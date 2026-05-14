Çeyrek altın ne kadar? Gramda son durum: 14 Mayıs altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın güne yatay başlamasının ardından 6 bin 849 liradan işlem görüyor. 14 Mayıs Perşembe 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 6 bin 846 liradan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Güne yatay başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6 bin 849 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 207 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 740 liradan satılıyor.

Altının onsu da önceki kapanışa göre yatay seyirle 4 bin 690 dolardan işlem görüyor.
ABD’de Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) ardından Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) de beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağı tahminlerini güçlendirdi. Bu durum altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimini sınırlıyor.
Öte yandan gözler ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bugün gerçekleşecek görüşmeye çevrildi.
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporu, haftalık para ve banka istatistikleri ve konut satışlarının, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satışların takip edileceğini kaydetti.

ALTIN FİYATLARI  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.865,71
6.866,45
% 0.27
09:57
Ons Altın / TL
213.392,06
213.487,05
% 0.22
10:12
Ons Altın / USD
4.697,56
4.698,13
% 0.19
10:12
Çeyrek Altın
10.985,13
11.226,65
% 0.27
09:57
Yarım Altın
21.901,61
22.453,30
% 0.27
09:57
Ziynet Altın
43.940,54
44.769,28
% 0.27
09:57
Cumhuriyet Altını
45.136,00
45.820,00
% -0.51
17:03

Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

