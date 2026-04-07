Bugün çeyrek altın kaç TL? 7 Nisan Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 7 Nisan 2026 tarihinde yatırımcılar için kritik bir gün olmuştur. Saat 10:00 itibarıyla ons altının Dolar cinsinden fiyatı 4.655,79 Dolar olarak tespit edilmiştir. Bu durum, piyasalarda altın talebinin güçlü olduğunu göstermektedir.

Gram altın fiyatları da önemlidir. Alış fiyatı 6.676,193 TL, satış fiyatı ise 6.677,082 TL olarak kaydedilmiştir. Gram altın, yatırımcılar arasında oldukça popülerdir. Bu fiyatlar, piyasalardaki dalgalanmalara göre değişkenlik göstermektedir.

Çeyrek altın, altın çeşitleri arasında dikkat çekmektedir. 7 Nisan'da çeyrek altın fiyatları alışta 10.681,91 TL, satışta 10.917,03 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altın fiyatları da ilgi çekmektedir. Alış fiyatı 21.297,06 TL, satış fiyatı ise 21.834,06 TL seviyesindedir. Cumhuriyet altınları, alışta 44.843 TL, satışta 45.520 TL ile öne çıkmaktadır.

Gremse altın fiyatları alışta 109.319 TL, satışta ise 112.018 TL olarak belirlenmiştir. Ata altın ise alışta 45.207 TL, satışta 46.160 TL ile sunulmaktadır. Ziynet altın için alış fiyatı 42.727,64 TL, satış fiyatı ise 43.534,57 TL olarak ilgiyi çekmektedir.

Bilezik fiyatları, altın piyasasının önemli bir parçasıdır. 14 ayar bilezik gramı 3.677,28 TL alış, 4.897,55 TL satış ile işlem görmektedir. 18 ayar bilezik gramı ise 4.701,65 TL alış ve 5.360 TL satış fiyatı ile sunulmuştur. 22 ayar bilezik gramı, 6.119,83 TL alış ve 6.407,19 TL satış fiyatı ile dikkat çekmektedir. Serbest piyasada 0.995 has altın, alışta 6.642,812 TL, satışta ise 6.643,697 TL değerindedir.

7 Nisan 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatlarının artışı dikkat çekmektedir. Bu durum, değerli madenin güvenli bir liman olmaya devam ettiğini göstermektedir. Piyasalardaki belirsizlikler, enflasyonist baskılar altın talebini artırmaktadır. Böylece, fiyatların yukarı yönlü hareketine sebep olmaktadır.