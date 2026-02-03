FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Çarpıcı tablo: Altın yükselişinde ev, arsa, otomobil, beyaz eşyayı işaret etti

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) İktisat İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölümü’nden Prof. Dr. İbrahim Ünalmış, son günlerde altın ve gümüşte yaşanan fiyat hareketleriyle ilgili olarak keskin artışların keskin düşüşler getirebileceğini söyledi. Değerli madenler için talep oluşturan koşulların devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Ünalmış, altındaki artışın özellikle gayrimenkul, otomobil ve beyaz eşya satışlarına etki yaptığına dair araştırmalar olduğunu dile getirdi.

Çarpıcı tablo: Altın yükselişinde ev, arsa, otomobil, beyaz eşyayı işaret etti

Altının gram fiyatı, 29 Ocak’ta, 8 bin 58 lira ile zirve yaparken 2 Şubat’ta yüzde 14 değer kaybıyla 6 bin 939 liraya kadar geriledi. Gümüşün kilogram fiyatı ise 29 Ocak’ta, 187 bin lirayı görürken, 2 Şubat’ta, 28.8 değer kaybıyla 133 bin 442 liraya kadar düştü. 3 Şubat itibarıyla altın ve değerli madenler yeniden yükselişe geçti. Altın ve değerli madenlerdeki hızlı yükseliş ve düşüşlerle ilgili Bahçeşehir Üniversitesi İktisat İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ünalmış, değerlendirmelerde bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tersine döndü: Rekor sonrası sert düşmüştü! Altın ve gümüşte toparlanma Tersine döndü: Rekor sonrası sert düşmüştü! Altın ve gümüşte toparlanma

Çarpıcı tablo: Altın yükselişinde ev, arsa, otomobil, beyaz eşyayı işaret etti 1

'DOLARDAN KAÇAN ALTIN VE GÜMÜŞE YÖNELDİ'

Prof. Dr. İbrahim Ünalmış, altındaki yükselişin üç temel sebebi olduğunu belirterek “Donald Trump’ın, ABD’nin daha rekabetçi olabilmesi için doların zayıflamasına yönelik gevşek para politikası ve faizi düşürme girişiminin yatırımcılarda dolardan kaçışı hızlandırdı. Dolardan yatırımlarını azaltan yatırımcılar, altın ve gümüş gibi değerli madenlere yöneldi. Diğer bir sebep ise küresel riskler. Devam eden Ukrayna Savaşı, Venezuela’da yaşananlar, ABD’nin Gronland’ı istemesi, İran’daki savaş ihtimali, ABD - Çin rekabeti küresel riskleri artırıyor. Yatırım yapan sermaye sahipleri ise altın ve değerli madenleri güvenli liman olarak gördüğü için bu alana yöneliyor. Bir diğer faktör ise altın ve değerli madenlerden kar etme amacı güden kişilerin bu alan yönelmesi yani 'sürü psikolojisi' diyebiliriz” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın için İslam Memiş'ten 'işaret' çıkışı '1-2 hafta' deyip net konuştu Altın için İslam Memiş'ten 'işaret' çıkışı '1-2 hafta' deyip net konuştu

Çarpıcı tablo: Altın yükselişinde ev, arsa, otomobil, beyaz eşyayı işaret etti 2

Altının ONS fiyatının 29 Ocak’ta 5 bin 600 dolarla zirve yaptıran süreçte merkez bankaları dışındaki alımların daha etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Ünalmış, merkez bankalarının alım yoğunluğunun altının altın ONS fiyatının 3 bin 500 dolar seviyesini aşmasının ardından azaldığına dikkat çekti. Türkiye'de de Merkez Bankasının 31 Ekim’de aldığı kararla, Türkiye’de çıkarılan altın madenini öncelikli alım hakkını askıya almıştı.

Çarpıcı tablo: Altın yükselişinde ev, arsa, otomobil, beyaz eşyayı işaret etti 3

'FED BAŞKANI ADAYI DÜŞÜŞTE ETKİLİ OLDU'

Altının ONS fiyatının, 2 Şubat’ta, 4 bin 506 dolara kadar gerilemesini de değerlendiren Prof. Dr. Ünalmış, fiyat düşüşünde Trump’ın FED Başkanı olarak Kevin Warsh’ı aday göstermesinin etkili olduğunu belirtti. Ünalmış, “ABD’de Trump’ın FED’in başına Kevin Warsh’ın aday gösterilmesi dolar üzerinde olumlu bir etki yaptı. Warsh’ın doların değerini düşürecek politikalar yerini doları güçlü tutacağı beklentisi altın ve değeri madenlerde düşüş getirdi” ifadelerini kullandı.

