FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat! 1 yıl müddet verdi

Altın ne kadar? Altın kaç TL? Altın yatırımcı piyasayı yakından takip ediyor. 7 bin TL'yi de aşan gram altının artış hızı yatırımcıların yakın takibinde. Peki altın ne kadar artacak? İran'daki protestolar, Donald Trump'ın Grönland açıklamaları güvenli limana olan talebi artırıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş için önemli bilgiler verirken 2026'nın yıldızını da açıkladı. İşte konu ile ilgili detaylar...

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat! 1 yıl müddet verdi
Ezgi Sivritepe

Altın hızlı yükselişi ile dikkat çekiyor. Altın, tarihinde hiç görmediği rakamları aşarak rekordan rekora koşuyor. Küresel belirsizlik altına olan talebi artırırken 2025 yılında yüzde 147 kazanç ile gümüş yatırımcıların gözdesi olmuştu. Uzmanlar gümüş için artık tehlike uyarıları yaparken altının daha ne kadar yükseleceği merak ediliyor.

İran'daki protestolar, Donald Trump'ın Grönland için açıklamaları, Fed Başkanı Powell'a açılan soruşturma, merkez bankalarının altın alımına hızla devam etmesi gibi durumlar yatırımcıların rotasını altına çevirmesine neden oluyor.

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat! 1 yıl müddet verdi 1

ALTIN NE KADAR?

7 bin TL'yi geçen gram altın 7 bin 100 TL'yi aştı. Ons altın ise yatırımcıların ilgi odağında. Ons altın 5 bin 88 dolar seviyesinde bulunuyor. Gümüş ise yeni rekorlara imza attı. Buna göre, gram gümüş 155,67 TL seviyesinde görülürken ons altın ise 112,92 dolar bandında bulunuyor.
‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat! 1 yıl müddet verdi 2

Altın ve gümüşte dikkat çeken hareketlilikler yaşanırken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bakıra dikkat çekti. TGRT Haber’e önemli açıklamalarda bulunan Memiş, bütün değerli metallerin serüveninin farklı olduğunu ifade ederek, “Altın güvenli liman savaşları jeopolitik riskleri enflasyonu seviyor. Gümüş iletken özelliği olduğu için güneş panellerinde mikroba ayırıcı özelliği olduğu için tıp alanında çok kullanılıyor. Gümüşe gümüş altına kıyasa çok ucuz kalmıştı bu değer artışları. Ama son haftalarda da sosyal medyada, bir bakır popülizmi başladı” sözlerini kullandı.

BAKIR ALMAK İSTEYENLERİ UYARDI

Bakırın şu anda elektrikli araçlarda, yapay zeka teknolojilerinde ve altyapı çalışmalarında kullanıldığını hatırlatan Memiş, “Bakır tarafındaki fiyat artışları az problemden dolayı, talepten dolayı artacaktır şüphesiz” dedi.

“Bütün yatırımınızı bakıra yapalım” gibi bir düşüncenin sıkıntılı olabileceğini kaydeden Memiş, ekonomik koşullar nedeniyle değerli metal grubunda genel bir yükselmenin yaşadığını belirtti ve, 1 yıl boyunca bu artışın devam edebileceğini vurguladı. Bakırın bu yıl yüzde 35 ile yüzde 40 arasında yükselebileceğini kaydeden Memiş, altın ve gümüşe göre bakırın daha zor çıkarıldığını ifade etti.
‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat! 1 yıl müddet verdi 3

Bakırı saklama koşulunun daha zor olabileceğini ifade eden Memiş, “Kuyumcudan bakır alamazsınız. Endüstriyel bir metal, rafinelerin işi. Banka fonlarından, EFT’lerden aracı şirketler tarafından fon üzerinden yatırım yapabilirsiniz tercih ediyorsanız.

Bakırın geleceğini iyi gördüğünü ifade eden Memiş, “Yani bütün endüstriyel metallerin geleceği iyi. Bütün dünyadaki altyapı elektrik kablolarının değişmesi lazım. Depolama merkezlerinin değişmesi lazım. O yüzden de fiziki bakır kullanılacak. Dünyada 980 milyon tonluk bir bakır rezervi var. 2024 yılında 50 milyon ton civarında bir talep oluşmuş. O yüzden talep oldukça arz problemi yaşandıkça haliyle bakırın fiyatı da artacak” sözlerini kullandı.
‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat! 1 yıl müddet verdi 4

“EMTİA SAVAŞLARI BAŞLADI”

Bakırın üretiminin kolay olmadığının altını çizen Memiş, Platin ve Paladyum hatırlatmasında bulunarak, değerli metallerin genelinde bir yükseliş beklediğini kaydetti.
Dünyada emtia savaşlarının başladığını kaydeden Memiş, ABD’nin altın üzerinden bu savaşı devam ettirdiğini vurgulayıp Çin’in de bunu gümüşten yana devam ettirdiğini söyledi.

“KISA VADEDE RİSKLİ”

Şubat ayının manipülasyona hazır olduğunu kaydeden Memiş, bahane bol deyip, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

“O yüzden bilerek ve isteyerek bir manipülasyon fiyatlaması olduğu için yatırımcının kendini koruması daha önemli. Orta ve uzun vadede altın gümüş tarafında diğer madenlerde yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ama bu her zaman her ay düzenli olarak yükselecek anlamına gelmiyor. Ara ara fırsatlar mutlaka verecektir. O fırsatları da alım fırsatı olarak değerlendiren yatırımcılar portföylerine ona göre yön verebilir. Kısa vadede riskli. O yüzden iştah kabartan bu gelişmeler, bu fiyatlar yatırımcının canını yakabilir. Sakin olmak, sabırlı olmak, kar satışlarını gözetmek, yakından takip etmek daha faydalı”
‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat! 1 yıl müddet verdi 5

KISA SÜREDE GÜMÜŞ İLE ZENGİN OLMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Gümüşün altına kıyasla daha riskli olduğunu kaydeden Memiş, “Çok dikkat etmek lazım. O yüzden kısa vadede gümüş alacağım, zengin olacağım hayali veya paramı katlayacağım hayali olan insanların, vatandaşlarımızın çok dikkat etmesi lazım. Gümüş altına kıyasla çok sert hareketler sergiliyor. Gümüşe çok dikkat edin” deyip sözlerini noktaladı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmece usulüyle üretip satıyorlar! Aile bütçelerine katkı sağlıyorlarİmece usulüyle üretip satıyorlar! Aile bütçelerine katkı sağlıyorlar
Müzekart ile Türkiye’nin kültürel mirasına yıl boyu erişimMüzekart ile Türkiye’nin kültürel mirasına yıl boyu erişim

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.080,37
7.081,47
% 0.5
16:45
Ons Altın / TL
220.296,97
220.357,74
% 0.54
17:00
Ons Altın / USD
5.075,85
5.076,49
% 0.42
17:00
Çeyrek Altın
11.328,59
11.578,21
% 0.5
16:45
Yarım Altın
22.586,38
23.156,41
% 0.5
16:45
Ziynet Altın
45.314,37
46.171,20
% 0.5
16:45
Cumhuriyet Altını
48.500,00
49.231,00
% 0.45
14:38
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın ons altın İslam Memiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.