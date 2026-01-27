‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat! 1 yıl müddet verdi

Altın hızlı yükselişi ile dikkat çekiyor. Altın, tarihinde hiç görmediği rakamları aşarak rekordan rekora koşuyor. Küresel belirsizlik altına olan talebi artırırken 2025 yılında yüzde 147 kazanç ile gümüş yatırımcıların gözdesi olmuştu. Uzmanlar gümüş için artık tehlike uyarıları yaparken altının daha ne kadar yükseleceği merak ediliyor.

İran'daki protestolar, Donald Trump'ın Grönland için açıklamaları, Fed Başkanı Powell'a açılan soruşturma, merkez bankalarının altın alımına hızla devam etmesi gibi durumlar yatırımcıların rotasını altına çevirmesine neden oluyor.

ALTIN NE KADAR?

7 bin TL'yi geçen gram altın 7 bin 100 TL'yi aştı. Ons altın ise yatırımcıların ilgi odağında. Ons altın 5 bin 88 dolar seviyesinde bulunuyor. Gümüş ise yeni rekorlara imza attı. Buna göre, gram gümüş 155,67 TL seviyesinde görülürken ons altın ise 112,92 dolar bandında bulunuyor.



Altın ve gümüşte dikkat çeken hareketlilikler yaşanırken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bakıra dikkat çekti. TGRT Haber’e önemli açıklamalarda bulunan Memiş, bütün değerli metallerin serüveninin farklı olduğunu ifade ederek, “Altın güvenli liman savaşları jeopolitik riskleri enflasyonu seviyor. Gümüş iletken özelliği olduğu için güneş panellerinde mikroba ayırıcı özelliği olduğu için tıp alanında çok kullanılıyor. Gümüşe gümüş altına kıyasa çok ucuz kalmıştı bu değer artışları. Ama son haftalarda da sosyal medyada, bir bakır popülizmi başladı” sözlerini kullandı.

BAKIR ALMAK İSTEYENLERİ UYARDI

Bakırın şu anda elektrikli araçlarda, yapay zeka teknolojilerinde ve altyapı çalışmalarında kullanıldığını hatırlatan Memiş, “Bakır tarafındaki fiyat artışları az problemden dolayı, talepten dolayı artacaktır şüphesiz” dedi.

“Bütün yatırımınızı bakıra yapalım” gibi bir düşüncenin sıkıntılı olabileceğini kaydeden Memiş, ekonomik koşullar nedeniyle değerli metal grubunda genel bir yükselmenin yaşadığını belirtti ve, 1 yıl boyunca bu artışın devam edebileceğini vurguladı. Bakırın bu yıl yüzde 35 ile yüzde 40 arasında yükselebileceğini kaydeden Memiş, altın ve gümüşe göre bakırın daha zor çıkarıldığını ifade etti.



Bakırı saklama koşulunun daha zor olabileceğini ifade eden Memiş, “Kuyumcudan bakır alamazsınız. Endüstriyel bir metal, rafinelerin işi. Banka fonlarından, EFT’lerden aracı şirketler tarafından fon üzerinden yatırım yapabilirsiniz tercih ediyorsanız.

Bakırın geleceğini iyi gördüğünü ifade eden Memiş, “Yani bütün endüstriyel metallerin geleceği iyi. Bütün dünyadaki altyapı elektrik kablolarının değişmesi lazım. Depolama merkezlerinin değişmesi lazım. O yüzden de fiziki bakır kullanılacak. Dünyada 980 milyon tonluk bir bakır rezervi var. 2024 yılında 50 milyon ton civarında bir talep oluşmuş. O yüzden talep oldukça arz problemi yaşandıkça haliyle bakırın fiyatı da artacak” sözlerini kullandı.



“EMTİA SAVAŞLARI BAŞLADI”

Bakırın üretiminin kolay olmadığının altını çizen Memiş, Platin ve Paladyum hatırlatmasında bulunarak, değerli metallerin genelinde bir yükseliş beklediğini kaydetti.

Dünyada emtia savaşlarının başladığını kaydeden Memiş, ABD’nin altın üzerinden bu savaşı devam ettirdiğini vurgulayıp Çin’in de bunu gümüşten yana devam ettirdiğini söyledi.

“KISA VADEDE RİSKLİ”

Şubat ayının manipülasyona hazır olduğunu kaydeden Memiş, bahane bol deyip, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

“O yüzden bilerek ve isteyerek bir manipülasyon fiyatlaması olduğu için yatırımcının kendini koruması daha önemli. Orta ve uzun vadede altın gümüş tarafında diğer madenlerde yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ama bu her zaman her ay düzenli olarak yükselecek anlamına gelmiyor. Ara ara fırsatlar mutlaka verecektir. O fırsatları da alım fırsatı olarak değerlendiren yatırımcılar portföylerine ona göre yön verebilir. Kısa vadede riskli. O yüzden iştah kabartan bu gelişmeler, bu fiyatlar yatırımcının canını yakabilir. Sakin olmak, sabırlı olmak, kar satışlarını gözetmek, yakından takip etmek daha faydalı”



KISA SÜREDE GÜMÜŞ İLE ZENGİN OLMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Gümüşün altına kıyasla daha riskli olduğunu kaydeden Memiş, “Çok dikkat etmek lazım. O yüzden kısa vadede gümüş alacağım, zengin olacağım hayali veya paramı katlayacağım hayali olan insanların, vatandaşlarımızın çok dikkat etmesi lazım. Gümüş altına kıyasla çok sert hareketler sergiliyor. Gümüşe çok dikkat edin” deyip sözlerini noktaladı.