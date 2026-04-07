Bugün çeyrek altın kaç TL? 7 Nisan Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

07 Nisan 2026 tarihi, altın fiyatları açısından önemli bir gün olmuştur. Ons altının Dolar fiyatı 4.655,79 Dolar olarak belirlenmiştir. Gram altın alış fiyatı 6.676,193 TL, çeyrek altın alış fiyatı ise 10.681,91 TL olarak kaydedilmiştir. Yarım altın, Cumhuriyet altını ve bilezik fiyatları gibi diğer altın çeşitleri de yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Piyasada değerli madenin talebinin güçlü olduğu görülmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 7 Nisan Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Altın fiyatları, 7 Nisan 2026 tarihinde yatırımcılar için kritik bir gün olmuştur. Saat 10:00 itibarıyla ons altının Dolar cinsinden fiyatı 4.655,79 Dolar olarak tespit edilmiştir. Bu durum, piyasalarda altın talebinin güçlü olduğunu göstermektedir.

Gram altın fiyatları da önemlidir. Alış fiyatı 6.676,193 TL, satış fiyatı ise 6.677,082 TL olarak kaydedilmiştir. Gram altın, yatırımcılar arasında oldukça popülerdir. Bu fiyatlar, piyasalardaki dalgalanmalara göre değişkenlik göstermektedir.

Çeyrek altın, altın çeşitleri arasında dikkat çekmektedir. 7 Nisan'da çeyrek altın fiyatları alışta 10.681,91 TL, satışta 10.917,03 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altın fiyatları da ilgi çekmektedir. Alış fiyatı 21.297,06 TL, satış fiyatı ise 21.834,06 TL seviyesindedir. Cumhuriyet altınları, alışta 44.843 TL, satışta 45.520 TL ile öne çıkmaktadır.

Gremse altın fiyatları alışta 109.319 TL, satışta ise 112.018 TL olarak belirlenmiştir. Ata altın ise alışta 45.207 TL, satışta 46.160 TL ile sunulmaktadır. Ziynet altın için alış fiyatı 42.727,64 TL, satış fiyatı ise 43.534,57 TL olarak ilgiyi çekmektedir.

Bilezik fiyatları, altın piyasasının önemli bir parçasıdır. 14 ayar bilezik gramı 3.677,28 TL alış, 4.897,55 TL satış ile işlem görmektedir. 18 ayar bilezik gramı ise 4.701,65 TL alış ve 5.360 TL satış fiyatı ile sunulmuştur. 22 ayar bilezik gramı, 6.119,83 TL alış ve 6.407,19 TL satış fiyatı ile dikkat çekmektedir. Serbest piyasada 0.995 has altın, alışta 6.642,812 TL, satışta ise 6.643,697 TL değerindedir.

7 Nisan 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatlarının artışı dikkat çekmektedir. Bu durum, değerli madenin güvenli bir liman olmaya devam ettiğini göstermektedir. Piyasalardaki belirsizlikler, enflasyonist baskılar altın talebini artırmaktadır. Böylece, fiyatların yukarı yönlü hareketine sebep olmaktadır.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.686,23
6.687,13
% 0.38
11:15
Ons Altın / TL
208.704,21
208.755,86
% 0.75
11:30
Ons Altın / USD
4.679,59
4.680,23
% 0.68
11:30
Çeyrek Altın
10.697,97
10.933,46
% 0.38
11:15
Yarım Altın
21.330,26
21.868,19
% 0.39
11:15
Ziynet Altın
42.794,25
43.602,62
% 0.39
11:15
Cumhuriyet Altını
44.843,00
45.520,00
% -0.76
17:03
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

