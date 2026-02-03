FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın için İslam Memiş'ten 'işaret' çıkışı '1-2 hafta' deyip net konuştu

Altın piyasasında hareketli bir seyir yaşanıyor. Haftaya düşüşle başlayan altın, 3 Şubat Salı günü yeniden yükselişe geçerek bir toparlanma gösterdi. Altındaki bu sert dalgalanmalar nedeniyle altın yatırımcısı altının bundan sonraki seyrinin ne olacağını merak etmeye başladı. Finans Analisti İslam Memiş'ten altın piyasasına dair çarpıcı yorumlar geldi. Peki, gram altın, çeyrek altın kaç TL? Gram altın fiyatı ne kadar? Gümüş fiyatı ne kadar oldu? İşte 3 Şubat 2026 Salı güncel altın fiyatları...

Altın için İslam Memiş'ten 'işaret' çıkışı '1-2 hafta' deyip net konuştu
Hande Dağ

Altın fiyatları rekor ve ardından gelen düşüş sonrası yeni haftaya düşüşle başlamıştı. Altın, haftanın ikinci gününde toparlanmaya başlayarak yükselişe geçti. Şimdi ise altın yatırımcısı altının bundan sonraki performansının nasıl olacağını merak ediyor. Peki, altın yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatları için beklentiler neler? Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Finans analisti İslam Memiş'ten altın piyasasına dair dikkat çeken değerlendirmeler geldi. İşte İslam Memiş'in altın yorumları ve 3 Şubat 2026 güncel altın fiyatları...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tersine döndü: Rekor sonrası sert düşmüştü! Altın ve gümüşte toparlanma Tersine döndü: Rekor sonrası sert düşmüştü! Altın ve gümüşte toparlanma

Altın için İslam Memiş ten işaret çıkışı 1-2 hafta deyip net konuştu 1

Mynet Anket Altın Piyasası Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Altın fiyatları yükselecek.
Altın fiyatları düşecek.
Dalgalanma devam edecek, belirsizlik yüksek.
Yatırım yapmaktan kaçınmalıyız.
Bu anket 11 saat 8 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

"DÜŞÜŞLERİ ALIM FIRSATI OLARAK GÖRMESİ LAZIM"

Haber Global'de yer alan haberde konuşan Finans Analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Piyasalarda dalgalanma devam ediyor. Hatta sert dalgalanmalar devam ediyor. Şu an gram altın TL fiyatı 7.354 lira fiziki altın. Ons altın uluslararası piyasalarda 4.914 dolar seviyesinde. Dün %5 satışlar var.
Bugün %5 tepki alımları var. 1-2 hafta böyle sert dalgalanma devam edecek. Bu dalgalanmaya karşı yatırımcının panik olmaması lazım. Sakin olması lazım. Düşüşleri alım fırsatı olarak görmesi lazım. Ama yükselişlerde hemen satış uygulamaması lazım. Çünkü ana trende odaklanmak lazım. Yıllık bazdaki getiriye odaklanmak lazım. Ana trend yukarı yönlü, yükseliş yönlü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜİK Ocak enflasyonunu duyurdu: 2026'nın ilk enflasyon rakamı TÜİK Ocak enflasyonunu duyurdu: 2026'nın ilk enflasyon rakamı

Altın için İslam Memiş ten işaret çıkışı 1-2 hafta deyip net konuştu 2

"1-2 HAFTA SERT DALGALANMA DEVAM EDECEK"

O yüzden düşüşleri alım fırsatı olarak görmekte fayda var. Bu bir iki haftalık sert dalgalanmanın devam edeceğini tekrar ben belirtmek istiyorum. O yüzden yatırımcısının kafası karışmaması lazım. Bir bakıyor düşüyor, bir bakıyor yükseliyor. Şimdi bugün yükselişler var ama şunu dememek lazım; artık daha düşmeyecek dememek lazım. Bu geniş bant aralığındaki dalgalanma yine devam edecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli promosyonu için yeni hamle: Bankalara çağrı geldi Emekli promosyonu için yeni hamle: Bankalara çağrı geldi

Altın için İslam Memiş ten işaret çıkışı 1-2 hafta deyip net konuştu 3

Yine perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam verisi var. Bu veriler de piyasalarda etkili olacak. Ama ana trende odaklandığımız için biz bu kısa vadeli dalgalanmaları çok da göz önünde bulundurmayacağız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kira artış oranı belli oldu: TÜİK açıkladı, Şubat 2026 kira zammı netleşti Kira artış oranı belli oldu: TÜİK açıkladı, Şubat 2026 kira zammı netleşti

Altın için İslam Memiş ten işaret çıkışı 1-2 hafta deyip net konuştu 4

"TAM TERS BİR SENARYO GÖRÜYORUZ"

Dün yoğun bir alım talebi vardı. Piyasalarda da fiziki altın yoktu. Kapalı Çarşı'da yine 14.000 dolar işçilik vardı dün. Yine %4 civarında düşüşler vardı ons altında uluslararası piyasalarda ama gram altında bu sefer %2 düşüşler vardı. Bugüne baktığımız zaman tam ters bir senaryo görüyoruz. Yani %6 civarında ons altın yükseldi, %3 civarında da gram altın yükseldi. Yani gram altının 7.000 TL aşağısına sarkmasına çok izin vermiyorlar. Vatandaş mesela kuyumculara gitti gram altını alacak, 7.000 liranın aşağısına sarkmasına çok izin vermiyorlar. Onu mutlaka göz önünde bulunduralım.

