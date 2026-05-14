Fatih Karahan Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştiriyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesinde 2026’nın ikinci Enflasyon Raporu toplantısı gerçekleştiriliyor. Toplantı Başkan Fatih Karahan’ın sunumu ile başladı. Karahan’ın sunumunda öne çıkanlar ise yakından takip ediliyor.

NİSAN’DA ENFLASYON YÜKSELMİŞTİ!

28 Şubat’ta ABD ile İsrail’in İran’a saldırması ile başlayan savaş piyasaları derinden etkilemişti. Savaşın etkisi ile Nisan enflasyonuna yansımış ve enflasyon yüzde 4,18 olarak açıklanmıştı.

POLİTİKA FAİZİ SABİT BIRAKILMIŞTI

Merkez Bankası son Para Politikası Kurulu’nda politika faizini sabit bırakmıştı. Karar metninde ise, jeopolitik gerilimleri ve belirsizlikleri işaret ederek sıkı para duruşundaki kararlılığı yenilemişti.

İLK TOPLANTIDA NE OLMUŞTU?

İlk Enflasyon Raporu toplantısında 2026 yıl sonu ara hedefi yüzde 16 iken enflasyon tahmini %15 ile %21 aralığına yükseltilmişti.

Başkan Karahan, olağandışı bir durum olmadıkça tahminlerin değiştirilmeyeceğini söylese de 28 Şubat’tan beri piyasalarda yaşananlardan dolayı bugün enflasyon tahmininde revize bekleniyor.

FATİH KARAHAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Bugün ise Merkez Bankası Başkanı İstanbul Finans Merkezi’nde sunumunu gerçekleştiriyor.

Başkan Karahan’ın sunumunda öne çıkanlar ise şu şekilde:

"Bir önceki Enflasyon Raporu toplantımızda 2026 yılına dair ilk öngörülerimizi sizlerle paylaşırken, küresel dinamiklerin de dezenflasyonun seyri açısından her zaman çeşitli riskler taşıdığını konuşmamın en başında not düşmüştüm.

Savaşın özellikle enerji ve ulaştırma hizmet fiyatlarına ve dolayısıyla enflasyona hızlı yansımasına şahit olduk. Nitekim, yaşanan etkilerin orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yansımaları para politikası duruşumuzla şekillenecek. Önümüzdeki dönem para politikası kararlarında bunu göz önüne alarak temel amacımız olan fiyat istikrarı doğrultusunda tüm araçlarımızı kullanmaya devam edeceğiz.

Küresel ekonomik görünüme ilişkin halihazırda süregelen belirsizliğin, jeopolitik gelişmeler kaynaklı belirgin şekilde yükseldiğini görüyoruz.

Şubat ayı sonunda başlayan savaş ile keskin bir şekilde artan enerji fiyatları yüksek düzeyini koruyor.

Yüksek küresel belirsizlik tüketici ve üretici güvenini olumsuz etkiliyor. Başta savaş bölgesinde yer alan ülkeler olmak üzere, birçok ekonomide büyüme öngörülerinin aşağı yönde güncellendiğini görüyoruz.

Gelişmiş ülkelerde beklenen faiz indirimlerinin ötelendiğini ve bazılarında faiz artışı olasılıklarının da piyasa fiyatlamalarına yansıdığını görüyoruz.

Savaşın seyrinin yanı sıra, 2026 yılı boyunca gelişmiş ülkelerin izleyeceği para politikası da küresel risk iştahı ve portföy hareketleri üzerinde etkili olma potansiyeli taşıyor.

Sıkı para politikamızın hedeflenen bir sonucu olarak, talep kompozisyonunda dengeli seyir devam etmekte.

"GEÇMİŞ YILLARINDA ALTINDA SEYREDİYOR"

2025 yılının üçüncü çeyreğinde gerileyen sanayi üretiminin, takip eden iki çeyrekte görece yatay bir seyir izlediğini görüyoruz. İşsizlik oranı geçmiş dönem ortalamalarının oldukça altında seyrederken, geniş tanımlı göstergeler daha az sıkı bir işgücü piyasasına işaret ediyor.

"TALEPTEKİ YAVAŞLAMAYI TEYİT EDİYOR"

Çeyreklik olarak yatay seyreden kart harcamaları talepteki yavaşlamayı teyit ediyor. Talebe ilişkin veriler bir bütün olarak, ilk çeyrekte talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu gösteriyor.Küresel ticaret ve jeopolitik koşullardaki zorluklara rağmen nisan ayında ihracatta artış, ithalatta ise azalış gerçekleşti.

Detaylar geliyor...