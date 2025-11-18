FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Çeyrek altın fiyatlarında son durum: 18 Kasım 2025 gelişmeleri

18 Kasım 2025 itibarıyla altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler ve Fed'in faiz politikalarına ilişkin beklentilerle şekilleniyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki son durumu, uzman yorumlarını ve 2026 yılına dair tahminleri bu haberimizde bulabilirsiniz.

Çeyrek altın fiyatlarında son durum: 18 Kasım 2025 gelişmeleri

Altın Piyasasında Dalgalanma Sürüyor: Uzmanlardan 2026 Tahminleri

Altın piyasası, 18 Kasım 2025 tarihinde yatırımcıların yakından takip ettiği bir seyir izliyor. Altın ons başına 4.035 dolara gerileyerek değer kaybetti. Bu düşüşte, güçlü doların etkisi ve ABD Merkez Bankası (Fed)'in Aralık ayında faiz indirimi yapma olasılığının azalması etkili oldu.

Çeyrek altın, gram altın, 22 ayar bilezik, ata altın ve Cumhuriyet altını fiyatları da bu gelişmelerden etkileniyor. Kuyumcu ve Kapalıçarşı altın fiyatları alış-satış bilgileri sürekli güncellenirken, yatırımcılar piyasadaki dalgalanmayı yakından takip ediyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının geleceğine dair dikkat çekici bir tahminde bulundu. Memiş, 2026 yılında gram altının 8 bin TL seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Memiş'in bu öngörüsü, yatırımcılar arasında büyük merak uyandırdı ve altın piyasasına olan ilgiyi artırdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Gram altın ilk etapta 8000 TL' İslam Memiş: '5 haneli rakamlar...' 'Gram altın ilk etapta 8000 TL' İslam Memiş: '5 haneli rakamlar...'

Sabah saatlerinde altının onsu 4010 dolar seviyesinden işlem görürken, gram altın 5455 TL'den, Kapalıçarşı'da ise gram altın 5696 TL'den alıcı buluyor. Bu fiyatlar, piyasadaki volatiliteyi ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. Yatırımcılar, altın alım satımı yapmadan önce uzman görüşlerini almalı ve piyasayı dikkatlice analiz etmelidir.

Sonuç olarak, 18 Kasım 2025 itibarıyla altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler ve Fed'in faiz politikalarıyla yön buluyor. Uzmanların 2026 yılına dair tahminleri ise yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluşturuyor. Ancak, altın piyasasındaki dalgalanmaların devam edebileceği unutulmamalı ve yatırım kararları dikkatli bir şekilde verilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Yüzde 1 bile etkilemiyor' Bu rakama dikkat'Yüzde 1 bile etkilemiyor' Bu rakama dikkat
BİM'de temizlik ürünleri çok uygun! BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.547,10
5.547,86
% 0.94
17:48
Ons Altın / TL
171.732,10
171.802,48
% 0.48
18:03
Ons Altın / USD
4.055,15
4.055,72
% 0.37
18:03
Çeyrek Altın
8.875,36
9.070,76
% 0.94
17:48
Yarım Altın
17.695,25
18.141,51
% 0.94
17:48
Ziynet Altın
35.501,45
36.172,07
% 0.94
17:48
Cumhuriyet Altını
38.174,00
38.751,00
% 0.25
17:07
Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın Altın altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Zor günler geçiriyor! Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Zor günler geçiriyor! Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

27 yıl sonra banttan indi... Sürpriz iddia: SUV mu olacak?

27 yıl sonra banttan indi... Sürpriz iddia: SUV mu olacak?

İstanbul'da altın sahtekarlarına dev operasyon

İstanbul'da altın sahtekarlarına dev operasyon

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.