Çarpıcı tablo: Altın yükselişinde ev, arsa, otomobil, beyaz eşyayı işaret etti 4

'ARTIŞ KOŞULLARI DEVAM EDİYOR'

Bugün gerçekleşen yükseliş trendiyle altın ONS fiyatı 5 bin dolara yaklaşırken, artışa ilişkin Prof. Dr. Ünalmış, sert geri çekilme sonrası fiyatlarda toparlanma hareketi yaşandığını, değerli metallere talep yaratan koşulların hala geçerli olduğuna dikkat çekti.

Çarpıcı tablo: Altın yükselişinde ev, arsa, otomobil, beyaz eşyayı işaret etti 5

"SATIŞLARINDA ARTIŞ OLDUĞU GÖZLEMLENİYOR"

Altın ve gümüş gibi değerli madenlerdeki yükselişin farklı sektörlere olan etkisini de yorumlayan Prof. Dr. Ünalmış, “Yapılan araştırmalarda, altın fiyatlarının zirve yaptığı dönemlerde ev, arsa gibi gayrimenkuller, otomobil ve beyaz eşya satışlarında artış olduğu gözlemleniyor. Ancak diğer sektörlerde ciddi bir yansıma gözlemlenmiyor” diye konuştu.

Çarpıcı tablo: Altın yükselişinde ev, arsa, otomobil, beyaz eşyayı işaret etti 6

ENERJİ İHTİYACI GÜMÜŞ VE BAKIR FİYATLARINI ETKİLİYOR

Altın ve gümüş fiyatlarındaki artışın ürün bazında da etkisi bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. İbrahim Ünalmış, bakır fiyatlarındaki yükselişe de değindi. Prof. Dr. Ünalmış, “Özellikle yapay zekanın gelişmesi enerji ihtiyacını ortaya çıkardı. Bu enerjinin sağlanabilmesi için temiz enerji ve mini nükleer santrallerin yapılması planlanıyor. Enerji sistemlerine özellikle bakır ve gümüşe ihtiyaç duyuluyor. Mesela güneş panellerinin yapılmasında gümüşe ihtiyaç var. Bu gümüş talebini ve fiyatı artırıyor. Ancak gümüş fiyatlarının artmasının güneş panellerinin artışına da etki ediyor. Gümüş fiyatlarındaki hızlı yükselişin, güneş enerjisi sistemlerindeki fiyatlara etki ettiğini görebiliyoruz. Yaklaşık 2 metre kare bir güneş panelinde 20 gram kadar gümüş kullanabilirken, enerji naklinde bakır ihtiyacı ön plana çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ünalmış, enerji ihtiyacındaki artışın bakır fiyatlarına yansıyacağı düşüncesi bu madene yatırım yapılmasına sebep olduğunu da dile getirerek, son günlerde talep oluşan 'Külçe bakır' satışlarının da artış beklentisiyle ilgili olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Ünalmış, bu durumun olumlu ve olumsuz etkilerinin bulunduğunu da belirterek "Fiyat hızlı yükselirse o kadar hızlı düşebilir" dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TESK Başkanı'ndan esnaf için 'kredi' ve 'yapılandırma' çıkışıTESK Başkanı'ndan esnaf için 'kredi' ve 'yapılandırma' çıkışı
Ocak satışları belli oldu, şubat kampanyası başladıOcak satışları belli oldu, şubat kampanyası başladı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.897,06
6.898,26
% 6.07
15:06
Ons Altın / TL
213.585,21
213.633,96
% 5.6
15:21
Ons Altın / USD
4.910,40
4.910,99
% 5.54
15:21
Çeyrek Altın
11.035,30
11.278,66
% 6.07
15:06
Yarım Altın
21.998,42
22.553,16
% 6.05
15:06
Ziynet Altın
44.141,20
44.976,68
% 6.07
15:06
Cumhuriyet Altını
48.706,00
49.440,00
% 3.17
14:53
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın Otomobil gayrimenkul beyaz eşya arsa ev almak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.