'Gram altın ilk etapta 8000 TL' İslam Memiş: '5 haneli rakamlar görülebilir'

Son dakika altın fiyatları... Altın yatırımcısı altındaki düşüşü konuşuyor. Haftaya düşüşle başlamasının ardından seyri dikkatle takip edilen altın haftanın ikinci gününde de düşüşe devam etti. Şimdi gözler, altının 2026 yılındaki muhtemel performansına çevrildi. Finans analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken yorumlar geldi. Peki, gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 18 Kasım 2025 Salı güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum... Haftaya düşüşle başlayan altında haftanın ikinci gününde de düşüş sürüyor. Altın yatırımcıları ise altının bundan sonraki seyrinin ne olacağını merak ediyor. Özellikle Fed'in Aralık ayında faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin azalmasının altındaki düşüşte etkili oldu. Altının onsu düşüş eğilimini dördüncü gününe taşıdı. Altın yatırımcısı, elinde altını olanlar ya da altın almayı düşünenler ise gözünü 2026 yılına çevirdi. Finans analisti İslam Memiş'ten çok çarpıcı altın değerlendirmeleri geldi. Peki, gram altın ne kadar oldu? 18 Kasım Salı güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 18 Kasım 2025 Salı canlı altın fiyatları ve altın yorumları...

"EKİM AYINDA ALMAYIN UYARILARIMIZ VARDI"

Haber Global canlı yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:

"Altın tarafında bugün 4010 dolar seviyesi var şu an. Malum Ekim ayında almayın uyarılarımız vardı. İşte o 4000 dolar seviyesinin altına sarkmalar başlayınca işte o kademeli alım yapmak lazım. Gram altın da gerilemeye devam ediyor. Gümüşün ons fiyatı 50 dolar seviyesinin altına sarktı.

GRAM ALTIN 2026 YILINDA 8000 TL OLUR MU?

Ben yaklaşık 2 haftadır kamuoyuna 2026 yılına ilişkin öngörümü açıkladım. Ons altın tarafında 4800 - 4880 dolar seviyesi, gram altında ilk etapta 8000 TL. Daha sonra bakacağız dünyadaki şartlara göre yukarı yönlü revize yapacağız mı yapmayacağız mı? Mesela bu yıl 5000 liraya kadar öngörümüz vardı maksimum, yani 4.500 liraydı, hani belki bir gerginlik olursa 5.000'e kadar yükselir... Bugün 6000'li rakamları gören bir Türkiye ekonomisi var karşımızda.

"5 HANELİ RAKAMLAR DA GÖRÜLEBİLİR"

Dolayısıyla orada da bir sürpriz yaşanmazsa 2026 yılında bu sefer 2026 yılında 5 haneli rakamlar da görülebilir. Eğer 2025 yılındaki sürprizler yaşanırsa... Bilmiyoruz yani o süreci daha çok var. Ama altın dünyada güvenli liman olma özelini tekrar takip edecek. Ama işte altın biriktiremiyoruz, fiyatları çok yükseldi diyen vatandaşlarımıza ne diyoruz? Gümüş var. Gümüşün gram fiyatı 68 TL seviyesinde. Ben 120 lira ve üzerini bekliyorum 2026 yılında gümüşün gram fiyatında. Altının gram fiyatı 5 haneli görme olasılığı varsa gümüşün gram fiyatında 3 haneli rakamı görme olasılığı güçlü. Ons tarafta da 75 dolar ve üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyorum.

2026 ÖNGÖRÜSÜ

Şimdiki koşullar yani bugünkü ekonomik koşullar 2026 yılında altın ve gümüşü destekliyor. Yine her ne kadar sular durulsa da yani yılı biraz daha pozitif, şirin bir şekilde piyasalar kapatmayı sever genelde Kasım, Aralık ayında. Şu anda bir problem yok ama sonuç itibarıyla 2026 yılında riskler devam ediyor, İsrail Ortadoğu'da rahat durmayacak, yine Kafkaslardaki savaş süreci devam ediyor, belirsizlikler devam ediyor. Birçok etken var karışıklığı destekleyen. O yüzden altın ve gümüş güvenli limandır yine 2026 yılında"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

18 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 10.57 itibarıyla 4.013 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 10.43 itibarıyla 5.460 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 10.42 itibarıyla 8.928 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 10.43 itibarıyla 17.869 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 10.55 itibarıyla 38.087 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 10.55 itibarıyla 92.584 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.480,58
5.481,34
% -0.27
11:14
Ons Altın / TL
170.281,51
170.349,06
% -0.36
11:29
Ons Altın / USD
4.021,85
4.022,41
% -0.45
11:29
Çeyrek Altın
8.768,92
8.961,99
% -0.27
11:14
Yarım Altın
17.483,04
17.923,98
% -0.27
11:14
Ziynet Altın
35.074,73
35.737,35
% -0.27
11:14
Cumhuriyet Altını
38.078,00
38.653,00
% -0.43
17:05
