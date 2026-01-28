Bugün çeyrek altın kaç TL? 28 Ocak Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatlarında Güncel Durum (28 Ocak 2026)

Bugün saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları dalgalanma gösteriyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler etkili oluyor. Özellikle ons altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bir gösterge. Şu anda ons altın fiyatı 5.267,23 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu durum, yatırımcıların altın alım satım kararlarını etkiliyor.

Gram altın yerel piyasalarda yoğun ilgi görmekte. Bugünün verilerine göre gram altın alış fiyatı 7.348,009 TL. Satış fiyatı ise 7.349,126 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyatlar, yatırımcıların küçük birikimlerini değerlendirmelerinde etkili olabilir. Ayrıca ons altın alış ve satış fiyatları sırasıyla 228.453,34 TL ve 228.676,05 TL.

Çeyrek altın Türkiye'deki yatırımcılar için önemli bir mevduat aracı. Güncel verilere göre çeyrek altın alış fiyatı 11.756,81 TL. Satış fiyatı ise 12.015,82 TL olarak kaydedilmiş. Yarım altın da yatırımcıların radarında. Alış fiyatı 23.440,15 TL, satış fiyatı ise 24.031,64 TL.

Cumhuriyet altını uzun yıllar güvenli liman olarak görülmekte. Alış fiyatı 48.540 TL, satış fiyatı 49.271 TL olarak belirlenmiştir. Gri altın ve ata altın gibi diğer türler de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Gremse altın alış fiyatı 122.321 TL, satış fiyatı ise 123.956 TL. Ata altın alış fiyatı 50.401 TL, satış fiyatı 50.837 TL olarak kaydedildi.

Ziynet altını ise alış fiyatı 47.027,26 TL. Satış fiyatı 47.916,3 TL seviyelerinde işlem görmekte. Bununla birlikte, bilezik fiyatları da dikkat çekici. 14 ayar bilezik gram fiyatı 4.168,39 TL. 18 ayar bilezik gram fiyatı 5.288,65 TL. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise 6.869,14 TL olarak güncellenmiştir.

Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatları alışta 7.311,269 TL, satışta ise 7.312,38 TL olarak belirlenmiştir. Altın fiyatları, yatırımcı psikolojisini ve küresel ekonomik dinamikleri yansıtan önemli bir gösterge. Yatırımcıların bu verileri dikkate alması, stratejilerini belirlemelerinde kritik rol oynamakta.