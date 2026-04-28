Bugün çeyrek altın kaç TL? 28 Nisan Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

28 Nisan 2026 Altın Fiyatları Üzerine Güncel Değerlendirme

28 Nisan 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları dikkat çekici seviyelerde işlem görmektedir. Güncel veriler, altın piyasasındaki marjların ve fiyatların değişkenliğini gözler önüne sermektedir. Bu durum, yatırımcılar ve piyasa analistleri için önemli bir gösterge teşkil etmektedir.

Bugün ons altın fiyatı, altın fiyatları açısından en dikkat çekici göstergedir. 1 ons altının değeri 4.627,94 dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu durum, uluslararası piyasalardaki belirsizliklerin ve enflasyon endişelerinin artan altın talebine işaret ettiğini göstermektedir. Merkez bankalarının politikaları bu fiyatları etkilemektedir. Küresel ekonomik durgunluk beklentileri de ons altın fiyatlarını etkileyen başlıca faktörler arasında yer alır.

Türkiye'de altın fiyatları döviz kurlarına karşı oldukça hassastır. Gram altının alış fiyatı 6.704,088 TL, satış fiyatı ise 6.704,971 TL'dir. Altın yatırımcıları için gram altın önemli bir tercihtir. Türk lirasının değer kaybı nedeniyle gram altın fiyatları sürekli olarak yükselmektedir.

Çeyrek altın fiyatları alışta 10.726,54 TL, satışta 10.962,63 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altın, alışta 21.386,04 TL, satışta ise 21.925,26 TL seviyesindedir. Cumhuriyet altını için alış fiyatı 44.812 TL, satış fiyatı 45.490 TL'dir. Bu fiyatlar, yatırımcılar için tasarruf değerlendirme ve birikim koruma yöntemleri arasında önem taşımaktadır.

Gremse altın fiyatları alışta 107.979 TL, satışta 109.938 TL olarak belirlenmiştir. Ata altın alış fiyatı 44.545 TL, satış fiyatı 44.913 TL'dir. Ziynet altın fiyatları ise alışta 42.906,16 TL, satışta 43.716,41 TL seviyesindedir. Bu fiyatlar, düğün sezonu ve özel günlerde tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.

Altın bilezikleri de yatırımcıların ilgisini çekmektedir. 14 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 3.641,60 TL, satış fiyatı 4.854,13 TL'dir. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.650,80 TL, satış fiyatı ise 5.400 TL olarak belirlenmiştir. 22 ayar bilezik gramının alış fiyatı 6.061,85 TL, satış fiyatı 6.343,73 TL'dir. Bu değerler, altın bileziklerin hem yatırım aracı hem de hediye tercihi olarak popülerliğini artırdığını göstermektedir.

Serbest piyasada 0.995 has altın fiyatları alışta 6.670,568 TL, satışta ise 6.671,446 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, yatırımcıların altın alım satım kararlarını etkilemektedir.

Sonuç olarak, genel değerlendirme yapıldığında altın fiyatları dalgalanmalar göstermeye devam etmektedir. Küresel ekonomik koşullar ve yerel piyasa dinamikleri bu dalgalanmaları etkilemektedir. Yatırımcıların fiyatların gidişatını ve olası değişimlerini dikkatle takip etmeleri gerekmektedir.