Altın için İslam Memiş ten işaret çıkışı 1-2 hafta deyip net konuştu 5

"VATANDAŞIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN 3 TANE KUR VAR"

Şimdi 3 tane kur var vatandaşın burada dikkat etmesi gereken. Kapalı Çarşı piyasasında kuyumculardaki fiziki altın, Darphane Sertifikası yani S1 var, bir de bankalardaki o kur var. Şu anda, dün mesela bankalarda S1 tarafına daha ucuzdu ama bugün serbest piyasalarda daha ucuz. O altın alacak vatandaşlarımız bu üç tane kuru göz önünde bulundurarak karar vermesi gerekiyor.

Altın için İslam Memiş ten işaret çıkışı 1-2 hafta deyip net konuştu 6

7.363 TL. Dün 7.000 TL seviyesinin altına sarkmıştı. Ama serbest piyasalarda fiziki altın tarafında tüccarlar şuna dikkat ediyor; 7.000 TL aşağısında altına çok sarkmalarda hemen işçilik ve makas aralıkları.
Özellikle makas aralığı önceden 20 liraydı bu sert dalgalanmadan önce. Şu anda 90 lira 100 lira aralığında bir makas aralığı var. Bu makas aralığını mutlaka göz önünde bulundurmak lazım.

Altın için İslam Memiş ten işaret çıkışı 1-2 hafta deyip net konuştu 7

ALTINLA BORÇLANANLAR DİKKAT

Bu geçtiğimiz iki gün onlara çok güzel fırsatlar verdi. 7.000 TL seviyesinin altına sarkmıştı. 1.000 liradan fazla gerilemişti. Ons altın 1.000 dolardan fazla gerilemişti. Buralar bence fırsattı. Yine böyle bir geri çekilme olunca bu fırsatları değerlendirmek lazım. Çünkü gerilemeler, bu gelgitler fazla sürmeyecektir. Ana trend yukarı yönlü olduğu için bence özellikle şubat ayını bence bir fırsata çevirmek gerekiyor.

Altın için İslam Memiş ten işaret çıkışı 1-2 hafta deyip net konuştu 8

"ALTIN VE GÜMÜŞ TARAFINDA SERT DALGALANMALAR HER AY OLACAK"

2026 yılında altın ve gümüş tarafında sert dalgalanmalar her ay olacak. Buna hazırlıklı olmak lazım. Güçlü bir psikolojiyle bu tarafa yatırım yapmak lazım. Özellikle bir spekülasyon aracı olarak bunu değerlendirecek 2026 yılı. Genelde ETF'lerde, fonlarda ya da kaldıraçlı işlem yapanlar bu yıl ciddi zararlar edebilir.

Altın için İslam Memiş ten işaret çıkışı 1-2 hafta deyip net konuştu 9

Yatırımcının artık şuna dikkat etmesi lazım. Eğer ana trende odaklanıyorsanız, düzenli yatırım yapabiliyorsanız sorun yok. Ama kaldıraçlı işlem yapıyorsunuz ve kredili işlem yapıyorsanız, açığa işlem yapıyorsanız burası çok riskli. Özellikle son iki günde kaldıraçlı işlem yapanların battığı bir piyasa haline geldi burası. Teminat tamamlama, jeopolitik gerilimler, birçok etken burayı etkiliyor.

Altın için İslam Memiş ten işaret çıkışı 1-2 hafta deyip net konuştu 10

2026 YILI SONU İÇİN ALTINDA HANGİ RAKAMLAR KONUŞULABİLİR?

Yıllık bazda bunun ayı net olarak söylemek mümkün değil bugünkü piyasa koşullarında. 5880 dolar ons altın tarafında, 10.000 lira seviyesi şu anda hedef konumunda. Bu yıl bu seviyeleri bekliyor olacağız. Bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü gelişmeler, yükselişlerin devamını bize işaret ediyor"

Altın için İslam Memiş ten işaret çıkışı 1-2 hafta deyip net konuştu 11

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altın için İslam Memiş ten işaret çıkışı 1-2 hafta deyip net konuştu 12

3 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 14.02 itibarıyla 4.896 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 13.47 itibarıyla 6.884 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 13.47 itibarıyla 11.255 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 13.48 itibarıyla 22.513 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 13.58 itibarıyla 49.214 TL seviyesinde.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını fiyatı saat 13.17 itibarıyla 49.390 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 13.58 itibarıyla 119.909 TL seviyesinde.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ocak satışları belli oldu, şubat kampanyası başladıOcak satışları belli oldu, şubat kampanyası başladı
Altın yükselişinde ev, arsa, otomobil, beyaz eşyayı işaret ettiAltın yükselişinde ev, arsa, otomobil, beyaz eşyayı işaret etti

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.874,21
6.875,17
% 5.71
15:00
Ons Altın / TL
214.197,33
214.246,52
% 5.91
15:15
Ons Altın / USD
4.924,62
4.925,23
% 5.84
15:15
Çeyrek Altın
10.998,74
11.240,89
% 5.71
15:00
Yarım Altın
21.934,81
22.487,69
% 5.74
15:00
Ziynet Altın
44.007,14
44.837,84
% 5.74
15:00
Cumhuriyet Altını
48.706,00
49.440,00
% 3.17
14:53
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın ons altın altın fiyatları İslam Memiş ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.