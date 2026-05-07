Bugün çeyrek altın kaç TL? 7 Mayıs Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 2026 yılı itibarıyla dikkat çekici seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. Dünya genelinde ons altın 4.738,09 Dolar, Türkiye'de gram altın 6.892,15 TL olarak kaydedildi. Yatırımcılar, çeyrek altın ve yarım altın gibi seçeneklerle piyasalara yön vermekte. Döviz dalgalanmaları ve enflasyon, altın fiyatlarını etkileyerek güvenli liman arayışını artırıyor. Yatırımcılar, fiyat değişimlerini takip ederek stratejik kararlar almayı hedefliyor.

Altın Fiyatları Üzerine Güncel Değerlendirme

7 Mayıs 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla altın piyasası dikkat çekici fiyat seviyelerinde işlem görmektedir. Dünya genelinde ons altın fiyatı 4.738,09 Dolar olarak kaydedilmiştir. Bu değer, yatırımcıların piyasa beklentilerini göstermektedir. Ayrıca, global ekonomik dinamikler hakkında ipuçları sunmaktadır.

Yerli piyasada gram altının alış fiyatı 6.892,15 TL'dir. Satış fiyatı ise 6.893,07 TL seviyesine ulaşmıştır. Gram altın, yatırımcılar arasında yaygın bir araçtır. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve enflasyonist baskılar, gram altın fiyatlarını yükseltmektedir. Bu durum, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırdığını göstermektedir.

Çeyrek altın piyasada işlem görmektedir. Alış fiyatı 11.027,44 TL, satış fiyatı ise 11.270,17 TL'dir. Yatırımcılar, çeyrek altını tercih etmektedir. Likidite sağlaması ve çeşitlendirme imkanı sunması nedeniyle popüler bir mevduat aracıdır.

Yarım altının alış fiyatı 21.985,96 TL'dir. Satış fiyatı ise 22.540,33 TL olarak belirlenmiştir. Cumhuriyet altını, alış fiyatı 45.288 TL, satış fiyatı ise 45.972 TL seviyelerindedir. Bu değerler, yatırımcıların uzun vadeli birikim yapma isteklerini göstermektedir.

Gremse altın fiyatları alışta 111.322 TL, satışta ise 112.812 TL'dir. Ata altın alış fiyatı 45.869 TL, satış fiyatı 46.159 TL seviyelerindedir. Bunun yanı sıra, ziynet altını da işlem görmektedir. Alış fiyatı 44.109,77 TL, satış fiyatı ise 44.942,80 TL olarak belirlenmiştir. Bu ürünler, hediyelik eşya ya da mücevher olarak tercih edilmektedir.

Altın bilezikleri de yatırımcılar arasında ilgi çekmektedir. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.758,02 TL, satışta ise 4.982,72 TL'dir. 18 ayar bilezik gramı alışta 4.796,76 TL, satışta 5.500 TL seviyesindedir. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 6.251,03 TL, satışta ise 6.531,67 TL olarak değer bulmaktadır. Bilezikler, estetik görünümleriyle dikkat çekmektedir.

Altın fiyatları, günümüzde birçok faktörden etkilenmektedir. Yatırımcılar, piyasa gelişmelerini yakından takip etmektedir. Fiyat değişimlerini izleyerek en uygun kararları almaya çalışmaktadır. Altın, her zaman kıymetli bir yatırım aracı olmayı sürdürmektedir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.899,12
6.900,05
% 1.18
10:34
Ons Altın / TL
214.310,58
214.398,31
% 1.06
10:49
Ons Altın / USD
4.737,14
4.737,77
% 0.99
10:49
Çeyrek Altın
11.038,58
11.281,58
% 1.18
10:34
Yarım Altın
22.008,18
22.563,15
% 1.18
10:34
Ziynet Altın
44.154,34
44.988,30
% 1.18
10:34
Cumhuriyet Altını
45.288,00
45.972,00
% 2.65
17:05
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

