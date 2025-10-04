FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 4 Ekim Cumartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün çeyrek altın kaç TL?04 Ekim Cumartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün çeyrek altın kaç TL? 4 Ekim Cumartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Ezgi Sivritepe

Bugün, 4 Ekim 2025. Saat 10:00 itibarıyla altın fiyatlarında önemli değişiklikler gözlemleniyor. Dünya genelinde yatırımcıların ilgisini çeken ons altın fiyatı, 3.887,05 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu oran, piyasalardaki belirsizliklerin bir yansımasıdır. Ekonomik dalgalanmalar, fiyatlarda etkili olmaktadır.

Gram altın fiyatları ise alışta 5.208,97 TL, satışta 5.209,75 TL seviyelerinde. Yurtiçindeki altın talebinin artışı, fiyatlarda yükselişe sebep oluyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar da etkili olmaktadır. Gram altın, yatırımcılar arasında en çok tercih edilen araçlardan biridir.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 8.334,35 TL, satışta ise 8.517,94 TL olarak belirlenmiş durumda. Çeyrek altın yüksek talep görmekte. Hem yatırım aracı hem de hediyelik olarak sıkça tercih edilmektedir. Yarım altın fiyatları alışta 16.616,61 TL, satışta ise 17.035,88 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bu altın türü, yatırımcılar için yüksek değer sunmaktadır.

Cumhuriyet altını fiyatları, alışta 35.529 TL, satışta 36.066 TL olarak gözlemleniyor. Bu değer, Cumhuriyet altının güvenli bir yatırım aracı olarak değerini koruduğuna işaret ediyor. Gremse altın fiyatları ise alışta 86.695 TL, satışta 87.435 TL olarak işlem görüyor. Gremse altını, büyük yatırımcıların cazip seçeneği olarak değerlendirilmektedir.

Ata altın fiyatları, alışta 35.717 TL, satışta 36.050 TL seviyelerindedir. Ata altını, geleneksel ve uzun vadeli yatırmalar için popülerdir. Ziynet altın fiyatları alışta 33.337,41 TL, satışta ise 33.967,56 TL olarak belirlenmiştir. Ziynet altını, özel günlerde hediye için sıkça kullanılmaktadır.

Altın bilezik fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı, alışta 2.938,72 TL, satışta 3.995,41 TL olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 3.747,28 TL, satışta 4.290 TL’dir. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 4.870,92 TL, satışta 5.088,68 TL seviyelerindedir. Bu fiyatlar, takı ve mücevherat sektöründe talep yaratmaya devam ediyor.

Serbest 0.995 has altın fiyatları, alışta 5.182,93 TL, satışta 5.183,70 TL olarak kaydedilmiştir. Piyasalardaki dalgalanmalar ve enflasyonist baskılar, altın fiyatlarının değişkenliğini artırmaktadır. Altın yatırımcılarının dikkatli olmaları gereken bir dönemden geçiyoruz. Altın alım ve satım süreçlerinde, stratejik ve temkinli adımlar atmak önemlidir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 4 Ekim Cumartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tornacı olarak başladı 4 fabrika sahibi oldu!Tornacı olarak başladı 4 fabrika sahibi oldu!
Erdoğan duyurmuştu, uzman isim beklenen tarihi verdi!Erdoğan duyurmuştu, uzman isim beklenen tarihi verdi!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.208,97
5.209,75
% 1
23:59
Ons Altın / TL
161.889,47
162.158,91
% 1
23:59
Ons Altın / USD
3.886,77
3.887,35
% 0.8
23:59
Çeyrek Altın
8.334,35
8.517,94
% 1
23:59
Yarım Altın
16.616,61
17.035,88
% 1
23:59
Ziynet Altın
33.337,41
33.967,56
% 1
23:59
Cumhuriyet Altını
35.633,00
36.171,00
% 0.29
12:20
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.