Bugün çeyrek altın kaç TL? 31 Mayıs Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları ve Piyasa Trendleri: 31 Mayıs 2026 İtibarıyla Güncel Gelişmeler

31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bir konudur. Saat 10:00'da güncellenen verilere göre ons altının dolar fiyatı 4.538,95 dolardır. Bu durum, uluslararası piyasalardaki talep ve arz faktörleriyle şekillenen dinamik bir tabloyu göstermektedir. Ekonomik ve politik gelişmeler de bu durumu etkiliyor.

Gram altın fiyatı, yatırımcılar tarafından sıkça izlenmektedir. Bugün itibarıyla gram altın alış fiyatı 6.686,844 TL, satış fiyatı ise 6.687,669 TL'dir. Gram altın, bireysel yatırımcılar için en erişilebilir altın formudur. Türkiye'de ekonomik dalgalanmalara karşı bir korunma aracı olarak değerlendirilmektedir.

Çeyrek altın, dikkat çeken bir diğer değer grubudur. Alış fiyatı 10.698,95 TL, satış fiyatı ise 10.934,34 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altın ise 21.331,03 TL alış ve 21.868,68 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir. Bu tür altın fiyatları, düğün ve özel günlerde hediye olarak tercih edilmektedir.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Cumhuriyet altını, yatırımcılar için önemli bir seçenek olarak öne çıkmaktadır. Bugünün verilerine göre, Cumhuriyet altını alış fiyatı 44.504 TL, satış fiyatı ise 45.176 TL'dir. Diğer altın türleri arasında yer alan gremse altın, 108.166 TL alış ve 111.038 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir. Ata altını ise 44.535 TL alış ve 45.525 TL satış fiyatına sahiptir.

Bilezik yatırımları da rağbet görmektedir. 14 ayar bilezik gramı 3.649,06 TL alış ve 4.925,90 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir. 18 ayar bilezik gramı 4.677,56 TL alış ve 5.445 TL satış fiyatına sahiptir. 22 ayar bilezik gramı ise 6.073,98 TL alış ve 6.448,62 TL satış fiyatıyla dikkat çekmektedir.

31 Mayıs 2026 itibarıyla altın fiyatları, uluslararası dalgalanmalar ve yerel ekonomik koşullardan etkilenmektedir. Yatırımcılar, bu fiyat verilerini dikkatle takip etmektedir. Olası riskleri minimize etmek için stratejiler geliştirmektedirler. Altın piyasasındaki volatilite ve belirsizlikler, yatırımcıların gündeminde kalacaktır.