Bugün çeyrek altın kaç TL? 7 Mayıs Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları Üzerine Güncel Değerlendirme

7 Mayıs 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla altın piyasası dikkat çekici fiyat seviyelerinde işlem görmektedir. Dünya genelinde ons altın fiyatı 4.738,09 Dolar olarak kaydedilmiştir. Bu değer, yatırımcıların piyasa beklentilerini göstermektedir. Ayrıca, global ekonomik dinamikler hakkında ipuçları sunmaktadır.

Yerli piyasada gram altının alış fiyatı 6.892,15 TL'dir. Satış fiyatı ise 6.893,07 TL seviyesine ulaşmıştır. Gram altın, yatırımcılar arasında yaygın bir araçtır. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve enflasyonist baskılar, gram altın fiyatlarını yükseltmektedir. Bu durum, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırdığını göstermektedir.

Çeyrek altın piyasada işlem görmektedir. Alış fiyatı 11.027,44 TL, satış fiyatı ise 11.270,17 TL'dir. Yatırımcılar, çeyrek altını tercih etmektedir. Likidite sağlaması ve çeşitlendirme imkanı sunması nedeniyle popüler bir mevduat aracıdır.

Yarım altının alış fiyatı 21.985,96 TL'dir. Satış fiyatı ise 22.540,33 TL olarak belirlenmiştir. Cumhuriyet altını, alış fiyatı 45.288 TL, satış fiyatı ise 45.972 TL seviyelerindedir. Bu değerler, yatırımcıların uzun vadeli birikim yapma isteklerini göstermektedir.

Gremse altın fiyatları alışta 111.322 TL, satışta ise 112.812 TL'dir. Ata altın alış fiyatı 45.869 TL, satış fiyatı 46.159 TL seviyelerindedir. Bunun yanı sıra, ziynet altını da işlem görmektedir. Alış fiyatı 44.109,77 TL, satış fiyatı ise 44.942,80 TL olarak belirlenmiştir. Bu ürünler, hediyelik eşya ya da mücevher olarak tercih edilmektedir.

Altın bilezikleri de yatırımcılar arasında ilgi çekmektedir. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.758,02 TL, satışta ise 4.982,72 TL'dir. 18 ayar bilezik gramı alışta 4.796,76 TL, satışta 5.500 TL seviyesindedir. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 6.251,03 TL, satışta ise 6.531,67 TL olarak değer bulmaktadır. Bilezikler, estetik görünümleriyle dikkat çekmektedir.

Altın fiyatları, günümüzde birçok faktörden etkilenmektedir. Yatırımcılar, piyasa gelişmelerini yakından takip etmektedir. Fiyat değişimlerini izleyerek en uygun kararları almaya çalışmaktadır. Altın, her zaman kıymetli bir yatırım aracı olmayı sürdürmektedir.