.14
11:30
Ziynet Altın
42.894,86
43.705,09
% -1.14
11:30
Cumhuriyet Altını
44.812,00
45.490,00
% -0.52
17:02
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

