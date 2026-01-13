FİNANS

Bugünkü çeyrek altın fiyatları 13 Ocak 2026 1 çeyrek altın kaç TL?

Çeyrek altın bugün kaç TL? Güncel çeyrek altın alış–satış fiyatları, gün içi değişim bilgileri ve 13 Ocak 2026 itibarıyla piyasada öne çıkan son rakamların özeti

Bugünkü çeyrek altın fiyatları 13 Ocak 2026 1 çeyrek altın kaç TL?
MynetYazar

Çeyrek altın, 13 Ocak 2026 tarihinde 10.410,87 TL seviyesinden işlemlere başlamıştır. Günün devamında yapılan işlemler sonucunda en yüksek 10.514,17 TL, en düşük 10.374,43 TL seviyeleri kaydedilmiştir. İşlem hacmi gün boyunca bu fiyat aralığında oluşmuş ve gün sonu kapanış değeri 10.504,62 TL olarak gerçekleşmiştir. Gün içindeki fiyat hareketleri, açılış ve kapanış arasında oluşan seviye farklılıklarıyla birlikte kayıtlara geçmiştir.

Önceki işlem gününde çeyrek altının kapanış fiyatı 10.410,87 TL olarak belirlenmişti. Bugün oluşan fiyat aralıkları dikkate alındığında gün içi dalgalanma oranı yaklaşık %1,35 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, bugünkü kapanış fiyatı ile önceki kapanış karşılaştırıldığında fiyatlarda %0,90 oranında bir değişim meydana geldiği görülmektedir.

Son beş işlem gününe ait kapanış fiyatları sırasıyla 10.498,31 TL, 10.410,87 TL, 10.220,96 TL, 10.128,48 TL, 10.070,88 TL TL olarak kaydedilmiştir. Beş günlük dönem içerisinde çeyrek altının en düşük kapanış fiyatı 10.070,88 TL, en yüksek kapanış fiyatı ise 10.498,31 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde oluşan kapanış fiyatları, kısa vadeli fiyat hareketlerinin karşılaştırılmasına imkân tanıyan bir veri seti ortaya koymaktadır.

Bugünkü çeyrek altın fiyatları 13 Ocak 2026 1 çeyrek altın kaç TL? 1

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.378,39
6.379,19
% 0.18
22:56
Ons Altın / TL
198.197,58
198.243,28
% 0.09
23:11
Ons Altın / USD
4.593,17
4.593,75
% 0
23:11
Çeyrek Altın
10.205,42
10.429,98
% 0.18
22:56
Yarım Altın
20.347,06
20.859,96
% 0.18
22:56
Ziynet Altın
40.821,69
41.592,34
% 0.18
22:56
Cumhuriyet Altını
42.719,00
43.365,00
% 0.09
17:03

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,15
43,16
% 0.09
23:10
Euro
50,30
50,31
% -0.04
23:11
İngiliz Sterlini
58,00
58,04
% -0.11
23:11
Avustralya Doları
28,83
28,84
% -0.37
23:11
İsviçre Frangı
53,89
53,91
% -0.27
23:11
Rus Rublesi
0,54
0,56
% 0.49
20:30
Çin Yuanı
6,19
6,19
% -0.04
23:11
İsveç Kronu
4,68
4,68
% -0.4
23:11
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Altın dolar çeyrek gram
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

