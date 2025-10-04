Bugün çeyrek altın kaç TL? 4 Ekim Cumartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün, 4 Ekim 2025. Saat 10:00 itibarıyla altın fiyatlarında önemli değişiklikler gözlemleniyor. Dünya genelinde yatırımcıların ilgisini çeken ons altın fiyatı, 3.887,05 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu oran, piyasalardaki belirsizliklerin bir yansımasıdır. Ekonomik dalgalanmalar, fiyatlarda etkili olmaktadır.

Gram altın fiyatları ise alışta 5.208,97 TL, satışta 5.209,75 TL seviyelerinde. Yurtiçindeki altın talebinin artışı, fiyatlarda yükselişe sebep oluyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar da etkili olmaktadır. Gram altın, yatırımcılar arasında en çok tercih edilen araçlardan biridir.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 8.334,35 TL, satışta ise 8.517,94 TL olarak belirlenmiş durumda. Çeyrek altın yüksek talep görmekte. Hem yatırım aracı hem de hediyelik olarak sıkça tercih edilmektedir. Yarım altın fiyatları alışta 16.616,61 TL, satışta ise 17.035,88 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bu altın türü, yatırımcılar için yüksek değer sunmaktadır.

Cumhuriyet altını fiyatları, alışta 35.529 TL, satışta 36.066 TL olarak gözlemleniyor. Bu değer, Cumhuriyet altının güvenli bir yatırım aracı olarak değerini koruduğuna işaret ediyor. Gremse altın fiyatları ise alışta 86.695 TL, satışta 87.435 TL olarak işlem görüyor. Gremse altını, büyük yatırımcıların cazip seçeneği olarak değerlendirilmektedir.

Ata altın fiyatları, alışta 35.717 TL, satışta 36.050 TL seviyelerindedir. Ata altını, geleneksel ve uzun vadeli yatırmalar için popülerdir. Ziynet altın fiyatları alışta 33.337,41 TL, satışta ise 33.967,56 TL olarak belirlenmiştir. Ziynet altını, özel günlerde hediye için sıkça kullanılmaktadır.

Altın bilezik fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı, alışta 2.938,72 TL, satışta 3.995,41 TL olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 3.747,28 TL, satışta 4.290 TL’dir. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 4.870,92 TL, satışta 5.088,68 TL seviyelerindedir. Bu fiyatlar, takı ve mücevherat sektöründe talep yaratmaya devam ediyor.

Serbest 0.995 has altın fiyatları, alışta 5.182,93 TL, satışta 5.183,70 TL olarak kaydedilmiştir. Piyasalardaki dalgalanmalar ve enflasyonist baskılar, altın fiyatlarının değişkenliğini artırmaktadır. Altın yatırımcılarının dikkatli olmaları gereken bir dönemden geçiyoruz. Altın alım ve satım süreçlerinde, stratejik ve temkinli adımlar atmak önemlidir.