FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 31 Mayıs Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

31 Mayıs 2026 itibarıyla altın fiyatları, yatırımcılar için kritik bir öneme sahiptir. Güncel verilere göre ons altın fiyatı 4.538,95 dolar, gram altın ise 6.686,844 TL olarak belirlenmiştir. Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını gibi çeşitler de ilgi çekmektedir. Ekonomik ve politik gelişmeler, altın piyasasında dalgalanmalara neden olurken, yatırımcılar bu durumu dikkatle izlemekte ve stratejiler geliştirmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 31 Mayıs Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları ve Piyasa Trendleri: 31 Mayıs 2026 İtibarıyla Güncel Gelişmeler

31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bir konudur. Saat 10:00'da güncellenen verilere göre ons altının dolar fiyatı 4.538,95 dolardır. Bu durum, uluslararası piyasalardaki talep ve arz faktörleriyle şekillenen dinamik bir tabloyu göstermektedir. Ekonomik ve politik gelişmeler de bu durumu etkiliyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 31 Mayıs Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Gram altın fiyatı, yatırımcılar tarafından sıkça izlenmektedir. Bugün itibarıyla gram altın alış fiyatı 6.686,844 TL, satış fiyatı ise 6.687,669 TL'dir. Gram altın, bireysel yatırımcılar için en erişilebilir altın formudur. Türkiye'de ekonomik dalgalanmalara karşı bir korunma aracı olarak değerlendirilmektedir.

Çeyrek altın, dikkat çeken bir diğer değer grubudur. Alış fiyatı 10.698,95 TL, satış fiyatı ise 10.934,34 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altın ise 21.331,03 TL alış ve 21.868,68 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir. Bu tür altın fiyatları, düğün ve özel günlerde hediye olarak tercih edilmektedir.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Cumhuriyet altını, yatırımcılar için önemli bir seçenek olarak öne çıkmaktadır. Bugünün verilerine göre, Cumhuriyet altını alış fiyatı 44.504 TL, satış fiyatı ise 45.176 TL'dir. Diğer altın türleri arasında yer alan gremse altın, 108.166 TL alış ve 111.038 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir. Ata altını ise 44.535 TL alış ve 45.525 TL satış fiyatına sahiptir.

Bilezik yatırımları da rağbet görmektedir. 14 ayar bilezik gramı 3.649,06 TL alış ve 4.925,90 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir. 18 ayar bilezik gramı 4.677,56 TL alış ve 5.445 TL satış fiyatına sahiptir. 22 ayar bilezik gramı ise 6.073,98 TL alış ve 6.448,62 TL satış fiyatıyla dikkat çekmektedir.

31 Mayıs 2026 itibarıyla altın fiyatları, uluslararası dalgalanmalar ve yerel ekonomik koşullardan etkilenmektedir. Yatırımcılar, bu fiyat verilerini dikkatle takip etmektedir. Olası riskleri minimize etmek için stratejiler geliştirmektedirler. Altın piyasasındaki volatilite ve belirsizlikler, yatırımcıların gündeminde kalacaktır.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli için '90 bin TL' rakamı: Artıyor (Ziraat Akbank promosyon)Emekli için '90 bin TL' rakamı: Artıyor (Ziraat Akbank promosyon)
'Böyle bir yoğunluğu beklemiyorduk' 4. günde bile doldu taştı'Böyle bir yoğunluğu beklemiyorduk' 4. günde bile doldu taştı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.686,84
6.687,67
% 0.85
23:59
Ons Altın / TL
207.613,63
208.471,47
% 0.87
23:59
Ons Altın / USD
4.538,67
4.539,23
% 0.95
23:59
Çeyrek Altın
10.698,95
10.934,34
% 0.85
23:59
Yarım Altın
21.331,03
21.868,68
% 0.85
23:59
Ziynet Altın
42.795,80
43.603,60
% 0.85
23:59
Cumhuriyet Altını
44.504,00
45.176,00
% -0.56
12:18
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'na yakın isimden Mansur Yavaş sözleri! "Aday gösterebiliriz"

Kılıçdaroğlu'na yakın isimden Mansur Yavaş sözleri! "Aday gösterebiliriz"

Edirne'den kahreden haber! 9 saat arayla cansız bedenleri bulundu

Edirne'den kahreden haber! 9 saat arayla cansız bedenleri bulundu

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

Kanye West'in İstanbul konserine ünlü isimlerden yoğun ilgi

Kanye West'in İstanbul konserine ünlü isimlerden yoğun ilgi

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.