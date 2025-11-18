Çeyrek altın fiyatlarında son durum: 18 Kasım 2025 gelişmeleri

Altın Piyasasında Dalgalanma Sürüyor: Uzmanlardan 2026 Tahminleri

Altın piyasası, 18 Kasım 2025 tarihinde yatırımcıların yakından takip ettiği bir seyir izliyor. Altın ons başına 4.035 dolara gerileyerek değer kaybetti. Bu düşüşte, güçlü doların etkisi ve ABD Merkez Bankası (Fed)'in Aralık ayında faiz indirimi yapma olasılığının azalması etkili oldu.

Çeyrek altın, gram altın, 22 ayar bilezik, ata altın ve Cumhuriyet altını fiyatları da bu gelişmelerden etkileniyor. Kuyumcu ve Kapalıçarşı altın fiyatları alış-satış bilgileri sürekli güncellenirken, yatırımcılar piyasadaki dalgalanmayı yakından takip ediyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının geleceğine dair dikkat çekici bir tahminde bulundu. Memiş, 2026 yılında gram altının 8 bin TL seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Memiş'in bu öngörüsü, yatırımcılar arasında büyük merak uyandırdı ve altın piyasasına olan ilgiyi artırdı.

Sabah saatlerinde altının onsu 4010 dolar seviyesinden işlem görürken, gram altın 5455 TL'den, Kapalıçarşı'da ise gram altın 5696 TL'den alıcı buluyor. Bu fiyatlar, piyasadaki volatiliteyi ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. Yatırımcılar, altın alım satımı yapmadan önce uzman görüşlerini almalı ve piyasayı dikkatlice analiz etmelidir.

Sonuç olarak, 18 Kasım 2025 itibarıyla altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler ve Fed'in faiz politikalarıyla yön buluyor. Uzmanların 2026 yılına dair tahminleri ise yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluşturuyor. Ancak, altın piyasasındaki dalgalanmaların devam edebileceği unutulmamalı ve yatırım kararları dikkatli bir şekilde verilmelidir.