Altın için İslam Memiş'ten 'işaret' çıkışı '1-2 hafta' deyip net konuştu

Altın fiyatları rekor ve ardından gelen düşüş sonrası yeni haftaya düşüşle başlamıştı. Altın, haftanın ikinci gününde toparlanmaya başlayarak yükselişe geçti. Şimdi ise altın yatırımcısı altının bundan sonraki performansının nasıl olacağını merak ediyor. Peki, altın yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatları için beklentiler neler? Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Finans analisti İslam Memiş'ten altın piyasasına dair dikkat çeken değerlendirmeler geldi. İşte İslam Memiş'in altın yorumları ve 3 Şubat 2026 güncel altın fiyatları...

"DÜŞÜŞLERİ ALIM FIRSATI OLARAK GÖRMESİ LAZIM"

Haber Global'de yer alan haberde konuşan Finans Analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Piyasalarda dalgalanma devam ediyor. Hatta sert dalgalanmalar devam ediyor. Şu an gram altın TL fiyatı 7.354 lira fiziki altın. Ons altın uluslararası piyasalarda 4.914 dolar seviyesinde. Dün %5 satışlar var.

Bugün %5 tepki alımları var. 1-2 hafta böyle sert dalgalanma devam edecek. Bu dalgalanmaya karşı yatırımcının panik olmaması lazım. Sakin olması lazım. Düşüşleri alım fırsatı olarak görmesi lazım. Ama yükselişlerde hemen satış uygulamaması lazım. Çünkü ana trende odaklanmak lazım. Yıllık bazdaki getiriye odaklanmak lazım. Ana trend yukarı yönlü, yükseliş yönlü.

"1-2 HAFTA SERT DALGALANMA DEVAM EDECEK"

O yüzden düşüşleri alım fırsatı olarak görmekte fayda var. Bu bir iki haftalık sert dalgalanmanın devam edeceğini tekrar ben belirtmek istiyorum. O yüzden yatırımcısının kafası karışmaması lazım. Bir bakıyor düşüyor, bir bakıyor yükseliyor. Şimdi bugün yükselişler var ama şunu dememek lazım; artık daha düşmeyecek dememek lazım. Bu geniş bant aralığındaki dalgalanma yine devam edecek.

Yine perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam verisi var. Bu veriler de piyasalarda etkili olacak. Ama ana trende odaklandığımız için biz bu kısa vadeli dalgalanmaları çok da göz önünde bulundurmayacağız.

"TAM TERS BİR SENARYO GÖRÜYORUZ"

Dün yoğun bir alım talebi vardı. Piyasalarda da fiziki altın yoktu. Kapalı Çarşı'da yine 14.000 dolar işçilik vardı dün. Yine %4 civarında düşüşler vardı ons altında uluslararası piyasalarda ama gram altında bu sefer %2 düşüşler vardı. Bugüne baktığımız zaman tam ters bir senaryo görüyoruz. Yani %6 civarında ons altın yükseldi, %3 civarında da gram altın yükseldi. Yani gram altının 7.000 TL aşağısına sarkmasına çok izin vermiyorlar. Vatandaş mesela kuyumculara gitti gram altını alacak, 7.000 liranın aşağısına sarkmasına çok izin vermiyorlar. Onu mutlaka göz önünde bulunduralım.

"VATANDAŞIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN 3 TANE KUR VAR"

Şimdi 3 tane kur var vatandaşın burada dikkat etmesi gereken. Kapalı Çarşı piyasasında kuyumculardaki fiziki altın, Darphane Sertifikası yani S1 var, bir de bankalardaki o kur var. Şu anda, dün mesela bankalarda S1 tarafına daha ucuzdu ama bugün serbest piyasalarda daha ucuz. O altın alacak vatandaşlarımız bu üç tane kuru göz önünde bulundurarak karar vermesi gerekiyor.

7.363 TL. Dün 7.000 TL seviyesinin altına sarkmıştı. Ama serbest piyasalarda fiziki altın tarafında tüccarlar şuna dikkat ediyor; 7.000 TL aşağısında altına çok sarkmalarda hemen işçilik ve makas aralıkları.

Özellikle makas aralığı önceden 20 liraydı bu sert dalgalanmadan önce. Şu anda 90 lira 100 lira aralığında bir makas aralığı var. Bu makas aralığını mutlaka göz önünde bulundurmak lazım.

ALTINLA BORÇLANANLAR DİKKAT

Bu geçtiğimiz iki gün onlara çok güzel fırsatlar verdi. 7.000 TL seviyesinin altına sarkmıştı. 1.000 liradan fazla gerilemişti. Ons altın 1.000 dolardan fazla gerilemişti. Buralar bence fırsattı. Yine böyle bir geri çekilme olunca bu fırsatları değerlendirmek lazım. Çünkü gerilemeler, bu gelgitler fazla sürmeyecektir. Ana trend yukarı yönlü olduğu için bence özellikle şubat ayını bence bir fırsata çevirmek gerekiyor.

"ALTIN VE GÜMÜŞ TARAFINDA SERT DALGALANMALAR HER AY OLACAK"

2026 yılında altın ve gümüş tarafında sert dalgalanmalar her ay olacak. Buna hazırlıklı olmak lazım. Güçlü bir psikolojiyle bu tarafa yatırım yapmak lazım. Özellikle bir spekülasyon aracı olarak bunu değerlendirecek 2026 yılı. Genelde ETF'lerde, fonlarda ya da kaldıraçlı işlem yapanlar bu yıl ciddi zararlar edebilir.

Yatırımcının artık şuna dikkat etmesi lazım. Eğer ana trende odaklanıyorsanız, düzenli yatırım yapabiliyorsanız sorun yok. Ama kaldıraçlı işlem yapıyorsunuz ve kredili işlem yapıyorsanız, açığa işlem yapıyorsanız burası çok riskli. Özellikle son iki günde kaldıraçlı işlem yapanların battığı bir piyasa haline geldi burası. Teminat tamamlama, jeopolitik gerilimler, birçok etken burayı etkiliyor.

2026 YILI SONU İÇİN ALTINDA HANGİ RAKAMLAR KONUŞULABİLİR?

Yıllık bazda bunun ayı net olarak söylemek mümkün değil bugünkü piyasa koşullarında. 5880 dolar ons altın tarafında, 10.000 lira seviyesi şu anda hedef konumunda. Bu yıl bu seviyeleri bekliyor olacağız. Bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü gelişmeler, yükselişlerin devamını bize işaret ediyor"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

3 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 14.02 itibarıyla 4.896 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 13.47 itibarıyla 6.884 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 13.47 itibarıyla 11.255 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 13.48 itibarıyla 22.513 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 13.58 itibarıyla 49.214 TL seviyesinde.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını fiyatı saat 13.17 itibarıyla 49.390 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 13.58 itibarıyla 119.909 TL seviyesinde.